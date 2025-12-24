크리스마스 앞, 12.3 이후 멀어진 친구가 떠올랐다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

포장마차의 구수한 붕어빵 냄새와 함께 나무 위에 반짝이는 아기 전구가 크리스마스를 알리고 있다. 교회에서는 성탄 축하 행사를 준비하고 있고, 많은 사람들은 설레며 소중한 이들을 위해 최고의 선물을 준비하며 크리스마스를 기다리고 있다. 기쁨과 기다리는 행복함이 가득했던 예년과 다르게 올해는 12월 25일이 다가오면서 가슴 속 저 밑바닥이 아주 무겁다. 잃어버린 친구 얼굴이 하루에도 몇 번씩 다가왔다 사라진다.암으로 세상을 떠난 50년 지기 친구를 마음에서 보내기도 전에 또 친구를 잃었다. 그 친구는 아직 살아있는데. 지난 3월 오랜만에 만나 맛있는 식사를 마치고 카페에서 수다가 시작되었다. 집 떠나있는 아이들, 시설에 계시는 부모님 걱정, 우리 늙어가는 소리까지 수다의 단골 메뉴가 끝나고 갑자기 예상치 못한 대화가 시작되었다. 비상계엄. 이미 지난해 12월부터 온 나라를 혼돈에 빠뜨린 커다란 바윗덩어리가 갑자기 대화에 끼어든 것이다. 그때는 그랬다. 편안한 사람들과의 대화에는 어김없이 툭 튀어나오곤 했다. 우리 일상을 지배했던 비상계엄이.지난해 비상 계엄령 선포 이후 대학생으로 돌아가 시위 현장에서 쫓겨 다니는 악몽을 꾸었다. 78학번이라 2학년 2학기에 10.26 사건이 있었고 5.18 민주항쟁은 대학교 3학년 때였다. 1980년 어느 봄날 대학교 학생회관 벽면에 커다란 대자보가 붙었다. 최규하 대통령이 있지만 12.12 군사반란 이후 사실상 권력을 장악한 전두환과 신군부에 관한 내용이었다. 박정희 전 대통령의 18년 장기집권이 끝나고 민주주의를 열망했던 청춘들은 그 대자보에 침묵할 수 없었다.고교 시절 한국적 민주주의의 토착화로 표현된 유신헌법을 배웠고 헌법의 주요 내용을 외워야 했다. 사회 시험 문제 속 유신 헌법의 주요 부분에 괄호 넣기가 있었기 때문이다. 예를 들어 '( )은 통일주체국민회의 의장이다'라는 문제의 정답은 대통령이었다. 유신헌법 내용에는 지금은 이름조차 생소한, 통일주체국민회의는 조국의 평화적 통일을 추진하기 위한 기관으로 명시되어 있었다.대통령 직선제를 폐지하고 통일주체국민회의의 간접선거로 전환했으며, 국회의 국정감사권을 폐지했다. 대통령의 국회해산권과 모든 법관 임명권을 부여하여 대통령은 초헌법적 권한을 갖게 되었다(출처 : 우리역사넷). 그런데 대학생이 되고 그렇게 열심히 외웠던 헌법에 의문이 일었다. 왜 민주주의에 한국적이라는 제한이 있을까? 그 질문이 최루탄 가스를 맞으며 길거리로 나가게 한 것이다.1980년 5월 중순으로 기억된다. 전국 대학교에 휴교령이 내려졌다. 평소처럼 학교에 갔는데 정문에 총을 멘 군인들이 지키고 있었고 교문 안으로 들어갈 수가 없어 집으로 돌아왔다. 그렇게 시위는 끝났다고 생각했는데 광주에서는 계속되고 있었던 것이다. 결혼해서 광주에 살고 있던 큰언니가 집에 왔을 때 5살짜리 조카는 시위대가 부르던, 의미도 모르는 노래를 반복해서 불렀다. "전두환이 물러가라 좋다 좋아" "전두환이 물러가라 좋다 좋아" 그 후 언니는 광주를 떠났다.20년 동안 서로를 존중하며 지내온 사람끼리 카페에서 서로 얼굴이 굳어지고 말소리도 커졌다. '비상계엄은 할 만했어'라는 친구의 말에 나는 도저히 이해할 수가 없었다. 카카오톡으로 소식을 전할 때 고개를 갸우뚱하게 했던 기억은 있지만 '어떻게 네 입에서 그런 말을' 싶었다.전혀 상상할 수 없는 현실에 배신감까지 더해져 그날 밤을 꼬박 새웠다. '비상계엄이 할 만했다고?' 혼자서 곱씹으며 아무리 생각해도 친구가 왜 그런 판단을 했는지 짐작할 수가 없다. 물론 나도 알고 있다. 그 친구는 나보다 나이가 몇 살 어려 그때 상황을 나만큼은 기억하지 못할 것임을. 그런데도 그날의 충격은 지금까지 나의 마음을 닫아버렸다.나는 특정 정당에 가입해서 적극적으로 정치 활동을 하는 사람이 아니다. 그저 매일 밤 잠들기 전 뉴스 검색해보고, 투표장에 가서 한 표 나의 권리를 행사하는, 이제 어르신이라고 평일에 KTX 열차를 30% 할인받는 평범한 시민이다. 하지만 1980년 5월의 시린 아픔과 기억은 또렷하다. 어린 조카의 노랫소리도, 언니가 숨죽이며 이불 속에서 들려준 믿지 못할 이야기도. 군인들이 캠퍼스의 주인이 되면서 캠퍼스 잔디밭의 낭만도, 우리의 꿈도 멈춘 것을.비상계엄으로 대통령은 파면되었고, 특검 결과도 발표되고 법적인 판단은 사법부의 결정만 남아있다. 탄핵, 파면, 대통령 선거, 특검, 사법부 판단 등 정치적 용어가 몇 번이 바뀌었는데 지금까지 친구와 단절 상태다. 20년 친구를 정치적 견해가 다르다고 서로 외면하고 사는 게 맞는가? 다시 사랑할 수 없을까? 비상계엄령 때문에 친구를 잃은 사람은 나뿐일까?얼굴에 새겨진 주름의 깊이 만큼 사랑이 농익어야 하는데 파운데이션으로 주름을 감추는 내 마음처럼, 사랑하기보다는 외면을 선택했다. 이제 산타의 실체를 알아서? 산타 선물을 기다리던 아이에서 산타 선물을 준비하는 할머니가 되어서? 친구 얼굴이 자꾸만 아른거림은 3월의 속상함을 툴툴 털어내라는 마음의 소리 아닐까? 성경 속 이사야서 43장 18절 "너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라"는 말씀에 답해야 하지 않을까?지금까지 배운 사랑을 실천해야 하지 않을까? 고린도전서 13장 4~7절 "사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 (중략) 무례히 행치 아니하며(중략) 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라". 어쩌면 오늘 밤 친구도 나랑 똑같은 무게의 아픈 가슴을 끌어안고 있을지 모른다. 내일은 용기를 내어 친구에게 전화하자. "그동안 잘 살았지? 메리 크리스마스!"라고.