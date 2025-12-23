사회부산경남한줄뉴스 25.12.23 17:28ㅣ최종 업데이트 25.12.23 17:28 함양 유림면 남녀의용소방대 이웃돕기성금 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양군 유림면 남녀의용소방대 이웃돕기성금 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양군 유림면 남녀의용소방대(강문철·김미원)는 23일 유림면사무소를 방문해 연말연시를 맞아 이웃을 돕기 위한 성금 20만 원을 기탁하며 따뜻한 나눔을 실천했다. 강문철·김미원 대장은 "경기 침체 등으로 더 힘든 겨울을 보내고 있을 이웃들을 위해 의용소방대 활동비와 회원들이 십시일반으로 정성을 모아 기탁하게 되었다"라고 밝혔다. #기탁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시, '공립 항공우주 전문과학관' 착공 갤러리 오마이포토 '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 1/5 이전 다음 이전 다음 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.