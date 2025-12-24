"내가 성냥팔이 소녀라면?" 이 질문이 아이들에게 위험한 이유

〈아동인권 365 ― 아동권으로 동화 읽다〉 를 시작합니다. 이 연재는 매달 한 편의 동화를 둘러싼 질문을 다룹니다. 교사나 부모 개인의 태도를 평가하려는 것이 아니라 우리가 한 질문이 아이들의 사고를 어떤 방향으로 이끌어 왔는지 함께 점검해보려 합니다.

"만약 성냥팔이 소녀가 나라면 어떻게 했을까?"

"내가 성냥팔이 소녀라면 어떻게 했을까?"

"도망쳤으면 살았을 것 같아요."

"그래도 어른들한테 더 말했어야 하지 않았을까요?"

"그래도 마지막엔 행복하지 않았을까?"

"이 아이는 왜 도움을 받지 못했을까?"

"이 아이를 도울 수 있었던 어른은 누구였을까?"

"이런 일이 반복되지 않게 하려면, 어른들은 무엇을 해야 할까?"

"우리는 무엇을 하지 않았는가?"

덧붙이는 글 | 사)3P아동인권연구소 홈페이지와 개인 sns에도 실립니다.

겨울이 오면 자연스럽게 떠오르는 동화가 있다. 안데르센의 <성냥팔이 소녀>다. 이 동화는 겨울, 가난, 연민과 나눔을 이야기한다. 가정은 물론 학교 교실에서 '배워야 할 동화'로 여겨지기도 했다. 이 이야기를 읽었다는 사실 자체가 문제는 아니다. 중요한 것은, 우리가 이 동화를 읽은 뒤 아이들에게 어떤 질문을 던져왔는가다.<성냥팔이 소녀>는 흔히 '가난한 아이의 슬픈 이야기'로 읽힌다. 그리고 그 감정을 나누기 위해 뒤따르는 질문이 있다. 가장 흔한 질문은 이렇다.아이들에게 어려운 처지에 처해 볼 것을, 그래서 그 입장에 공감하기를 기대하는 질문이다. 그러나 교육 현장에서 이 질문이 반복될수록, 우리의 의도와는 무관하게 이야기는 다른 방향으로 흘러간다.질문을 던지는 순간, 이야기의 초점은 사회와 어른의 책임에서 멀어지고, 대신 아이 개인의 선택과 판단으로 옮겨간다. 성냥팔이 소녀가 왜 그 자리에 있었는지보다 그 상황에서 무엇을 '더 잘했어야 했는지'가 중심이 된다. 질문 하나로 책임의 방향이 바뀌는 셈이다.교육에서 질문은 결코 중립적이지 않다. 질문은 생각을 열기도 하지만, 무엇보다 사건이 일어나게 한 원인과 책임이 어디에 있는지를 이동시킨다. 질문은 질문자가 예상한 답의 방향대로 설계될 수 있다. 더 까다로운 점은, 질문자가 그것을 자각하지 못할 때다.<성냥팔이 소녀>를 읽고 우리가 반복해 온 질문들은 순수한 의도에서 출발했다. 하지만 그 의도와 달리, 질문들은 소녀가 왜 그런 일을 겪어야 했는지를 묻지 않는다. 폭력과 방임, 가난과 죽음이 일어난 책임은 아이에게 전가된다. 가장 흔하지만 가장 위험한 질문은 여전히 이것이다.이 질문이 문제를 만드는 이유는 분명하다. 첫째, 문제의 원인이 개인의 선택으로 이동한다. 교사가 이 질문을 던지는 순간, 아이들의 사고는 보호의 부재나 구조적 결핍에서 벗어나 '그 아이가 무엇을 잘못했는가'로 흐르기 쉽다. 실제 교실에서는 이런 반응이 나온다.아이들이 잔인해서 이런 말을 한 것이 아니다. 어른이 던진 질문에 답했을 뿐이다. 