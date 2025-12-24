"제3연륙교 이름은 인천국제공항대교여야 한다"

큰사진보기 ▲영종 주민들이 수원에 있는 국토지리정보원 앞에서 항의 집회를 열었다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

인천 영종 주민들이 제3연륙교 명칭을 둘러싼 논란에 대해 더 이상 침묵하지 않겠다고 선언했다. 주민들은 제3연륙교의 공식 명칭은 '청라하늘대교'가 아닌 '인천국제공항대교'라며, 국가지명위원회에 전면 재심의를 촉구하고 나섰다.영종 주민들로 구성된 '인천국제공항대교 명칭선정 시민연대'는 지난 22일 국토교통부 국토지리정보원(국가지명위원회) 앞에서 '인천국제공항대교 촉구 선포식'을 열었다. 이날 현장에는 영종 지역 주민자치회와 통장자율회, 새마을단체, 아파트연합회, 영종총연합회는 물론 중구청장과 지역 정치권 인사들까지 함께했다.선포식은 조고호 영종국제도시총연합회 상임대표의 개회 선언으로 시작됐다.조 대표는 "오늘 우리는 감정적 항의나 지역 대립을 위해 이 자리에 선 것이 아니다"라며 "잘못된 행정 판단에 대해 영종 주민의 분명한 판단과 결의를 공식적으로 선언하기 위해 모였다"고 말했다.그는 이어 "제3연륙교는 영종 주민들의 오랜 요구와 희생 위에 건설된 다리"라며 "그 이름 역시 행정 편의가 아니라 주민의 뜻과 공공성에 따라 결정돼야 한다"고 강조했다.첫 주민 발언에 나선 최현근 영종2동 주민자치회장은 제3연륙교의 건설 목적을 짚으며 명칭의 정당성을 문제 삼았다최 회장은 "제3연륙교는 서울과 수도권에서 인천국제공항으로의 접근성을 강화하기 위해 추진된 국가 기반시설"이라며 "교량의 목적과 기능을 가장 명확하게 드러내는 이름은 '인천국제공항대교'"라고 주장했다.또 그는 "인천국제공항고속도로, 공항철도, 인천공항1·2터미널역 등 국가 주요 교통 인프라는 모두 '인천국제공항'을 중심으로 명명돼 있다"며 "제3연륙교만 이를 예외로 둘 이유는 없다"고 덧붙였다.주민 대표들은 인천시 지명위원회가 의결한 '청라하늘대교' 명칭 결정문을 형상화한 대형 판넬에 붉은색 '무효' 도장을 동시에 찍으며, 해당 결정이 절차·공정성·중립성을 모두 상실한 행정행위임을 상징적으로 표현했다.이어 진행된 '이름표 갈아끼우기 퍼포먼스'에서는 제3연륙교를 상징하는 교량 이미지에서 '청라하늘대교' 이름표를 떼어내고, 그 자리에 '인천국제공항대교' 이름표를 새로 부착했다. 주민들은 이 퍼포먼스를 통해 "틀린 이름을 바로잡겠다"는 의지를 시각적으로 드러냈다.시민연대는 "제3연륙교는 서울·수도권과 인천국제공항을 직접 연결하는 국가 관문 인프라"라며 "지역 간 이해관계가 아닌 국가적 상징성과 공공성을 기준으로 명칭이 결정돼야 한다"고 강조했다.시민연대 관계자는 "오늘의 선포식은 단순한 항의가 아니라 잘못된 행정 판단에 대한 주민들의 공식적인 무효 선언"이라며 "국가지명위원회가 제3연륙교 명칭을 전면 재심의할 때까지 끝까지 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.