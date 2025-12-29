편지 중개만 3만 통, 사할린 동포 세상으로 불러낸 박노학

전 세계 재외동포는 730만 명이 넘고 국내 체류 외국인은 280만 명을 헤아립니다. 국력의 외연인 재외동포와 다양성의 지표인 이주민은 상반된 성격이면서도 동전의 양면을 이룹니다. 글로벌 시대와 다문화 사회를 맞아 한민족 디아스포라와 우리나라 이주민 역사를 이해하기 위해 세계 속의 한국인과 한국 속의 세계인을 번갈아 소개합니다.

큰사진보기 ▲18일 강원도 동해항 국제여객터미널을 통해 고국 품에 안겨 휠체어를 타고 출국장으로 이동하는 김동히(앞 오른쪽) 할머니와 도주복 할머니를 김경협(뒤 오른쪽) 재외동포청장과 허정구 대한적십자사 본부장이 모시고 있다. 2025.12.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사할린 동포들이 박노학에게 보낸 편지들과 박노학이 이를 바탕으로 작성한 명부 ⓒ 국가기록원 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲박노학 ‘가라후토 억류 귀환 한국인회’ 회장 ⓒ 재외동포청 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 박노학이 작성한 귀환 희망자 명부 ⓒ 국가기록원 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 안산시 상록구 사동 사할린 고향마을에 세워진 박노학 회장 흉상 ⓒ 전국사할린귀국동포단체협의회 제공 관련사진보기