소녀를 보호했어야 할 가정과 사회는 어디로 갔는지 묻지 않았다. 보호의 실패는 배경으로 밀려난다.가장 손쉬운 방식은 아이 개인에게 초점을 맞추는 것이다. 개인의 판단과 선택이 비극의 원인이나 결과에 영향을 준 것처럼 말한다. 성냥팔이 소녀는 '도움받지 못한 아이'가 아니라 '잘 선택하지 못한 아이'가 된다.둘째, '만일 소녀가 나라면?'이라는 동일시는 공감을 확장하기보다 불안을 키울 수 있다. 특히 아동에게 극단적인 피해 상황을 자기 일처럼 상상하게 하는 질문은 곤란하다.아이는 이야기 속 등장인물과 안전한 거리를 둔 채 공감할 수 있을 뿐이다. 그렇지 않다면 이 질문은 아이에게 현실적인 위기감을 줄 수 있다. 공감은 거리감을 전제로 하지만 동일시는 아이를 이야기 속으로 밀어 넣는다. 선한 의도로 시작된 또 다른 흔한 질문이 있다.이 질문은 죽음을 위로의 장면으로 바꾸는 방식이다. 동화를 해피엔딩으로 마무리하려는 어른들의 시도다. 많은 동화가 반복해 온 교훈, 즉 고통의 끝에는 구원이 있다는 메시지를 아이에게 주고 싶은 것이다. 그러나 성냥팔이 소녀의 죽음은 구원이 아니다.도움받지 못한 결과이며, 사회와 어른의 실패다. 그 결말을 '행복한 마무리'로 전하는 순간, 우리는 어른의 실패를 미화하는 데 성공한 셈이다. 불행한 삶을 살던 소녀를 구하지 못한 구조의 실패는 개인의 서사로 봉합된다. 아이들은 고통을 구조적 문제로 보기보다 개인이 감내해야 할 일로 이해하는 데 익숙해진다.그렇다면 어떤 질문을 해야 할까. <성냥팔이 소녀>를 교육 현장에서 다룰 때 필요한 것은 감정이입이 아니다. 필요한 것은 책임의 위치를 흐리지 않는 질문이다. 질문의 방향을 바꾸면 사고의 초점도 달라진다.이 질문들은 아이를 이야기 속으로 밀어 넣지 않으면서도, 보호와 책임이 어디에 있었는지를 분명히 한다. 해결책을 아이에게 요구하지 않고, 어른과 사회의 역할을 묻게 한다.동화를 아동권의 관점에서 읽는다는 것은, 작품 속 아이에게서 도덕적 교훈을 뽑아내는 일이 아니다. 그것은 아이가 처한 상황을 개인의 태도나 선택으로 돌리지 않고, 보호와 책임이 어떻게 배치되어 있었는지를 살펴보는 일이다. 이를 위해 몇 가지 기준을 점검할 수 있다.첫째, 아이의 선택보다 보호의 부재를 먼저 본다. 둘째, 고통을 감내의 서사로 바꾸지 않는다. 셋째, '나라면'이라는 동일시보다 거리 있는 공감을 유지한다. 넷째, 해결책을 아이에게 묻지 않는다.이 기준들은 정답을 제시하기 위한 것이 아니다. 우리가 너무 익숙하게 사용해 온 질문의 방향이 아이를 보호하는 쪽이었는지, 아니면 어른을 안심시키는 쪽이었는지를 점검하기 위한 것이다.질문은 결코 중립적이지 않다. 아이들은 이야기를 통해 세계를 배우기보다, 이야기를 해석하도록 요구받는 질문을 통해 세계를 배운다. 같은 작품이라도 어떤 질문을 던지느냐에 따라 전혀 다른 가치가 학습된다.우리는 질문 하나 했을 뿐이라고 믿지만, 때로는 그 질문을 통해 어른이 져야 할 책임에서 한 발 물러서고 있는지도 모른다. 그러니 아이에게 "나라면 어떻게 했을까"를 묻기 전에 우리 자신에게 먼저 물어야 한다.이 연재는 동화를 새롭게 해석하려는 시도가 아니다. 우리가 아이들에게 던져온 질문의 방향을, 아동권의 기준에서 다시 묻기 위한 기록이다.