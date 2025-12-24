진보당 "유성구민 앞에 사죄하라"... 예산안 부결 구의회 규탄

큰사진보기 ▲진보당대전광역시당. ⓒ 진보당대전시당 관련사진보기

대전 유성구의회가 2026년도 예산안을 부결시키면서 내년도 구정이 준예산 체제에 들어갈 위기에 처한 가운데, 진보당 대전시당 유성구위원회가 23일 성명을 내고 "유성구의회는 37만 구민 앞에 사죄하고 예산안을 즉각 처리하라"고 촉구했다.진보당은 "지난 19일 열린 제282회 정례회 본회의에서 예산안이 찬성 6, 반대 6, 기권 2로 부결되면서 8283억 원 규모의 내년도 예산이 묶이게 됐다"며 "정치적 이해득실에 빠진 당리당략이 민생을 볼모로 잡은 결과"라고 비판했다.이날 성명에서 진보당은 "예산안이 연내 통과되지 않으면 유성구는 인건비 등 필수 지출 외에는 예산을 사용할 수 없는 준예산 체제에 돌입하게 된다"며 "이미 다른 지자체의 사례에서도 확인됐듯, 준예산 사태의 최대 피해자는 주민이며 특히 취약계층이 가장 먼저 타격을 받는다"고 지적했다.이어 "공공근로 중단, 노인 일자리 축소, 생계비 지원 중단 등 긴급 민생사업이 연초부터 멈춰서는 일이 벌어질 수 있다"며 "정쟁에 빠진 의회가 주민의 삶을 볼모로 잡는 행태를 중단하라"고 경고했다.진보당은 이번 사태의 책임이 특정 정당이나 개인이 아닌 의회 전체에 있다고 규정했다. 이들은 "정례회 기간 동안 충분히 논의와 조율의 시간이 주어졌음에도 결국 합의에 이르지 못했다"며 "토론과 협상, 양보라는 정치의 기본조차 실천하지 못한 결과로 스스로 위기를 자초했다"고 비판했다.특히 다수 의석을 점한 국민의힘 의원들을 향해 "예산안 부결 후 '안타까운 상황'이라며 책임을 회피하는 유체이탈식 발언을 하고 있다"며 "의장단을 배출한 여당이 사태 해결에 앞장서지 않고 한가하게 논평만 하고 있을 때가 아니다"라고 지적했다.그러면서 진보당은 "지금이라도 유성구의회가 결자해지의 자세로 임시회를 열고 예산안을 반드시 연내에 처리해야 한다"며 "예산이 제때 쓰이지 않으면 주민의 피땀으로 낸 세금이 제 기능을 하지 못한다"고 강조했다.또한 "주민의 삶을 피폐하게 만드는 의회는 존재 의미가 없다"며 "유성구의회가 끝내 잘못을 바로잡지 않는다면 37만 구민이 직접 심판할 것"이라고 경고했다.한편, 유성구의회는 제282회 정례회 본회의에서 2026년도 예산안이 찬반 동수로 부결돼 준예산 사태 우려가 커지고 있다. 민주당은 다수당인 국민의힘이 재난안전교육사업 등 4억 710만 원을 삭감한 것에 반발해 반대표를 던진 것으로 알려졌고, 국민의힘 일부 의원도 기권하면서 예산이 통과되지 못했다.