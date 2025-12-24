허문화 시인 "지나고 보니 모든 상처가 시였다"

저 강의 불임



태초에 곡선이 있었다

어머니 젖무덤

굽이굽이로

잠이 덜 깬 바람이

느슨한 강을 흔든다



흘러야 한다

흘러가야 한다



그녀의 마른 눈물은

아직 소금의 먼 냄새를 기억하는데

잘린 굳은살 사이로

벌겋게 드러난 수줍은 속살을

콘크리트가 능멸한다



달도 돌아누운 어둑새벽

불면의 밤을 지새운 삽질에

입덧도 잊은 지 오래

내 어머니의 자궁은

하루하루 타들어 간다

며칠 내린 비로/봄기 가득 기지개를 켜는/들녘에 서면//울컥 안달 난 먼 산이/허둥대며 아랫도리부터 유룩의 옷을 갈아입는다//갑작스런 산의 도발에/화들짝 놀란 꽃망울/품었던 연정 풀어헤치며/황급히 뒤돌아서서 화장을 한다(시 "4월, 스캔들" 전문).

"훔쳤다/싱그런 20대 여자의/긴 생머리를 눈으로 슬쩍/이내 우울한 동공의 내가/지하철 유리창에 무심코 버려진다/히터의 온기에 무거워진 눈꺼풀/하품이 눈물과 접속한다/기분을 잃어버린 표정들 속에/다음 정차역은 40대 폐경 역이 되지 않을까//가끔 지하철이 속도를 내면/동그란 손잡이 속 밀폐된 불안이/졸고 있는 중년 남자의 부른 배를 훔쳐보며/위로받는 듯"(시 "도벽" 전문).

큰사진보기 ▲허문화 시 시집 <눈으로 들을 수 있는 말이 있다> 표지. ⓒ 푸른사상 관련사진보기

슬픔은 자주 둥근 모습을 하고 찾아온다



둥글게 몸을 말고 꼬꾸라져 자는 남편의 휘어진 등을 보면

낮 동안 그가 감당했을 직각의 고달픔과

내가 퍼부은 모난 잔소리가 떠오른다



오래전 술에 취한 젊은 아버지가 밥상을 뒤엎을 때

엄마는 두 팔 벌려 허리를 둥글게 말고 우리를 감싸안았다

마당 구석에 흩어진 밥알들이 꽃잎처럼 흐드러진 밤이었다



부서졌던 엄마의 시간이 둥근 방패가 되어

나는 아버지 손에 이끌려 공장 가는 대신

환한 문장 찾을 수 있었고

오빠의 뜨거운 심장은 군대에 정착하지 않아도 되었고

언니는 웃는 눈이 고운 남자를 만날 수 있었다



누군가에게 침을 뱉고 싶거나

나 자신이 누더기 같을 때

한쪽 구석에서 몸을 둥글게 말고 있으면

슬픔이 코끼리* 같이 몸을 불려 찾아오곤 했다



슬픔은 자주 둥근 모습을 하고 찾아온다

고개를 푹 숙인 추모객들의 둥근 목덜미와

엎드려 기도하는 중년 남자의 둥근 등과

저 멀리서 끌차를 밀고 걸어오는 노파의 굽은 허리



그들에게서 둥근 슬픔의 각이 느껴진다

강을 가로막아 들어선 대형 콘크리트 구조물(보)로 인해 물이 흐르지 않아 녹조가 창궐하고, 결국 생명이 살 수 없게 되었다는 '4대강사업'을 고발한 시다. 낙동강은 이제 생명을 잉태하지 못하는 '불임의 강'이라는 경고를 날리고 있다.세상 그 어느 것보다 신성해야 할 '어머니의 자궁'이 하루하루 타들어간다고 하니 그 정도를 짐작하기에 충분하다. 김해양산환경운동연합 초대의장으로 활동했던 허문화 시인이 펴낸 시집 <눈으로 들을 수 있는 말이 있다>(푸른사상 간)에 실려 있는 시다."노을을 듣다", "춘분 예감", "그녀의 강박 보고서", "능소화 유감", "4월, 스캔들", "자작극", "사춘기와 갱년기", "봄날. 가족 사진", "목련을 보내다" 등 시에서 보듯, '가족애'라든지 '화자'를 통해 많은 이야기를 들려주고 있다."4월, 스캔들"을 읽으면 어떤 그림이 그려진다. 봄에 가지마다 새순이 돋아나면서 온 세상에 생명이 넘쳐나는 장면을 무슨 '연정'의 주인공처럼 감각적인 언어로 조합을 해놓았다. "도벽"은 지하철 승객의 모습들을 '화자'가 '훔쳐보'듯 아주 아름답게 들려주고 있다.시집은 모두 4부로 묶어져 있다. 맹문재 교수(한양대)는 해설에서 "허문화 시인의 시 세계를 이루는 토대이자 주제는 모성을 바탕으로 한 가족애이다. 여성은 임신, 출산, 육아, 자녀교육 등의 과정을 거치면서 모성애를 경험하는데, 시인은 그것을 가족 사랑으로 확대하고 심화한다. 모성이 본성적이라면 가족애는 사회적이다"라며 "따라서 모성의 가족애는 사랑의 본성이 환경 조건 속에서 실제적이고 구체적으로 나타난 것이다"라고 소개했다."허문화 시인의 가족애는 가문을 내세우는 전통적인 가족주의와 다를 뿐만 아니라 여성의 임신이나 출산이나 육아와 관련된 범주를 넘는다. 개인적인 것은 물론 사회적인 것이어서 다층적이고 복합적이다. 또한 여성으로서 갖는 운명 인식이 아니라 사회적 존재자로서 정체성과 주체성을 견지한 것이다. 따라서 시인의 가족애는 자본주의 체제에 함몰된 현대인들에게 필요한 대안이 될 수 있다. 이기적 개인주의를 극단적으로 긍정하는 자본주의 체제를 극복하는 가치가 되는 것이다."허문화 시인은 시인의말에서 "뾰족한 부리를 가진 적이 있었다. 세상을 향해 콕콕 쪼며 살았다. 심하게 아프고 나서야 그 부리가 무뎌지기 시작했다. 아직 부리의 흔적이 남아 있어서 가끔 말의 통증을 앓는다. 여름에 만난 젊은 그들 앞에서는 부리 대신 숨죽이고 있던 내 귀가 돋아났다. 그들에게 한 살 더 먹은 그대들의 내년 봄이 궁금하다고 했다. 새살이 돋아날 그들의 단단한 봄"이라고 했다.양산 출신인 허 시인은 동아대에 이어 경북대(문학치료학 석사)를 나와 양산문인협회에서 활동하고, 2025년 푸른사상 신인문학상을 수상했으며 양산상북에서 작은도서관을 운영하고 있다.허문화 시인은 "지나고 보니 모든 삶(상처)이 시였다. 오랜 시간 시민운동을 하면서 가끔 사람에게 체하고 말에 체해 내면이 소란스러울 때마다 책을 통해 위로받고 글쓰기를 하였는데, 그 시간들이 상처를 덧나지 않게 하는 힘이었다. 시는 상처를 여과하는 특별한 힘이 있음을 느낀다"라고 말했다.