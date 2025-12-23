31세 민주당 광주시의원, 2차 회견 "저는 억울한 컷오프 1호"

큰사진보기 ▲더불어민주당 이명노(31) 광주광역시의원의 여성특구 지정 관련 2차 회견. 2025. 12. 23 ⓒ 이명노의원페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당 위원장을 맡고 있는 양부남(서구을) 의원. 2024. 7. 30 ⓒ 양부남 의원측 제공 관련사진보기

더불어민주당 소속 31세 광주광역시의원이 23일 자신을 "억울한 컷오프 대한민국 1호"라고 규정하며 광주시당의 '여성특구' 지정 안건을 당 최고위원회 차원에서 중재해달라고 촉구했다.여성 경쟁 선거구 지정과 관련해 지난 21일에 이은 두 번째 기자회견이다. 이에 앞서 민주당 광주시당은 이날 오전 시의원 선거구 20곳 중 4곳을 '여성 경쟁 선거구(여성특구)'로 지정했다고 발표했다. 지난 19일부터 "남성 후보 역차별" 등 논란이 거듭된 사안을 시당 차원의 보도자료를 통해 공식화한 것이다.이명노(서구3) 광주시의원은 이날 오후 기자회견에서 "여성특구 지정과 관련한 지난 20일 광주시당 운영위원회 의결은 무효"라고 주장했다. 그는 자신의 지역구가 속한 서구을 지역위원장이자 광주시당 위원장인 양부남(서구을) 의원을 향해 "정치보복성 컷오프를 중단하라"고도 했다.이 의원은 "양부남 위원장은 20일 시당 운영위와 거듭된 언론 인터뷰를 통해 '특구 지정은 최고위 인준이 필요하다'고 밝혔으나, 중앙당은 본건을 시·도당 위임 사무로 판단해 최고위 안건에 상정하지 않았다"고 지적했다. 이어 "최고위 의결로 최종 결정하겠다는 전제가 변동된 상황에서 기존 운영위 결과는 유효하지 않다"며 "지난 20일 운영위 결과는 원천 무효"라고 주장했다.또 그는 "양부남 위원장의 오판이 아니라면, 무리한 특구 지정이라는 '폭탄'을 정청래 대표에게 전가하려 한 것"이라며 "당대표 권한에 대한 도전이자 당원을 우롱하는 처사"라고도 했다.이 의원은 앞선 21일 첫 기자회견에서도 여성특구 지정을 두고 "총선 경선에서 자신을 돕지 않았다는 이유로 찍어내는 보복성 컷오프"라고 주장한 바 있다.반면 양부남 시당위원장은 23일 통화에서 "여성특구 지정은 컷오프와 다르다. 선거가 아직 5개월 남았고 선거구를 바꿔 출마할 수 있다"는 취지로 반박했다. '정치보복' 주장에 대해서도 "특구 지정은 원칙에 따라 정한 것"이라며 동의할 수 없다고 했다.광주시당이 이날 지정을 공식화한 시의원 여성특구 4곳은 남구 2선거구·서구 3선거구·북구 3선거구·광산구 5선거구다. 당초 시당은 지방선거기획단 논의 과정에서 광산구 4선거구를 지정하려 했으나, 반발이 거세자 광산구 5선거구로 조정했다.여성특구는 여성 후보들만 경선에 참여할 수 있는 선거구로, 민주당 광주시당에서만 운영하는 제도다. 당헌·당규에 지정 절차가 명문 규정으로 없는데도 광주시당이 2014년 제6회 지방선거부터 여성·청년 특구를 운영해오면서 매 선거마다 논란이 반복돼 왔다.논란의 핵심은 남성 후보 진입 제한에 따른 '역차별' 논란과, 선정 기준·필요성·논의 과정이 충분히 공개되지 않았다는 불신이다. 정치권에선 "매번 논란인데도 왜 강행하나", "국회의원 측근 심기용 아니냐", "여성 가산점(25%)이 있는데도 특구까지 하면 당원·시민 선택권을 과도하게 제한한다"는 비판이 나온다. 당 경선에 영향을 끼치는 '권리당원' 모집 시기가 끝난 뒤 특구가 지정되는 점도 당사자들의 반발을 키우는 지점이다.