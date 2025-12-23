메뉴 건너뛰기

25.12.23 18:30최종 업데이트 25.12.23 18:30

문화예술과 일자리가 만나면?... "문화예술인의 안정적 활동 기반 마련"

경기아트센터-경기도일자리재단, 문화예술 기반 지속 가능 일자리 창출 위해 업무협약 체결

김상회 경기아트센터 사장과 윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사가 23일 문화예술 분야 일자리 창출과 전문 인력 양성을 위한 업무협약을 체결한 뒤, 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다.
ⓒ 경기아트센터

"일자리재단과의 협력을 통해 문화예술과 고용이 선순환하는 환경을 조성해 나가겠습니다."

김상회 경기아트센터 사장이 23일 윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사와 문화예술 분야 일자리 창출과 전문 인력 양성을 위한 업무협약을 체결하면서 한 말이다. 김상회 사장은 "이번 협약은 문화예술인의 안정적인 활동 기반을 마련하고, 문화예술이 지속 가능한 일자리로 이어질 수 있는 구조를 만드는 계기가 될 것"이라고 기대했다.

두 사람은 이날 문화예술에 기반한 지속 가능한 일자리 창출을 위해 협약을 체결하고, 경기도 문화예술 진흥과 문화예술인 취·창업 지원을 위한 협력체계를 구축하기로 했다. 문화예술과 고용정책을 연계해 지속 가능한 문화예술 생태계를 조성하는 것이 목표다.

협약에 따라 양 기관은 ▲경기도 문화예술인 취·창업을 위한 인턴십 및 직업훈련 등 프로그램 지원 ▲문화예술 분야 일자리 창출 활성화를 위한 홍보 협력 ▲기타 협약 목적에 부합하는 공동사업 추진 등을 중심으로 상호 협력할 예정이다.

또한 협약의 실효성을 높이기 위해 실무협의회를 구성·운영하고, 세부 사업 내용을 구체화할 계획이다. 이를 통해 현장 수요에 기반한 맞춤형 인력 양성과 실질적인 취·창업 연계가 이루어져, 창의성과 전문성을 갖춘 문화예술 인재들이 실력을 발휘할 수 있는 환경이 마련될 것으로 기대된다.

