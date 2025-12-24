부당노동행위 인정받았지만 복직은 멀기만

큰사진보기 ▲이석주 씨(오른쪽) 등은 용인시청과 기흥역 앞에서 노조 탄압 중단과 해고자 복직을 촉구하는 시위를 300일 넘게 이어가고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인시청과 기흥역 앞에서 330일 넘게 징계 해고에 맞서 복직 투쟁을 벌이고 있는 이들이 있다. 용인경전철을 운영하는 용인에버라인운영㈜에서 해고된 전 노조 지부장·부지부장 등 노조 임원 2명이다.용인에버라인운영사 측과 용인경전철 지부는 단체협약 합의에 이르지 못해 경기지방노동위원회 조정 중지 결정을 받았다. 지부는 사측과 갈등을 해결하기 위해 용인시 도시철도과와 면담을 가졌다. 그러나 사측은 면담 내용을 문제 삼아 면담에 참여한 지부장과 부지부장을 대기발령 조치했고, 이어 1월 징계해고했다.이에 대해 경기지방노동위원회(아래 지노위)와 중앙노동위원회(아래 중노위)는 부당해고이자 부당노동행위로 판단했다. 하지만 회사는 복직을 거부하면서 갈등이 장기화하고 있다. 해고자 복직과 노조 탄압 중단을 요구하며 시위를 하고 있는 해고 노동자 이석주씨를 만났다.이석주 전 용인경전철 노조 지부장은 "지난해 11월, 노사 단체협약 결렬의 중재를 요청하기 위해 용인시 도시철도과와 면담을 가졌으나, 사측은 이를 두고 '허위사실 유포'와 '회사 명예 실추'라며 징계 해고했다"고 해고 배경을 설명했다.지노위에 이어 중노위는 이들의 해고에 대해 부당해고이자 노조 활동을 방해한 부당노동행위로 판정했다. 하지만 운영사는 행정소송 가능성을 내비치며 여전히 복직을 거부하고 있다. 이 전 지부장은 "가장 힘든 건 출근할 곳이 없어졌다는 고립감이었다"며 "내 가치가 한순간에 무너져 내리는 것 같아 괴로웠다"고 토로했다.그는 사태 장기화 원인으로 용인시의 무기력한 관리 감독을 지적했다. 이 전 지부장은 "용인시가 운영사에 '노동자에게 불이익을 주지 말라'는 공문을 보냈음에도 사측은 최고 징계인 해고를 강행했다"며 "막대한 세금으로 운영비를 지원하면서도 정작 시의 관리 감독 권한은 작동하지 않고 있다"고 비판했다. 이어 "향후 재계약 시에는 용인시의 책임과 권한을 대폭 강화해야 한다"고 강조했다.용인경전철 별도 요금 폐지 운동을 이끌며 시민 편의를 높였던 이 전 지부장은 다시 현장으로 돌아가길 꿈꾸고 있다. 이 전 지부장은 "시민의 응원 덕분에 버틸 수 있었다"며 "하루빨리 일터로 복귀해 다시 시민의 이익을 위해 뛰고 싶다"고 밝혔다.