41세 시의원도 가세 "억울한 컷오프 없단 정청래 약속, 광주서 깨졌다"

큰사진보기 ▲"억울한 컷오프 없는 열린 경선 약속"정청래 더불어민주당 대표가 2일 전남 나주에서 열린 전남도당 임시당원대회에서 축사하며 내년 지방선거 공천과 관련해 “결격사유로 부적격 판정된 경우가 아니라면 경선에 모두 참여시키겠다. 억울한 컷오프 없는 열린 경선을 치르겠다”고 했다. 정 대표는 지난 8월 취임 뒤 기회가 있을 때마다 같은 취지의 발언을 거듭해왔다. 2025. 11. 2 ⓒ 델리민주 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 이명노(31, 앞)·강수훈(41) 광주시의원. 이명노 의원이 최근 2차례에 걸쳐 기자회견견을 열고 "여성특구를 빙자한 억울한 컷오프"를 호소하자, 강 의원이 23일 페이스북에 동조 글과 함께 올린 사진이다. ⓒ 강수훈 광주광역시의원 관련사진보기

큰사진보기 ▲민형배 의원(왼쪽)과 양부남 의원. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

더불어민주당 광주시당이 '여성특구 4곳'을 논란 속에 확정하자 31세 이명노 광주시의원이 "특구를 빙자한 정치보복"이라며 반발한 데 이어, 41세 강수훈 광주시의원도 가세했다.민주당 소속 강수훈(서구1) 광주시의원은 23일 오후 페이스북에 "'억울한 컷오프는 없다'는 정청래 당대표의 약속은 민주당의 심장이라 불리는 광주에서 깨졌다"고 썼다.강 의원은 8년 전 지방선거 과정에서 민주당 유력 정치인으로부터 '줄세우기식 지지 입장 표명을 요구받았다'고 기자회견을 열고 폭로한 인물로, 이후 지난 지방선거에서 시의회에 진출했다. 강 의원의 지역구는 광주시당의 이번 특구 지정과는 관련 없는 선거구이다.그는 내년 지방선거 공천과 관련해 민주당 광주시당의 이번 여성특구 지정과 관련해 "(이명노 시의원 지역구인) 서구 제3선거구 여성특구 지정은 실질적으로 특정 인물을 배제하는 '사실상의 컷오프'로 작동했다"고 주장했다.그 이유로는 "원칙과 기준을 제대로 설명하지 못하는 특구지정이었기 때문"이라고 밝혔다.이어 강 의원은 "여성 정치 확대라는 소중한 가치가 청년 정치인의 정치적 권리를 제한하는 방식으로 구현되어서는 안 된다"며 "약자 보호의 이름으로 또 다른 약자를 배제하는 구조는 민주당이 지향해 온 정치와도 거리가 멀다"고 했다.그러면서 강 의원은 "저는 이명노 의원과 함께 한다. 힘내라! 이명노!"라고 페이스북에 썼다.강 의원의 페이스북 글에는 "광주 청년 정치인들을 응원한다"는 취지의 댓글이 여럿 달렸다. 광주에서 내년 지방선거에 도전하는 청년 정치인과 시민사회 청년 활동가들도 응원글을 달거나 공감을 표시하고 있다.앞서 민주당 광주시당은 거듭된 논란에도 내년 지방선거 공천과 관련해 광주시의원 선거구 20곳 중 4곳을 여성특구로 확정해 23일 발표했다. 청년특구는 시행 요인이 없다며 지정하지 않았다.앞서 광주시당은 지방선거기획단 논의 과정에서 서구 제3선거구, 남구 제2선거구, 북구 제3선거구, 광산구 제4선거구를 여성특구로 지정하기로 내부 정리했으나, 4곳 중 1곳(4선거구→5선거구)을 불과 하루 만인 20일 조정했다. 시당은 논의에 참석했던 이들에게 함구령을 내렸으나, 관련 내용을 전해들은 예비주자 일부가 격하게 반발했기 때문이다.민형배 의원이 지역위원장으로 있는 광산을 지역위로 분류되는 광산 4선거구의 경우, 이번에 또 여성특구로 묶이면, 16년째 여성·청년 특구로 지정되는 것이어서 특히 반발이 거셌다.서구 3선거구 현역인 이명노 의원의 경우 특구 지정 이후 2차례 기자회견을 열고 "지난 총선 때 자신을 돕지 않았다는 이유로 양부남 시당위원장이 원칙·명분 없는 여성특구를 강행했다. 이는 정치보복이자, 억울한 컷오프의 전형"이라고 주장하며 당 최고위 중재를 요구하고 있다.반면 양부남 광주시당위원장은 여성특구 지정을 둘러싼 반발에 선을 그었다. 양 위원장은 23일 통화에서 당 지도부가 공언해온 '억울한 컷오프 없는 열린 경선 원칙'을 훼손했다는 지적에 대해 "특구 지정은 컷오프(경선 배제)와는 성격이 다르다. 선거구를 옮겨 출마하면 되는 것 아니냐"고 주장했다.양 위원장은 이명노 의원이 특구 지정에 대해 '정치 보복'이라며 반발하고, 정치권 일각에서 동조하는 움직임이 이는 데 대해서도 "여성특구는 원칙에 따라 지정했으며, 정치보복이라는 주장에도 동의할 수 없다"고 했다. 광주시당도 23일 여성특구 지정 관련 보도자료를 내고 "지역위원장 간담회, 지방선거기획단 회의, 운영위원회 심의·의결 등 공식 절차를 거쳐 확정했다"고 밝혔다.민주당 광주시당이 채택한 여성특구는 특정 선거구에서 여성 후보들만 경선에 참여해 경쟁하도록 설계된 '여성 경쟁 선거구'를 말한다. 광주시당은 2014년 제6회 지방선거부터 여성·청년 진입 문턱을 낮추겠다는 취지로 특구를 도입, 운용해 왔다. 당헌·당규에 '여성특구' 지정 절차가 명문으로 규정돼 있지 않지만, 시당은 당헌상 여성 의무공천 규정 등을 근거로 들고 있다.남성 후보 경선 참여가 제한된다는 점에서 선거철마다 '역차별' 논란이 반복됐고, 선정 기준·필요성·논의 과정이 충분히 공개되지 않았다는 불신이 누적돼 왔다. 특구 지정 뒤에는 "국회의원 측근 심기용" "정치적 반대자 제거용" 같은 뒷말이 따라붙는 등 공천 공정성 논란이 되풀이됐다.민주당이 여성 후보에게 경선 가산점을 부여하는 상황에서 특구까지 운용하는 것은 당원·유권자 선택권을 과도하게 제한한다며, 제도 자체를 폐지해야 한다는 주장도 제기돼 왔다.