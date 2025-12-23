큰사진보기 ▲경남교육청, 이창우 이사장 등 경남교육상 시상 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

AD

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 23일 교육청 강당에서 '제47회 경남교육상 시상식'을 열었다.올해 수상자는 개인 4명과 1개 기관이다. 이창우 대병학원 이사장은 '청렴한 사학 문화 조성과 소외 지역 교육 발전'에 앞장선 공로로 높이 평가받았다. 이영주 전 경상남도교육청 교육연구정보원장은 '혁신적인 학교 경영 및 맞춤형 교육정보시스템 기반 마련'에 이바지한 공로를 인정받았다.이국식 전 창원신월초등학교장은 '42년간 교육전문가로 교육과정 혁신 및 미래교육원 설립 등 미래교육 정책'을 추진한 공로를 높이 평가받았다. 또한 석철호 전 경상남도교육청 행정국장은 '교육 재정 효율화와 교육 수요자의 요구에 부응하는 교육 행정' 등을 펼친 업적으로 수상의 영광을 안았다.기관 수상자인 고성군청소년단체 '온'은 '지역 내 기관 협력으로 청소년의 복지와 교육에 중추적 역할'을 한 공로로 평가받았다.박종훈 교육감은 "경남교육상은 흔들림 없는 헌신으로 모든 면에서 귀감이 되어 경남교육의 미래를 이끌어 주는 분들에게 존경을 표하는, 깊은 역사와 전통을 가진 최고로 영예로운 상이다"라며, "그간의 노고에 깊이 감사드리며, 함께 만들어갈 경남교육의 새로운 출발점이 되길 바란다"라고 수상자에게 축하와 감사의 마음을 전했다.