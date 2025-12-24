'탈북민'에서 '북향민'으로? 오해를 일으킬 수 있다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 참석 부처 관계자에게 질문하고 있다. 2025.12.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

통일부가 '탈북민' 또는 '북한이탈주민'이라는 법적 용어를 '북향민'으로 변경하는 방안을 검토 중이다. 정동영 통일부 장관을 비롯해 대통령과 국무총리까지 공식 석상에서 이 표현을 사용하며 정책 의지를 드러냈다. 조속한 결론을 예고한 만큼, 법제화는 시간 문제로 보인다.명칭 변경의 취지는 이해할 수 있다. '탈(脫)'자가 주는 부정적 어감, '탈출'이나 '이탈'이라는 표현이 당사자에게 상처가 될 수 있다는 문제 제기는 오래전부터 있어왔다. 실제로 일부 북한이탈주민들은 '탈북'이라는 단어가 자신을 범법자나 도망자로 낙인찍는 느낌을 준다고 말한다. 국가가 국민을 호명하는 언어에서 존엄을 고려하겠다는 방향성 자체는 존중받아 마땅하다.그러나 문제는 새로 제안된 언어가 과연 그 목적에 부합하는가다.한국어는 표음문자 체계를 가지고 있으면서도, 정책과 법률 용어의 상당수가 한자어로 구성된다. 이는 단순히 역사적 유산이 아니라, 추상 개념을 압축적으로 표현하는 한자어의 효율성 때문이다. 문제는 이러한 효율성이 양날의 검이라는 점이다.'북향민'은 공식적으로는 '북한에 고향(鄕)을 두고 온 사람'이라는 의미로 제안되었다. 그러나 한국어 화자라면 누구나 이 단어를 듣는 순간 '북쪽을 향(向)한다'는 의미를 동시에 떠올린다. 이는 언어학에서 말하는 '동음이의어'의 전형적 사례다. 문제는 문맥에 따라 의미가 분리되는 일반적 동음이의어와 달리, '북향민'의 두 의미는 정책 용어라는 동일한 맥락 안에서 충돌한다는 점이다.더 심각한 것은 음운적 유사성이 아니라 의미론적 모순이다. 자유와 생존을 위해 '남쪽을 향해' 내려온 사람들을 가리키는 용어가 '북쪽을 향한다'는 의미로 해석될 수 있다는 것은, 단순한 언어 유희를 넘어선다. 분단과 이념 갈등이 여전한 사회에서, 이 중의성은 조롱과 왜곡의 빌미가 된다.1990년대 '장애자'를 '장애인'으로 바꿀 때, '~자(者)'가 갖는 비하적 뉘앙스를 '~인(人)'의 중립성으로 대체했다. 이는 성공적인 명칭 변경의 사례다. 의미의 중첩이나 오해의 소지 없이, 명확하게 존중의 방향으로만 이동했기 때문이다. 반면 '북향민'은 존중을 의도하면서도 새로운 오해의 여지를 만들어낸다.언어학적으로 볼 때, 성공적인 신조어는 기존 언어 체계 안에서 자연스럽게 수용된다. '북향민'이라는 조어는 형태론적으로는 가능하지만, 실제 한국어 어휘 구성 원리에서 벗어나 있다.한국어에서 '~향(鄕)'은 단독으로 '고향'을 의미하기보다는 주로 '향수(鄕愁)', '향토(鄕土)', '고향(故鄕)' 같은 합성어 형태로 쓰인다. '북향'이라는 결합은 한자어 조어법상 어색하며, 이 어색함이 오히려 '북향(北向)'으로의 오인을 부추긴다. 만약 '고향'의 의미를 살리고 싶었다면, '북고향민(北故鄕民)' 같은 형태가 언어학적으로는 더 명확했을 것이다. 물론 이 역시 길고 어색하다는 다른 문제를 안고 있지만.더 근본적으로는, 왜 '북(北)'이라는 방향성 한자를 고집해야 하는가의 문제도 있다. '고향을 북쪽에 둔 사람'이라는 의미를 전달하려 해도, '북'자는 필연적으로 방향성을 환기한다. 한자는 표의문자이며, 한 글자 한 글자가 독립적 의미를 갖는다. '북(北)'자가 가진 1차적 의미인 '북쪽 방향'을 억제하면서 2차적 의미인 '북한 지역'만 부각하기는 한국어 체계에서 구조적으로 어렵다.일부 북한이탈주민 단체들이 명칭 변경에 반대하는 이유는 단순히 언어적 문제 때문만은 아니다. '탈북'이라는 말에는 고통스럽지만 분명한 선택과 결단의 역사가 담겨 있다. 이를 지우는 방식의 언어 교체가 과연 당사자의 존엄을 높이는 일인지에 대한 근본적 질문이 존재한다.'북향민'이라는 표현은 개인의 능동적 선택보다는 출신 지역이라는 수동적 정체성만을 강조한다. 사회학에서 말하는 '귀속적 정체성(ascribed identity)'과 '성취적 정체성(achieved identity)'의 관점에서 보면, '탈북민'은 후자에, '북향민'은 전자에 가깝다. 존중을 의도한 언어가 오히려 삶의 주체성과 맥락을 지워버릴 수 있다는 점에서, 당사자 커뮤니티 내부의 충분한 합의가 선행되어야 한다.지난해 통일연구원 조사에서 다수의 탈북민이 '법적 용어 변경'에 찬성했다는 결과가 나왔지만, 이를 '북향민'이라는 특정 단어에 대한 무조건적 동의로 해석하기는 어렵다. 이는 변화의 필요성에 대한 공감이지, 졸속한 대안에 대한 승인은 아니다.국가가 국민을 부르는 말은 단순한 호칭이 아니다. 그것은 사회가 그들을 어떻게 인식하고, 어떤 위치에 놓는지를 보여주는 상징적 언어다. 그렇기에 정책 용어는 무엇보다 오해받지 않을 자유를 가져야 한다.한자어 사용이 불가피한 사회라면, 그만큼 더 깊은 언어학적 숙고가 필요하다. '멋있어 보이는' 조어보다는 '명확하고 오해 없는' 표현이 우선되어야 한다. 정책 입안자들이 간과한 것은, 언어가 권력자의 의도대로만 작동하지 않는다는 사실이다. 일단 공적 영역에 투입된 언어는 무수한 맥락 속에서 재해석되고, 때로는 왜곡되며, 예기치 않은 방식으로 소비된다.'탈북민'이라는 단어가 문제라면 바꿀 수 있다. 그러나 그 대안이 또 다른 논란과 상처를 낳는다면, 그것은 성급한 결론일 뿐이다. 다행히 이 명칭은 아직 법제화되지 않았다. 지금이라도 언어학자, 사회학자 그리고 무엇보다 당사자 커뮤니티가 참여하는 충분한 공론의 장이 필요하다.국가가 만드는 말은, 멋있기 이전에 정확해야 하고, 의도보다 먼저 오해가 없어야 한다. '북향민'은 아직 그 자유를 얻지 못했다.