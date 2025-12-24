진주환경운동연합이 뽑은 '서부경남 10대 환경뉴스'는?

큰사진보기 ▲3월 26일 저녁 산청 산불이 번진 지리산. ⓒ 최상두 관련사진보기

진주환경운동연합은 올해 '산청 산불‧산사태'와 '진주학생기후행진 불발', '산청‧함양 담수보 설치', '주차장 태양광 의무화법 통과' 등을 올해 '서부경남 10대 환경뉴스'로 선정했다고 24일 밝혔다.산불·산사태 관련해 이들은 '산림관리 전환 정책'을 요구했다. 산불에 대해, 이들은 "임도 확대와 숲가꾸기 사업은 산불 방지의 대안이 아니다. 산림청은 임도 확대와 숲가꾸기 정책에 대한 문제제기에 명확한 답을 하고 산림관리 전환을 위한 로드맵을 구성해야 한다"라고 제시했다.이들은 "국립산림과학원 자료에 따르면 숲가꾸기 효과로 유출량이 적게는 2.75배, 많게는 318.5배까지 차이가 난다. 이는 숲가꾸기 사업만으로 이미 산은 홍수 유출이 될 수밖에 없는 기폭제를 안고 있다는 사실을 말해준다"라며 "산청군 정보공개청구 결과, 2024년 한 해에만 무려 60개소, 100만 평 이상의 산지에 벌채 허가를 낸 것으로 확인되었다. 허가 전 산사태 위험점검 등 제대로 된 현장조사 없이 이런 상황이 매년 이루어지고 있다"라고 설명했다.진주환경운동연합은 "산림청은 산림관리 전환을 위한 실질적인 정책을 마련하고, 자연복원을 통한 산림복원정책을 우선해야 한다. 산불 피해 현장에 인위적인 행위를 가하지 말고, 자연적인 산림이 조성될 수 있게 지속적으로 모니터링을 해야 한다"라고 제시했다.박완수 도지사의 '지리산 케이블카 사업 100대 전략과제 발표'로 환경뉴스에 포함한 이들은 "생물다양성의 보고인 국립공원 1호 지리산을 훼손하고 그 속에 깃들어 사는 동·식물과 주민의 삶을 파괴하는 경남도의 환경정책에는 '환경'도 '기후변화 대응'도 '지속가능'도 없다"라고 강조했다.환경뉴스에는 "진주 학생기후행진 불발, 진주기후위기비상행동 자전거 기후행진"이 포함되었다. 진주환경운동연합은 " 진주기후위기비상행동은 2022년부터 관봉·대곡초등학교와 '기후위기는 아동권리의 위기'를 외치며 기후행진을 했다. 올해도 환경의 날에 관봉·대곡·명석·충무공초등학교와 함께하는 기후행진을 준비하였으나 진주교육지원청에서 시민단체와의 연대를 불허하자 참여 초등학교의 보이콧으로 해당 행사는 취소되었다"라고 설명했다.이어 "진주학생기후행진은 생태전환교육 일환으로 환경교육주간에 학교, 교육지원청, 지역사회와 함께하는 행사로 2년째 진행되고 있었다. 진주교육청은 보수여론을 빌미로 진주기후위기비상행동과의 공동주관을 거부했다. 진주 학생기후행진은 미래세대의 목소리로 지역사회에 기후대응책을 요구하는 중요한 행사로 자리매김한 행사이나 진주교육지원청은 행사의 의미나 취지를 이해하지 못했다"라고 덧붙였다.이들은 "화석연료를 배출하는 에너지가 아닌 두 발을 내젓는 힘찬 발걸음으로 자전거 페달을 밟으며 기후 대응 정책을 촉구하였다"라며 "진주시가 자전거 도시의 명성에 걸맞으려면 출·퇴근, 등·하교 시 자전거를 제대로 이용할 수 있는 생활형 자전거도로 기반 확충을 요구하였다"라고 밝혔다.'