이 대통령이 '부산 이전 해수부'에 강조한 미션

이재명 대통령이 23일 부산에서 열린 해양수산부 업무보고에서 북극항로 개척과 관련 "초기에 꼭 이익이 되지 않더라도 투자하는 개념으로라도 적극 항로를 개발하고 방안을 찾아야 한다"라고 주문했다. 특히 이미 정기항로를 개항한 것으로 알려진 중국과의 경쟁에 뒤처질 가능성을 경계했다.이 대통령은 이날 "현재로선 해수부의 가장 중요한 과제가 북극항로 개척 아니냐"라며 운항 시기와 제한 요소 등을 자세하게 물었다. 이 과정에서 "유럽까지 가는 거리나 비용, 시간의 3분의 1을 줄일 수 있는" 항로지만 정확히 개척되지 않은 데다 러시아의 영해 및 EEZ를 통과해야 해 허가 등을 받아야 한다는 점이 지적됐다.특히 러시아가 현재 우크라이나 침공으로 국제 제재를 받고 있는 점이 가장 문제였다. 러시아가 통행을 허가해줄 때 유빙이 적은 여름철을 제외하곤 자국 쇄빙선을 임차할 것을 강제하고 있는데, 이러한 조건에 따를 경우 미국·유럽 등에 경제적 제재를 받게 되기 때문이다.다만 중국 선사들은 미국·유럽 등과 거래할 필요가 없는 자회사의 자회사를 만들어 제재를 회피하거나 위안화 결제 등 별도 지불 방식 등으로 북극항로 개척에 나서고 있는 것으로 알려졌다.이에 대해 이 대통령은 "항로의 특성상, 중국이 (북극항로 관련) 정기항로를 개척하고 많이 사용하면 나중에 (북극항로가) 열리더라도 쉽지 않다고 들었다"라면서 사업 초기에는 이익을 고려하기 보단 투자 개념으로 적극 항로 개발에 나서야 하는 것 아니냐고 짚었다. 또한 "우리도 가능한 방법을 최대한 찾아내서 여름 한철이라도 시범항로를 개척해 데이터 축적을 해야 한다"라고 요구했다.이 대통령은 이날 오후 열린 부산 해수부 개청식 축사 때도 "해수부의 부산 이전은 대한민국이 국토와 바다를 더 넓게 쓰는 나라로 나아가겠다는 국가균형발전을 향한 강력한 의지의 표현"이라며 북극항로 개척의 중요성을 여러 번 강조했다.이 대통령은 먼저 "대한민국 중앙부처 전체를 보더라도 이렇게 원거리에 중앙부처를 떼어서 옮기는 일은 아마도 이게 처음이자 마지막이 될 것이다. 그만큼 쉽지 않은 일이고 그만큼 중요한 결단이었다"며 "해수부 이전에 발맞춰서 앞으로 부산에는 해양수산 분야의 공공기관과 해사법원은 물론이고 관련 해운기업들도 든든하게 뿌리를 내리게 될 것"이라고 했다.특히 "부산은 북극항로의 출발점이자 종착점"이라고 강조했다. 이 대통령은 "(북극항로는) 전 세계 산업 지형과 물류 지도, 에너지와 안보의 판도를 통째로 바꾸는 항로"라며 "그 북극항로 시대를 부산이 앞장서서 열어갈 수 있도록 정부도 아낌없이 지원할 것"이라고 다짐했다.아울러 "저와 해수부 직원의 꿈과 북극항로의 미래가 (부산·울산·경남의) 여러분의 꿈과 미래와 결코 다르지 않을 것"이라며 "부산과 울산, 경남, 나아가 대한민국 어디에서나 청년이 모여들고 일자리가 넘쳐나고 지역이 활력을 찾고 다시 성장할 수 있도록 함께 만들어 가자"고 호소했다.