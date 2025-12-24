60만 명 몰린 '홍성 글로벌 바비큐 페스티벌', 군정 최대 성과 1위 선정

충남 홍성군이 올해 군정을 빛낸 최대 성과로 '2025 홍성 글로벌 바비큐 페스티벌'을 꼽았다.
24일 홍성군은 2025년 한 해 동안 달성한 군정 성과 가운데 '10대 성과'를 선정해 발표했다.
군에 따르면 1위로 선정된 '홍성 글로벌 바비큐 페스티벌'은 올해 3회째를 맞이했으며, 지난 11월 개최된 축제에는 60만 명 이상의 관광객이 방문했다. 이에 따른 경제적 유발효과는 약 340억 원에 달했다.
특히 올해 축제에는 7개국 해외 대표단이 홍성을 방문하며 유학생 교류 활성화 MOU, 노인 복지 활성화 MOU 등 국제 교류 협약이 연이어 체결됐다. 앞서 축제는 방송인 백종원 씨와 협업해 진행됐으나, 농약 분무기 사용 등 논란으로 올해부터는 단독 개최하며 큰 성공을 거뒀다고 평가됐다.
두 번째 성과로는 전국 군 단위 최초 2029년 전국체육대회 개최지 선정이 꼽혔다. 홍성군은 이를 통해 스포츠 산업을 활용한 지역 혁신 모델을 추진할 계획이다(관련 기사: [홍성] 제110회 전국체육대회 주 개최지 선정... 업무협약
https://omn.kr/2fa8j)
이 외에도 ▲홍성형 스마트·저탄소·유기농업을 통한 미래 농업 선도 모델 완성 ▲행정 분야 5관왕 달성 ▲인구 10만 회복과 산업·행정 인프라 구축을 통한 지속 성장 도시 기반 확립 등이 10대 성과에 포함됐다.
홍성군은 올해 생산성 대상 평가 전국 1위, 혁신 평가 6년 연속 우수 기관 선정, 적극 행정 평가 3년 연속 우수 기관 선정 등 총 47개 분야에서 수상했다고 밝혔다.
또한 KDI 예타 통과를 앞둔 국가산업단지 조성과 홍성군 신청사 본격 추진 등으로 구도심과 신도심 간 연계 발전을 극대화했다고 평가했다. 인구 10만 시대 도래와 출산율 도내 2위 달성 등으로 홍성군은 지방 균형 발전 시대 모델로 부상하고 있다는 자평도 덧붙였다.
▲명품 해양관광 도시 도약 ▲전국 최초 발달 지연 아동 통합 서비스 시설 조성 ▲호우 피해 완벽 재건 및 250억 원 재건 국비 확보 ▲우수 평생학습 도시 선정 ▲47년 만에 천수만 수산자원보호구역 해제 등도 올해 10대 성과로 꼽혔다.
홍성군 관계자는 "광역철도 교통망과 홍성군 빅데이터 통합 플랫폼 구축 등도 올해 성과로 평가할 수 있다"며 "내년에는 미래 혁신 산업도시 홍성을 완성하는 데 행정력을 집중할 것"이라고 말했다.
한편 홍성군은 내년도 총예산을 올해보다 7.5% 늘어난 9748억 원으로 편성했으며, 국도비도 16% 증가한 3941억 원으로 역대 최대 규모를 기록할 전망이다.
주요 사업으로는 ▲홍성군 노인복지관 건립 ▲충남대학교 내포 캠퍼스 설립 ▲홍주읍성 북서·북동측 성곽 복원 ▲찔레꽃 백년문화터 조성 ▲어촌 신활력 증진 ▲중부권 마른김 소비지 분산 물류센터 건립 등이 본격 추진될 예정이다.
홍성군은 주요 사업의 추진을 통해 지역 발전 기반을 강화하고, 도시 인프라 확충에 큰 동력이 될 것으로 전망하고 있다(관련 기사: 홍성군, '내년 국도비 16% 증가'... 주요 사업 본격 추진
https://omn.kr/2gaoo)