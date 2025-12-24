"오이 따다 나와 연습" 이 배우들이 세운 특별한 기록

▲ 충남 홍성군 장곡면 주민들로 구성된 장곡유랑극단이 지난 18일 제5회 충남아마추어연극제에서 금상을 수상했다. ⓒ 장곡유랑극단 제공 관련사진보기

▲ 지난 18일 충남아마추어연극제어서 장곡유랑극단 이종구 주민배우가 최우수 연기상을 받았다. 맨 왼쪽이 이종구 주민배우. ⓒ 장곡유랑극단 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 장곡유랑극단은 충남연극제 금상 수상 상금 50만원과 이종구 주민배우의 최우수연기상 상금 10만원을 장곡면 불우이웃돕기 성금으로 기탁할 예정이다.