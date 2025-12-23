메뉴 건너뛰기

25.12.23 17:28최종 업데이트 25.12.23 17:28

함양 유림면 남녀의용소방대 이웃돕기성금 기탁

함양군 유림면 남녀의용소방대 이웃돕기성금 기탁
함양군 유림면 남녀의용소방대 이웃돕기성금 기탁 ⓒ 함양군청

함양군 유림면 남녀의용소방대(강문철·김미원)는 23일 유림면사무소를 방문해 연말연시를 맞아 이웃을 돕기 위한 성금 20만 원을 기탁하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

강문철·김미원 대장은 "경기 침체 등으로 더 힘든 겨울을 보내고 있을 이웃들을 위해 의용소방대 활동비와 회원들이 십시일반으로 정성을 모아 기탁하게 되었다"라고 밝혔다.

