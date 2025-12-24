한여름 성탄 트리, 그 아래서 마주한 '공존'의 풍경

(이전 기사 : 절로 두 팔이 번쩍, 세계 3대 일몰 명소답네요
에서 이어집니다.)
12월의 말레이시아 코타키나발루. 호텔 로비에 들어서자 한여름의 열기를 잠시 잊게 할 만큼 화려한 크리스마스 장식이 손님을 맞이한다. 인구의 60% 이상이 무슬림인 나라에서 마주하는 성탄 풍경은 낯설면서도 묘한 감동을 준다.
말레이시아 도심 곳곳에서는 거대한 성탄 트리를 쉽게 마주할 수 있다. 대형 쇼핑몰과 상가, 공공장소의 성탄 열기는 여느 나라와 다를 바 없다. '아시아의 용광로'라 불리는 이곳은 말레이계, 중국계, 인도계 등 다양한 민족이 어우러진 다문화 사회다. 그 과정에서 크리스마스는 특정 종교의 기념일을 넘어, 모든 구성원이 함께 즐기는 연말연시의 축제이자 화합의 장으로 자리 잡았다.
이러한 화합은 우연이 아닌, 국가 차원의 제도적 노력이 뒷받침된 결과다. 말레이시아는 이슬람 국가임에도 성탄절은 물론 불교의 부처님오신날, 힌두교의 디파발리, 중국 설날 등을 모두 국가 공휴일로 지정했다. 서로의 신성한 날을 국가가 공식적으로 예우하며 축하의 장을 마련해 주는 것이다.
가장 인상적인 장면은 히잡을 쓴 무슬림 여성들이 스스럼없이 트리 앞에서 사진을 찍으며 즐거워하는 모습이다. 이는 자신의 신념을 저버리는 행위가 아니라, 이웃의 즐거움도 나의 일상으로 기꺼이 받아들이는 '문화적 수용'의 실천이다. 타자의 문화를 공동체의 풍요로운 자산으로 인정하는 유연함인 셈이다.
물론 이곳이 갈등이 전혀 없는 완벽한 낙원이기에 가능한 것은 아닐 것이다. 서로의 종교와 문화를 존중하려는 국가적 의지와 타자의 금기를 침범하지 않으려는 시민들의 배려가 이 섬세한 균형을 지탱하는 힘이다.
코타키나발루의 세밑 풍경은 외국인 거주자 250만 시대를 맞이한 우리에게 질문을 던진다. 진정한 다문화 사회는 서로의 색깔을 지워 하나로 섞는 '용광로'가 아니라, 각자의 고유한 색이 어우러져 하나의 작품을 만드는 '모자이크'와 같아야 한다. 코타키나발루의 성탄 불빛이 보여주듯, 서로를 향한 존중이 전제된다면 차이는 갈등이 아닌 풍요로운 조화의 재료가 된다.
다행히 우리 사회에서도 연말이면 사찰 입구에 성탄 축하 현수막이 걸리고, 부처님오신날이면 교회나 성당에서 축하 메시지를 건네는 풍경을 마주하곤 한다. 이웃의 가장 귀한 날을 함께 기뻐하는 그 마음이야말로 우리가 지향해야 할 공존의 온도일 것이다.
메리 크리스마스! 우리가 사는 세상에 차별 없는 사랑과 따뜻한 평화가 가득하기를 바랍니다.
지난 12월 11일부터 15일까지 말레이시아 코타키나발루 여행을 다녀왔습니다.