산청‧함양 산불 대응용 담수보 설치'에 대해, 이들은 "불필요한 중복 사업이자 세금낭비에 불과하다. 산불 대응에는 '보'가 아니라 이동식 펌프, 저수지 급수장, 산림 내 간이 수조 등 효율적 용수 공급체계가 훨씬 현실적이다"라며 "산불 대응을 위한 합리적인 판단과 정책 결정이 시급한 이 시기에 조급하게 지역사회를 논란에 빠뜨리는 '보' 사업은 당장 중단해야 한다"라고 밝혔다.환경뉴스로 선정한 "진주남강유등축제, 환경 모니터링을 통해 본 아쉬운 환경정책"에 대해, 이들은 "진주남강유등축제 현장 모니터링 결과, 재활용품에 대한 분리배출을 따로 하지 않고, 모든 쓰레기를 일괄 한 곳에 버리고 있었다. 쓰레기는 그 종류에 따라 플라스틱, 캔, 종이 정도는 분리배출 할 수 있게 해야 한다"라며 "이는 폐기물 처리방식의 기본이다. 축제에서는 시민 안전이 기본이듯이 '환경' 또한 기본이 되어야 한다"라고 설명했다.이들은 "진주시는 국비, 도비를 합친 3000만 원의 '다회용기 재사용 촉진 지원사업' 예산을 받아 축제 푸드코트에서 친환경 다회용기 대여·반납을 했다"라며 "이후 다음 축제에는 푸드코트 구간을 명확히 지정해서 다회용기 회수가 가능할 수 있는 방안을 마련해야 하고, 다회용기의 대여·반납 시스템의 효과를 높이기 위해 대여·수거업체 측과 공유할 명확한 사용 지침이 필요하다"라고 밝혔다."멸종위기 야생생물 II급 맹꽁이, 진주 판문동 집단 서식 확인"을 환경뉴스로 꼽은 진주환경운동연합은 "멸종위기 야생생물 II급 맹꽁이는 2017년 망경동 일대 지식산업센터 건립 부지에서 서식이 확인되었다. 옛 진주역 재생프로젝트에 따라 맹꽁이 서식 환경이 위험에 노출되며 개체 이식, 재이식 과정을 거쳐 지금의 생태공원이 조성되었다"라며 "인공적으로 조성된 생태공원은 맹꽁이 생태에 최적화될 수 없는 한계가 있다. 멸종위기 야생생물인 맹꽁이를 위해 끊임없이 생태환경을 점검하고 관리를 우선시해야 한다"라고 제시했다.이들은 "최근 판문동에도 맹꽁이의 서식이 확인되어 개체 수 보호에 대한 진주시의 서식처 보호 정책이 필요하다. 이 일대 평거동 오목내 개발 등 인근 개발 계획이 예정되어 있어 맹꽁이 서식처가 위협에 처해 있는 상황이라 지역의 관심이 중요한 시기이다"라고 강조했다."진주 소싸움대회 폐지를 원하는 시민모임"을 환뉴스로 포함한 이들은 "2006년 소힘겨루기 경기장을 전국 최초로 건립하며 소싸움 대회를 지역 관광상품으로 만들고 국가무형유산으로 지정받기 위해 노력해왔지만, 동물학대 논란이 제기되자 '소싸움대회'라는 명칭만 '소힘겨루기대회'로 변경했을 뿐 실질적 내용은 바뀌지 않은 채 여전히 소싸움 대회를 열고 있다"라고 지적했다."산청군, 천연기념물 호사비오리, 꼬치동자개 서식처 파괴"도 올해 환경뉴스에 포함되었다. 진주환경운동연합은 "산청 덕천강 일대 하천 개발공사로 천연기념물인 호사비오리, 꼬치동자개 서식처가 위협에 처했다"라며 "자연재해 위험지구 개선사업, 지방하천 유지관리사업, 하천 퇴적토 준설사업, 지방하천 정비사업, 하천 관련 유지·관리사업이라는 이름으로 포크레인이 강의 한가운데 무자비하게 들어가고 있다. 그 사업 안에 생명은 없다"라고 제시했다.