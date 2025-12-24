사회부산경남한줄뉴스 25.12.24 09:41ㅣ최종 업데이트 25.12.24 09:41 이은주 진주시 민원팀장, '대통령 표창' 받아 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 진주시 민원여권과 이은주 민원팀장이 23일, 정부세종청사에서 열린 '2025년 민원행정발전 유공 시상식'에서 민원행정 발전에 기여한 공로를 인정받아 '민원담당자 보호분야'의 대통령 표창을 수상했다. 진주시는 "이번 대통령 표창은 민원인의 폭언, 폭행과 같은 악성민원에 대응해 민원공무원을 보호하기 위한 제도적인 기반을 선도적으로 마련하고, 현장 중심의 실효성 있는 보호대책을 지속적으로 추진한 점이 높이 평가된 것으로 전해졌다"라고 밝혔다. #진주시 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사주한미해군사령부 앞 "그린빌 핵잠수함 입항 규탄" 1인시위 갤러리 오마이포토 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 1/10 이전 다음 이전 다음 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.