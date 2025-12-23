박형준 부산시장 "330만 시민 대표해 해수부 환영"

정부세종청사에서 자리를 옮긴 해양수산부가 부산시 동구에서 개청식을 열자 박형준 부산시장이 공개적으로 "부산 시민을 대표해 환영한다"라는 메시지를 내놨다.
박 시장은 23일 페이스북에 글을 올려 "부산 이전을 완료한 해수부가 오늘 개청식을 열었다"라며 "330만 부산 시민을 대표해 크게 환영한다. 해수부의 모든 공무원과 그 가족들이 부산에 빨리 안착하기를 기원한다"라고 말했다.
지난 2주간 이사에 공을 들였던 해수부는 이날 오후 개청식을 통해 "해양수도권 조성과 북극항로 개척을 본격화하겠다"라며 '부산시대' 개막을 공식화 했다. 행사엔 연내 이전을 약속했던 이재명 대통령이 참석해 의미를 더했다. 이 대통령은 "국가균형발전의 강력한 표현"이라며 앞으로도 계속 지원을 강조했다.
이러한 모습에 개청식에 함께한 박 시장도 긍정적 반응을 보였다. 그는 "대한민국의 명실상부한 해양수도이자 글로벌허브도시로 도약하는 데 결정적 발판이 될 것"이라며 해수부 이전이 가져올 효과에 기대감을 드러냈다.
지역이 바라는 해결 과제 언급도 빼먹지 않았다. 여기서 그쳐선 안 되며 해양수산 관련 주요 기업, 국책 연구기관, 해사법원 등의 부산 집적화가 필요하다는 것. 그는 "그럴 때 해수부 이전의 의의가 온전히 완성될 수 있을 것"이라며 정부 차원의 추가 노력을 당부했다.
특히 소속 정당인 국민의힘과 부산시 등이 강하게 요구하는 부산글로벌허브도시특별법 통과, 산업은행 이전 실현을 마지막 퍼즐로 꼽았다. 박 시장은 "시민과 함께 이를 위한 노력도 끊임없이 해나가겠다"라며 "해수부 가족을 다시 한번 환영한다"라는 말로 게시글을 마무리했다.
