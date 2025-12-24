"살아 있는 기억 기록"… '영종기록 2025' 출판기념회

큰사진보기 ▲소감 발표 시간책을 함께 저술한 이들의 소감 발표 ⓒ 김정형기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다. 영종기록 2025에는 시민기록자들이 적은 영종이야기가 있다. 이 시대를 살아가는 사람들의 삶의 이야기. 역사 속에 기록되지 않는 실생활의 이야기가 후세에게 전해질 것이다.

인천 영종의 역사와 사람들의 삶을 담은 기록집 <영종기록 2025> 출판기념회가 지난 23일 오후 영종도서관에서 열렸다. 이날 행사에는 기록에 참여한 시민 인터뷰이와 기록자, 지역 연구자들이 참석해 책에 담긴 이야기와 기록의 의미를 공유했다. 이번 출판기념회는 축사 중심의 형식적인 행사 대신, 실제 기록에 참여한 시민들의 소감과 경험을 듣는 자리로 진행됐다.사회를 진행한 김유진씨는 "지역의 이야기는 시간이 지나면 자연스럽게 사라진다"며 "이렇게 기록으로 남기는 작업을 꾸준히 이어가는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다. 행사에 참석한 시민들은 영종이 지닌 역사적 가치에 비해 기록과 공유가 충분히 이뤄지지 않았다는 점을 공통적으로 지적했다.오랜 기간 영종에서 살아왔다는 허재봉씨는 "어르신들이 하나둘 돌아가시면서 현장을 직접 증언해 줄 분들이 점점 줄고 있다"며 "살아 있는 기억을 하루라도 빨리 기록해야 한다"고 강조했다. 특히 이날은 세계적인 여행가이자 기록가인 김찬삼 선생에 대한 기록도 주목을 받았다.김종욱씨는 "마젤란은 알아도 김찬삼은 모르는 현실이 안타깝다"며 "김찬삼 선생은 우리나라를 대표하는 세계적 여행가이자 교육자, 기록가임에도 제대로 조명받지 못했다"고 말했다. 내년 김찬삼 선생 탄생 100주년을 앞두고, 영종을 출발점으로 한 재조명과 기록 작업의 필요성도 함께 제기됐다. 그는 "싱가포르처럼 기록과 아카이빙을 위한 공간과 시스템이 도시 경쟁력이 되는 시대"라며 "영종국제도시 역시 지역의 역사와 사람을 체계적으로 기록·보존하는 기반이 필요하다"고 제안했다.