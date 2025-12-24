유은혜 "AI 시대일수록 학교 역할 중요, 사고·토론 역량 키워야"

큰사진보기 ▲22일 용인 명지대 창조관 강의실에서 열린 유은혜 전 장관이 공동대표인 경기교육이음포럼과 국회의원들이 공동 주최한 <학습자가 주인공이 되는 교육> 토론회 장면 ⓒ 경기교육이음포럼 관련사진보기

큰사진보기 ▲유은혜 전 장관이 토론회에 앞서 인사말을 하고 있다 ⓒ 경기교육이음포럼 관련사진보기

22일, 'AI와 교사·학생이 함께 만드는, 학습자가 주인공이 되는 교육'을 주제로 용인 명지대 창조관 강당에서 5차 경기교육 토론회가 열렸다.이번 토론회는 이상식 국회의원(용인갑), 손명수 국회의원(용인을), 이언주 국회의원(용인정), 경기교육이음포럼이 공동 주최했으며, 약 300명이 참석했다. 행사는 AI 시대 교육 환경의 변화와 교육 현장의 대응 방안을 논의하는 자리로 진행됐다.유은혜 공동대표(전 사회부총리 겸 교육부장관)는 개회사에서 "AI는 교육 생태계의 디지털화를 통해 학습적 발전을 이끌 수 있지만 답은 결국 '사람'에게 있다"고 강조했다. 이어 "오늘을 시작으로 세 번의 집중 토론을 이어갈 것"이라며 "첫 번째 포럼에서는 '초 개인화 학습'의 완성을, 두 번째는 '업무 해방과 진로 자립', 마지막으로 '포용과 디지털 시민성'을 주제로 경기 교육의 방향을 모색하겠다"고 밝혔다.유 대표는 "민간 플랫폼에 전적으로 의존하지 않고 학생과 교직원의 민감한 정보를 최상위 수준으로 보호하면서도 교육적 활용도를 극대화할 전략이 필요한 시점"이라며 "우리가 말하는 '대전환'이 말로만 그쳐서는 안 된다. 학생들이 생각하고 질문하며 토론할 수 있는 역량을 키우도록 교육 과정 운영을 전면적으로 바꿔야 한다"고 강조했다.또한 "독서와 토론, 체험과 탐구 중심의 교육이 성장 단계에 맞게 이루어져야 한다. 그 과정에서 AI는 도구로 활용될 수 있지만 착각해서는 안 된다. AI 기술을 가르치는 것과 AI를 활용할 인간 역량을 키우는 것은 전혀 다른 문제"라고 말했다.첫 발제에 나선 이수인 에누마 대표는 "AI는 모든 학습자가 서로 다른 방식으로 최선의 잠재력을 발휘하도록 돕는 교육 기술이다. 학생의 질문과 탐구, 성찰 과정 전반에 개입하는 학습 도구로 작동해야 한다"고 강조했다.윤성혜 러닝스파크 이사는 "많은 사용자가 데이터 리터러시 부족으로 대시보드의 정보를 제대로 이해하지 못하거나 오해하고 있다"며 비판적 사고와 데이터 리터러시, 교육학적 깊이를 위해 교육자가 데이터와 직관을 균형 있게 활용해야 한다고 말했다.패널 토론에서 김요섭 광수중 교사는 "AI 교육의 목적은 'AI를 잘 쓰는 학생'이 아니라 AI 시대를 주도하는 역량을 갖춘 학생"이라며 핵심은 변화하는 시대를 해석하고 문제를 해결하는 사고 역량을 기르는 수업 설계에 있다고 강조했다.이재광 청평초 교사는 "교사들이 단순한 절차적 업무를 AI 에이전트에 맡기고, 학생의 눈을 마주하고 수업 본연의 가치에 집중할 수 있도록 교육청이 AI와 협업할 수 있는 환경을 먼저 만들어야 한다"고 말했다.종합 토론에서는 수능과 평가 체제 개편, 교육 현장의 신뢰 회복을 위한 제도 개선 필요성이 논의됐다.이에 유 대표는 "지금의 수능 체제로는 AI 학습을 통한 교육 전환을 담보할 수 없다"며 "사고하고 토론하는 역량을 평가하는 논·서술형 중심 평가 체제로 전환해야 한다"고 강조했다.아울러 그는 "교육 전환의 출발점은 교사가 학생에게 집중할 수 있는 환경을 만드는 데 있고, 이를 위해 행정 혁신과 공공 AI 활용, 교사 자율성을 보장하는 정책 지원이 필요하다"며 "AI 시대일수록 학교의 역할은 더욱 중요해진다. 5차 토론회에서 나온 현장의 목소리를 정책과 예산으로 연결해 학생 중심·교사 중심의 경기 교육을 다시 세우겠다"고 했다.