지난 18일 강원도 동해항 국제여객터미널을 통해 사할린 동포 82명이 모국에 발을 디뎠다. 2025년 영주귀국 대상으로 선정된 234명 가운데 첫 번째 입국자들이었다. 김경협 재외동포청장과 허정구 대한적십자사 사할린동포지원본부장이 반갑게 맞으며 고령자들이 탄 휠체어를 밀었다.눈물과 한숨으로 점철된 한민족 디아스포라 역사 가운데서도 사할린 동포는 가장 혹독한 비극의 주인공으로 꼽힌다. 일제강점기 말 고된 노역에 신음하다가 해방을 맞았으나 일본과 소련은 물론 남북한마저 철저히 외면해 국적이 최대 7차례나 바뀌는 기구한 운명을 겪어야 했다.80여 년 만에 고국 땅을 밟는 이들은 한 사람 이름을 떠올리며 감사의 마음을 되새겼다. '가라후토 억류 귀환 한국인회' 초대 회장 박노학이었다. 가라후토(樺太·화태)는 사할린을 일컫는 일본어다. 그가 없었다면 사할린 한인의 존재는 더 오랫동안 잊히고, 모국 귀환은 한참 늦어졌을 것이다.박노학은 1912년 충북 충주에서 태어났다. 초등학교를 졸업하고 이발관에서 일하다가 "한 집안에 남자 둘이면 한 사람은 징용을 가야 하니 어차피 갈 거면 빨리 가는 게 낫다"는 친구 권유를 받고 가라후토인조석유주식회사 노무자 선발에 응모했다. 고향에 세 자녀를 남겨둔 채 1943년 12월 사할린으로 떠나 오도마리(현 코르사코프) 탄광에서 일했다.1875년 상트페테르부르크조약에 따라 영유권이 러시아로 넘어간 사할린은 러일전쟁 직후 일본이 북위 50도선 이남을 차지해 둘로 갈렸다가 2차대전 종전과 함께 소련으로 귀속됐다. 일본은 사할린 남부에 거주하던 자국민 대부분을 귀환시키면서도 조선인 4만 3000여 명은 제외했다.박노학을 비롯한 사할린 한인들은 무국적자로 방치되다가 소련과 북한 국적 중 하나를 고르라는 선택을 강요받았다. 사할린 동포는 거의 남한 출신이었다. 소련이나 북한 국적을 얻으면 고향으로 돌아가기 어려워질 까 우려해 버티다가 취업이나 자녀 교육 문제 때문에 소련 국적을 택했다. 일부는 북한 국적을 얻어 북한으로 이주하기도 했다.1956년 일본과 소련이 국교를 맺으면서 잔류 일본인과 배우자의 귀환이 추진됐다. 1947년 일본인 여성과 결혼했던 박노학도 1958년 1월 일본으로 송환됐다. 그는 코르사코프항에 배웅하러 나온 동포들이 "한일 양국 정부에 우리 이야기를 꼭 전해 달라"라고 애원하던 목소리와 표정을 잊을 수가 없었다. 배 안에서 이들이 고향으로 돌아오는 데 몸을 바치겠다고 다짐하며 이승만 대통령에게 보내는 탄원서를 썼다.일본에 도착하자마자 탄원서를 도쿄의 주일한국대표부에 전달한 뒤 2월 6일 이희팔, 심계섭 등 사할린 출신 한인 50여 명을 규합해 단체를 조직했다. 일본과 소련 정부, 유엔에도 동포들의 억울한 처지를 알리고 모국 귀환을 도와 달라고 호소했다. 그러나 모두 묵묵부답이었다.박노학은 사할린에 남은 친지와 편지를 주고받다가 한국 가족에게 안부를 전해 달라는 부탁을 받았다. 당시에는 한국과 소련의 서신 왕래가 금지돼 있었으나 소련과 일본, 일본과 한국 간에는 가능했다. 그는 막노동과 야간 경비로 생계를 어렵게 이어가면서도 사재를 털어가며 사설 우체국 역할을 떠맡았다. 사할린 동포가 일본으로 편지를 보내면 일일이 한국 주소를 쓴 봉투에 새로 넣어 우송했다.박노학의 든든한 조력자는 7살 때 생이별한 장남 박창규였다. 그는 1960년부터 아버지가 대신 보내온 사할린 동포의 편지를 받아 한국의 가족에게 전했다. 해방 전 주소지에 살지 않아 수취인불명으로 돌아오면 전국의 읍면동사무소를 돌면서 이사 기록을 뒤져 사는 곳을 확인했다.초창기에는 적국 우편물을 국내에 반입했다는 이유로 수사기관에 불려가 조사받고 편지를 압수당하기도 했으나 아버지가 수사기관에 가서 직접 설명한 뒤로는 그런 일이 없었다고 한다. 사할린에서는 "박노학에게 편지를 보내면 한국의 가족에게 답장을 받아준다"라는 입소문이 번졌다.편지가 쇄도해 박창규 혼자 감당하기 어렵게 되자 박노학은 대구에 화태억류교포귀환촉진회를 결성했다. 박노학은 한국을 방문할 때마다 사할린 동포 가족들의 집을 찾아 편지를 건네준 뒤 이들이 사는 모습을 사할린에 전했다. 그가 30년 가까이 중개한 편지는 3만여 통에 이른다.사할린에서는 허조가 적극 도왔다. 동포 중에 문맹이 많아 편지를 대필하고 러시아어와 일본어로 발신인·수신인 주소를 적어 우송했다. 소련 당국은 한국으로 가고 싶다는 편지를 보내는 것이 반국가행위라며 탄압했다. KGB(국가보안위원회)가 편지를 압수하자 대륙으로 가는 인편을 통해 일본으로 보내기도 했다. 허조는 공안기관에 수감됐다가 주민들의 탄원 덕분에 15일 만에 풀려났다.박노학은 사할린 동포들이 보낸 편지를 토대로 국적, 출신지, 귀국 희망 형태 등을 기록한 명부를 만들었다. 약 7000명이 수록된 일명 '박노학 명부'는 기억에서 사라져가던 사할린 동포의 존재를 세상에 알렸을 뿐 아니라 이들의 한국 귀환 열망을 부각했다. 한국 귀환을 희망하는 동포가 없다는 소련 주장의 반박 근거가 됐으며 강제동원 피해를 규명하는 증거 자료와 영주귀국 대상자 선별 기준으로도 활용됐다.그는 냉전으로 동포들의 귀환길이 좀처럼 열리지 않자 일본 정치인들을 설득해 소련과의 협상에 나서도록 했다. 첫 결실로 1984년 사할린 동포 10명이 일본 도쿄에서 한국의 가족들과 만날 수 있었다. 최초의 사할린 동포 공식 출국이자 가족 상봉이었다.박노학은 자비를 들여 초청 대상자 선별, 숙소 마련, 통역 등을 도맡았다. 40년 만의 이산가족 상봉이 이뤄진 비좁은 그의 다다미방은 눈물바다가 됐다. 1988년 9월에는 동포들이 일본을 거쳐 한국을 방문했다. 필생의 과업으로 추진한 사할린 동포 귀환운동에 물꼬가 트이기 시작한 것이다.하지만 박노학은 모국에서 상봉이 이뤄지는 것을 보지 못했다. 간암으로 투병하다가 1988년 3월 눈을 감았기 때문이다. 고향 충주에 묻혔고 한국 정부는 국민훈장 동백장을 추서했다. 박노학의 유업인 사할린 동포들의 영주귀국은 1989년 7월 14일 한일 양국 적십자사의 협정이 체결되면서 본격적으로 추진됐다. 사할린 한인의 비극에 가장 책임이 큰 일본은 정부가 직접 나서는 대신 적십자사를 내세워 '인도적 지원사업'이란 이름으로 자금을 지원했다. 그나마 2016년에 손을 뗐고 이후 한국 정부가 대한적십자사와 함께 사업을 이어오고 있다. 대한적십자사는 사할린 동포 일시 모국 방문, 귀국자 역방문, 2~3세 모국 방문 사업도 펼치고 있다.1992년 10월 1진 77명이 입국해 강원도 춘천 사랑의 집에 입주한 것을 시작으로 지난해까지 모두 5340명이 입국했다. 다시 사할린으로 돌아간 동포와 사망자를 빼면 3148명이 전국에 흩어져 살고 있다. 이 가운데 1세가 1729명이고 동반 가족이 1419명이다. 외교부 통계에 따르면 2023년 현재 대한민국 국적자 67명을 포함해 1만 6127명의 동포가 사할린에 살고 있다.호적상 탄생 100주년을 맞은 2014년 11월 8일에는 경기도 안산시 상록구 사동 사할린 고향마을에 박노학 흉상 제막식이 열렸다. 기초생활수급자로 어렵게 사는 귀환 동포들이 십시일반 모금에 참여해 세운 것이다. 재외동포청은 박노학을 지난 7월 '이달의 재외동포'로 선정했다.2020년 5월에는 '사할린 동포 지원에 관한 특별법'이 제정돼 정부가 이들의 영주귀국과 정착을 지원하는 법적 근거가 마련됐다. 법 제정 이전에는 광복 전 이주한 동포와 배우자 및 장애자녀만 영주귀국 대상이었다가 새로운 이산가족을 낳는다는 비판이 일자 직계비속 1명과 배우자로 확대했고, 지난해 개정을 통해 자녀의 인원 제한을 없앴다.그러나 사할린 동포의 비극은 지금도 계속되고 있다. 사할린 징용 피해 배상이 아직도 이뤄지지 않고 있는 데다 새로운 실향과 이산을 계속 낳고 있기 때문이다. 징용과 억류로 인한 고통은 피해 당사자는 물론 후손까지 감당해야 하는 숙명이다. 박노학은 세상을 떠난 지 37년이 흘렀지만 사할린 동포의 한을 풀어주려던 유업은 계속돼야 하고 우리가 이어받아야 한다.