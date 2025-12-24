이은주 진주시 민원팀장, '대통령 표창' 받아

진주시 민원여권과 이은주 민원팀장이 23일, 정부세종청사에서 열린 '2025년 민원행정발전 유공 시상식'에서 민원행정 발전에 기여한 공로를 인정받아 '민원담당자 보호분야'의 대통령 표창을 수상했다.



진주시는 "이번 대통령 표창은 민원인의 폭언, 폭행과 같은 악성민원에 대응해 민원공무원을 보호하기 위한 제도적인 기반을 선도적으로 마련하고, 현장 중심의 실효성 있는 보호대책을 지속적으로 추진한 점이 높이 평가된 것으로 전해졌다"라고 밝혔다.