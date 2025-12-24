"오이 따다 나와 연습" 이 배우들이 세운 특별한 기록

"오이를 따다 말고 나와서 연기 연습을 했다."
지난 12월 18일 충남아마추어연극제에서 충남 홍성군 장곡면 주민자회 소속 주민들이 모여 만든 장곡 유랑극단의 연극 <시골이 어때서>가 금상을 수상했다. 이번이 두 번째 수상이다. 지난해 <쓰레기가 어때서> 공연에 이어 올해 <시골이 어때서>도 수상을 하며 새로운 기록을 세웠다(관련 기사 : 팔순잔치 쓰레기 어쩔거야? 시골 어르신들의 '다툼'
).
주민 배우들로 구성된 장곡유랑극단은 아동배우 2명과 연출 1명을 포함해 총 11명으로 구성된 소규모 마을극단이다. 이들은 대부분 장곡면에 살고 있는 귀농귀촌인들이다. 잇따른 수상에 장곡면 주민 배우들은 요즘 연기하는 재미에 푹 빠졌다.
장곡면 주민들로 구성된 장곡 유랑극단은 지난 2023년 11월 결성됐다. 물론 극단의 상황은 열악했다. 공연을 준비하고 연습할 공간조차 없어서 장곡면 주민자치회 사무실에서 눈치껏 연습했다. 주민자치회 프로그램을 이용하는 지역 주민들이 오면 자리를 내주고 연습을 못하는 날도 많았다.
우여곡절 끝에 지난해 연극 <쓰레기가 어때서>를 공연 무대에 올렸다. 연극 제목은 대중가요 <내 나이가 어때서>를 패러디한 것이다. 여기에 1년 뒤, 귀농귀촌인과 마을 주민들의 갈등을 다룬 두 번째 작품 <시골이 어때서>까지 2년 연속 수상을 하면서 주민 배우들의 자긍심도 한껏 올라왔다.
'주민 배우'들의 단단한 내공
지난 23일 기자는 장곡면의 한 카페에서 장곡유랑극단의 주민 배우들을 만났다. 마을 사랑방에 앉아 수다를 떠는 것처럼 가벼운 이야기들이 오갔다. 그 와중에도 주민 배우들의 '내공'이 점점 더 다져지고 있는 듯 보였다.
충남아마추어연극제에서 최우수연기상을 수상한 이종구 주민 배우는 "무엇보다도 배우들의 호흡이 중요했던 것 같다. 배우들이 각자 자기의 역할에 녹아 들어가 연기를 했다. 두 번째 작품인 <시골이 어때서>를 통해 좀 더 좋은 극단으로 재탄생한 것 같다"고 소감을 전했다.
이들의 연기는 말그대로 '날것'이다. 한성숙 주민 배우는 "시골 마을 이야기이다 보니, 과연 대중들에게 쉽게 다가갈 수 있을까라는 고민도 있었다. 이번 연극의 주제는 도시인들에게는 다소 관심이 떨어질 수 있는 귀농귀촌인과 선주민의 갈등을 다루었기 때문이다. 타도시와 다르게 충남에 도농복합도시가 많다 보니 주민들의 호응이 컸던 것 같다"고 말했다. 그는 이어 "첫 연극인 <쓰레기가 어때서>를 공연할 때는 고령의 어르신이 '(아이들에게) 미안하다'며 연극에 출연한 아동 배우에게 만원을 주기도 했다. 연극에 공감을 하신 것 같았다"라고 뒷얘기를 전했다.
이들 주민 배우들은 대부분 농사를 짓거나 지역에서 아르바이트를 하고 있다. 처음에는 어색하기만 했던 연기도 해를 거듭할수록 익숙해졌다.
"우리 중에 연기 천재는 없다"
이혜경 주민배우는 "장곡으로 귀농한지 4년째 됐다. 밭에서 오이를 따다가 말고 나와서 연기 연습을 한 적도 있다. 처음에는 연기도 국어책을 읽는 느낌이었다. 지금은 연기가 제법 늘었다"라며 "우리 극단의 공연을 통해 연극을 태어나서 처음 본 관객도 많았다. 그런 분들을 볼 때마다 나름 보람을 느끼게 된다"고 웃어보였다. 이때 옆에서 김혜란 주민배우가 "우리 중에 연기 천재는 없다. 연습량이 연극의 질을 결정한다고 생각한다"며 말을 거들었다.
이들 주민 배우들도 극단의 미래에 대한 고민이 있다. 김혜란 배우는 "앞으로도 우리의 일생 생활을 연극으로 담을 생각이다. 당연히 창작극이 될 수밖에 없을 것 같다. 요즘 사회문제가 되고 있는 고독사나 죽음 같은 주제도 무겁지 않고 재미있게 풀어 보고 싶다"며 "폐교 위기에 놓은 지역 초등학교도 문제도 다루고 싶고, 하고 싶은 이야기가 너무 많다. 연극을 통해 지역 공동체의 문제를 알리고, 조금이라도 변화를 이끌었으면 하는 바람도 있다"고 말했다.
실제로 장곡 유랑극단이 탄생한 것은 시골 마을 공동체 문제, 그 중에서도 쓰레기 문제 때문이었다. 시골에서는 쓰레기를 함부로 태우는 경우가 흔하다. 시골마을의 쓰레기 문제를 알리고 개선하기 위해 연극까지 만든 것이다. 앞서 지난 2021년 '장곡 유랑극단' 단원들을 포함한 장곡면 주민들은 주민자치 사업으로 영농 폐비닐 수거 사업을 진행했다. 이들이 1년간 자발적으로 진행한 '영농 쓰레기 수거 사업'은 홍성군 '홍성군 영농폐기물 수거·처리 등 지원에 관한 조례' 제정으로까지 이어졌다.
물론 장곡 유랑극단 단원들의 도전은 여기서 끝날 것 같지는 않다. 이번 수상을 계기로 또 다른 목표가 생겼기 때문이다. 이종구 주민배우는 "이번 수상으로 내년에 부산에서 열리는 대한민국시민연극제 본선 진출권이 생겼다"라며 "우리 극단이 조금 더 진화할 필요가 있다는 생각이 든다. 재정적인 부담이 있기는 하지만 부산에서 열리는 시민연극제에 꼭 참여하고 싶다. 다른 지역의 아마추어 연기자들이 어떻게 연기를 하고 있는지도 궁금하다"라고 말했다.
덧붙이는 글 | 장곡유랑극단은 충남연극제 금상 수상 상금 50만원과 이종구 주민배우의 최우수연기상 상금 10만원을 장곡면 불우이웃돕기 성금으로 기탁할 예정이다.