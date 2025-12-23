이 대통령 "불법조업 중국어선 아주 못됐다, 강력히 제재해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 부산 동구 해양수산부 청사에서 국무회의를 주재하고 있다. 2025.12.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 23일 해양경찰청에 한국의 배타적경제적수역(EEZ) 내에서 자행되는 중국 어선의 불법 조업에 대한 벌금을 크게 상향하는 등 강경 대응하라고 주문했다.특히 "인도네시아는 (자기) 해역에 외국 어선이 하도 와서 그러길래 몇 척을 격침시켰더니 그 다음엔 아예 안 왔다고 한다"라며 "(우리가) 그렇겐 못하겠지만 엄정 대응하는 걸 명확히 보여줘야 한다"고 강조했다.참고로, 이 대통령은 20대 대선 후보이던 2021년 12월 서해5도 특별경비단을 방문했을 때도 인도네시아를 예로 들면서 불법 조업 중국 어선에 대한 '무관용 대응'이 필요하다는 취지의 주장을 한 바 있다.이 대통령은 당시 간담회에서 "불법적 영해 침범 행위에 대해서는 철저하게 원칙대로 대응해서 필요하면 나포·몰수하고, 특히 무력 저항하는 행위에는 무관용 강경 대응도 반드시 필요하다"면서 "인도네시아가 무관용 대응해서 나포와 동시에 침몰, 격침시키는 조치를 해서 90% 가까이 불법 조업이 줄었다는 이야기를 들었다"고 했다.이 대통령은 이날 부산 해양수산부 청사에서 진행된 해수부·해경 업무보고에서 "국무회의 때 중국 불법어선 대응방식을 주로 했던 퇴거·저지에서 최대한 나포하라고 지시했는데 지금은 어떠한가"라고 물었다.장인식 해양경찰청 차장은 "어제까지 56척을 나포했다. 대통령이 말하신 것처럼 불법조업을 하면 손해본다는 걸 분명히 인식시켜주기 위해 강력히 단속 중"이라며 "불법어선들의 쇠창살 등을 무력화시키고 진압할 수 있는 단속전담함정도 만들려고 하는 중"이라고 답했다.이에 이 대통령은 "(불법 조업 어선들) 아주 못됐잖나. 불법을 감행하면서 단속을 피하려고 쇠창살을 만들고 위협적으로 행동하고"라며 "좀 더 강력하게 제지해야 하는 것 아닌가"라고 물었다. 또한 "(불법 조업 중국 어선) 10척이 나와서 1척이 잡히면 나머지 9척이 돈을 모아 벌금을 해준다고 들었다"며 "10척이 모아서 내기도 부담스러울 만큼 벌금을 올려버려야 한다"고 주문했다.장 차장은 "담보금 상향하는 부분은 해수부와 관계기관들과 협조해서 상향하도록 하겠다"고 답했다.한편 이 대통령은 이날 서해 구조물 문제도 거론했다. 중국이 한중 양국의 배타적경제수역이 겹치는 서해 잠정조치수역(PMZ)에 무단으로 설치한 철제 구조물이다. 중국이 해당 구조물에 대한 한국 측 선박의 접근을 막아서는 등 양국 해경이 대치하는 일도 벌어진 바 있다.이 대통령은 이와 관련 "(해경의) 구조물 순찰을 중국 측이 방해하고 있나"라고 물었다. 장 차장은 이에 "구조물까지 순찰을 하고 온다"면서 순찰에 지장을 주거나 충돌하는 일은 없다고 답했다.