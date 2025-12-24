지구를 위하는 초등학생들의 기후행동, "아나바다 장터로 나무심기 후원금 모았어요"

큰사진보기 ▲봉담초등학교 4학년 ‘아나바다 봉담마켓’ 현장학교 자율시간 수업 ‘지구 온도를 낮추는 기후행동 1.5˚C’ 과목 중 운영된 프로그램 ⓒ 봉담초등학교 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.산불 재해지역 참나무숲 조성을 위한 도토리 심기가 2026년 봄에도 진행됩니다. 많은 참가 바랍니다.

사단법인 산과자연의친구(구 우이령사람들·회장 윤여창)는 12월 22일 경기도 화성시에 위치한 봉담초등학교 4학년 학생들에게 산불 재해지역 참나무숲 조성을 위한 후원금 228,050원을 전달받았다고 밝혔다.봉담초등학교는 지난 11월 18일, 130여 명의 초등학교 4학년 학생들이 참여한 아나바다 봉담마켓을 진행했다. 아나바다 정신('아껴쓰고, 나눠쓰고, 바꿔쓰고, 다시쓰자')에 따라 진행된 행사로, 학교 자율시간 수업 '지구 온도를 낮추는 기후행동 1.5˚C' 과목 중 운영된 프로그램이다.해당 프로그램은 기후변화에 대해 학생들이 함께 고민하고 실천할 수 있는 것을 찾아 실천해보자는 취지로 이론과 실험, 놀이, 실천이 어우러진다. 이산화탄소가 기후 변화에 미치는 영향 실험, 재활용 양말목으로 컵받침 만들기, 환경보호 챌린지, 환경독서 골든벨, 플로깅, 아나바다 봉담마켓 등 환경을 생각한 다양한 활동들이 진행됐다.모금에 참여한 봉담초등학교 4학년 학생들은 총 126명으로 5개 반 학생들이다. 아나바다 마켓을 통해 만들어진 수익금을 나무 심기 및 산불 재해지역 숲 조성을 위해 시민단체에 기부하기로 해 (사)산과자연의친구에 후원금을 전달했다. 후원에 참여한 봉담초 4학년 학생은 "내가 가지고 온 물건을 다른 친구들이 사가서 뿌듯했어요"라며 "기부한 돈이 큰불이 났던 곳에 나무를 심는 데 쓰일 수 있으면 좋겠어요"고 활짝 웃었다.사단법인 산과자연의친구 윤여창 회장은 "기후변화와 관련한 교육과정에서 대형 산불로 인한 많은 일들을 떠올리며 지구를 생각하는 꿈나무들의 고운 마음을 받았다"라며 "산불 피해지역에 나무를 심는 일로 이어가겠다"고 밝혔다. 또한 이에 감사하는 마음으로 기부증서를 발급했다고 전했다.봉담초등학교에서 (사)산과자연의친구로 전달된 후원금은 2026년 봄, 산불 재해지역 참나무숲 조성을 위한 도토리 심기 활동에 사용될 예정이다.사단법인 산과자연의친구는 생태계 및 생물다양성 보존 운동을 펼치는 비영리민간단체다. 1994년 북한산국립공원 고갯길 '우이령'에 포장도로를 내는 것을 막아내는 과정에서 설립되어 지난 30년간 다양한 생태계 보존운동과 생태학교, 시민교육 프로그램을 운영하고 있다.