이 대통령 '평화 통일교육 대폭 확대' 강조했지만...

▲지난 19일 외교부·통일부 실시간 부처별 업무 보고에서 이재명 대통령이 ‘평화와 통일에 관한 교육의 대폭 확대’가 필요하다고 발언하고 있다. ⓒ 전주 MBC NEWS 갈무리 관련사진보기