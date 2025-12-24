'이장우 시장 언론관 논란', 대전충남민언련이 뽑은 올해 10대 뉴스 1위

큰사진보기 ▲'이장우 대전시장의 부적절한 언론관 논란'이 대전충남민주언론시민연합이 뽑은 2025년 대전 10대 뉴스 1위에 올랐다. 사진은 지난 8월 13일 전국언론노동조합과 충청권 노동시민사회단체, 지역 여야 정당 등이 대전시청 북문 앞에서 '윤석열식 언론탄압 이장우·김태흠·최민호 충청권 시도지사 규탄 기자회견'을 열어 "수해복구 기간 유럽 출장 비판했다고 '정부광고 중단’으로 치졸하게 보복한 윤석열식 언론 길들이기 중단하라"고 촉구하는 장면. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

지역 언론 견제·감시단체인 대전충남민주언론시민연합(공동대표 박양진·이문희, 이하 대전충남민언련)이 올해의 최고 뉴스로 '이장우 대전시장의 부적절한 언론관 논란'을 꼽았다.대전충남민언련은 지난 23일 '2025년 대전 10대 뉴스'를 선정·발표했다. 대전충남민언련은 "한 해 동안 대전에서 가장 주목받은 뉴스 10건을 선정하고, 회원·언론인·시민이 참여한 온라인 투표를 통해 최종 순위를 확정했다"며 "투표자 1인당 5개 기사를 선택할 수 있도록 복수투표 방식을 적용했다"고 밝혔다.그 결과, '이장우 대전시장의 부적절한 언론관 논란'(92.3%)이 전체 응답자 중 10명 중 9명의 선택을 받으며 압도적인 1위에 올랐다.이 뉴스에는 ▲대전MBC 취재 제한 ▲디트뉴스24 광고 중단 ▲충청투데이 사옥 매입 추진 등 이 시장의 언론 대응과 관련된 논란이 모두 포함됐다.대전충남민언련은 "이 사안은 행정기관의 언론 자유 침해 우려를 불러일으켰으며, 지방자치단체의 언론관과 민주적 소통의 한계를 보여준 대표적 사례"라고 평가했다.2위는 '대전 0시축제 기부금 전용 및 방문객 수 부풀리기 의혹'(57.7%)이 차지했다. 대전충남민언련은 "이 축제가 사회적 약자를 위한 기부금 사용의 투명성 문제와 과장된 성과 홍보 논란에 휩싸였다"며 "시민들의 높은 관심을 반영했다"고 설명했다.3위는 '수해 복구 시기 충청권 지자체장의 유럽 동반 출장 논란'(53.8%), 4위는 '나노·반도체 국가산단 미분양분 혈세 매입 약정 논란 및 예타 철회'(50%)가 뒤를 이었다. 이들 뉴스는 모두 대전시의 행정 투명성과 책임성을 둘러싼 시민적 논쟁을 불러일으켰던 사안이다.이 밖에도 ▲'대전시의회 송활섭 의원 성추행 혐의 제명안 부결'(46.2%) ▲'충분한 공론화 없이 추진된 대전–충남 행정통합 논란'(42.3%) ▲'시민사회 조례 폐지·공청회 거부로 인한 시민사회 위축'(38.5%) 등이 10대 뉴스에 포함됐다.문화·체육 분야에서도 시민 관심이 높았던 이슈들이 꼽혔다. ▲'한화이글스 한국시리즈 준우승과 이글스파크 장애인석 축소 논란'(30.8%), ▲'편향된 종교관 논란이 제기된 넥스트클럽 사회적협동조합의 청소년 성교육 수탁기관 재공고 탈락'(23.1%), ▲'급식 조리원 쟁의행위로 인한 일부 학교 급식 파행 장기화'(11.5%) 등이 순위에 들었다.대전충남민언련은 "이번 투표 결과는 시민들이 올해 어떤 사안을 가장 중요하게 인식했는지를 보여주는 지표"라며 "시민이 직접 뉴스를 선택하고 기억하는 과정이 지역 민주주의의 기록이자 언론 감시의 출발점"이라고 밝혔다.그러면서 "대전시는 언론의 자유를 보장하고, 투명한 행정과 공론화에 기반한 시정 운영을 해야 한다"며 "언론과 시민사회가 함께 지역의 신뢰를 회복해야 한다"고 강조했다.