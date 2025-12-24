60만 명 몰린 '홍성 글로벌 바비큐 페스티벌', 군정 최대 성과 1위 선정

▲홍성군이 올해 군정을 빛낸 최대성과로 ‘2025 홍성 글로벌 바비큐 페스티벌’의 세계 축제 도약을 꼽았다. (사진은 지난달 홍주읍성 일원에서 열린 바비큐 페스티벌을 찾은 외국인 관광객) ⓒ 홍성군 SNS 갈무리 관련사진보기