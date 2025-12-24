울산 동구 일산해수욕장 '일산항 어촌신활력증진사업' 완료

'신라의 왕들이 나들이 온 곳'이라고 전해져 오는 울산 동구 일산해수욕장 어풍대 주변이 정부가 추진하는 '2025년 해양휴양(레저)관광 거점 조성사업'의 최종 대상지로 선정된 데 이어 '일산항 어촌신활력증진사업'이 완료돼 23일 준공식을 가졌다(관련기사 : 신라 왕들이 나들이 왔다는 그곳, '해양휴양관광 거점사업' 선정
https://omn.kr/2eop8).
'일산항 어촌신활력증진사업'은 낙후된 방파제와 어업 기반시설, 생활안전시설을 정비해 어촌 안전성과 정주여건을 개선하는 해양수산부 공모사업으로 울산 동구 일산항은 지난 2023년 공모에 선정됐다.
이곳에서는 이후 3년간 총 55억 원(국비 35억 원, 시비 12억 5000만 원, 구비 7억 5000만 원)이 투입돼 선착장 설치, 호안 네발방파석(테트라포트) 거치·보강, 주민 참여형 지역역량강화사업을 추진했다.
울산시 관계자는 "이번 사업을 통해 어항 내 질서 확립과 어항 안전성이 대폭 강화됐으며, 향후 추진되는 해양레저관광거점 조성사업과의 연계 기반도 마련해 어촌지역의 경제 자립 기반과 지속가능한 발전 여건이 한층 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다.
23일 오후 3시 동구 일산항 일원에서 열린 '일산항 어촌신활력증진사업' 준공식에는 김두겸 울산시장, 김종훈 동구청장을 비롯해 시·구의원과 지역주민 등 100여 명이 참석했다.
김두겸 울산시장은 "일산항 어촌신활력사업의 준공을 계기로, 앞으로 일산항 일원에 추진되는 해양레저관광거점 조성사업도 차질 없이 준비해 울산이 동남권 해양레저관광 중심 도시로 자리매김할 수 있도록 행정력을 집중하겠다"라고 말했다.
김종훈 동구청장도 "일산항은 이제 단순한 어항이 아닌 어업·관광·공동체가 공존하는 지속가능한 어촌으로 새롭게 도약했다"라며 "이 모든 성과는 주민 여러분의 이해와 참여 덕분이며, 앞으로도 활기가 넘치는 어촌을 만들기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.
울산시, 598억 원 투입해 어촌뉴딜사업 5개소, 어촌신활력증진사업 2개소 추진
한편, 해양수산부가 지난 2019년 '어촌뉴딜300사업'을 시작으로 2023년부터 '어촌신활력증진사업'을 추진하고 있는 가운데, 울산시는 관련 국책사업을 기반으로 지역 어촌·어항의 혁신에 속도를 내고 있다.
울산시는 2019년부터 2026년까지 총 598억 원을 투입해 어촌뉴딜사업 5개소와 어촌신활력증진사업 2개소를 추진해 왔다. 이 가운데 동구 화암항, 주전항, 북구 당사·어물항, 우가항, 울주군 송정항 등 어촌뉴딜사업 대상 5곳은 모두 준공을 완료했다.
어촌신활력증진사업의 경우 이날 일산항이 준공됐으며, 평동항은 올해 착공해 본격적인 사업 추진에 들어갔다.
울산시 관계자는 "앞으로도 해양수산부 어촌·어항 재생 사업 참여 등 지역 어촌의 지속 가능한 발전과 주민 정주 여건 개선을 지속적으로 추진한다는 계획"이라고 밝혔다.