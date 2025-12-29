한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

오래 묵은 그냥

- 정우영

그냥,이라는 제목을 정해놓은 지 오래.

이제껏 그냥 말지, 그냥은 무슨

이러고 지나쳤는데 오늘따라

그냥이 뜬금없이 치고 올라와서는,

너무 녹슬었다고 투덜거린다.

그냥,이라는 무게에서 달라진 건 없으나

그냥, 하고 입 밖에 꺼내놓자

오래 묵어 그럴까, 고냥처럼 말이 튀어나간다.

그냥과 고냥 사이에 틈도 없는데

어디선가 냥이는 비집고 들어와

그냥과 고냥을 가지고 논다.

둥글리고 잡아채고 할퀴어본다.

그냥 그러고 노는 새, 하루가 저문다.

이것이 한 생인가.

그냥 실실 눈꺼풀이 닫힌다.

고양이라 불리던 한 여성이

생을 마감했다는 문자는 뜨고.

큰사진보기 ▲그냥이라는 말 속으로, 한 생이 건너간다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <순한 먼지들의 책방>, 창비, 2024시인_정우영 : 1989년 <민중시>로 작품 활동을 시작했다. 시집 <집이 떠나갔다> <살구꽃 그림자> <활에 기대다> <순한 먼지들의 책방>이 있다.'그냥'을 잃어버린 한 해였다. 이 무심코 쓰는 부사가 '그냥' 그 자리에 있다는 것만으로도 우리 일상이 얼마나 소중한지 새삼 깨닫게 된다. 신경을 곤두세우고 철저하게 이유를 물어야 하는 시간이 계속되고 있다. '그냥'은 어느 틈에 일상 저편으로 숨어버렸다. 정우영의 '오래 묵은 그냥'의 '그냥'에는 낡음(고낭)과 활기(냥이)가 함께 묻어 있고, "고양"이라 불리는 슬픔도 은은히 배어 있다. 그러나 그것이 삶 아닌가. '그냥' 평범하게 조건 없이 있는 그대로 이어지는 시간들. 내년에는 그런 '그냥'이 '그냥' 많이 있으면 좋겠다. 굳이 '그냥'이 거기 있는 줄도 모르는 자연스러운 그런 삶, 아니, 일상, 아니 그냥. (김근 시인)