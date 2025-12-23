종점은 사라졌지만, 가족의 시간이 남은 길

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲진주 하대동 옛 35번 종점 ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주 하대동 도래새미공원 ⓒ 김종신 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲진주 하대동 골목 ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주 하대동 골목 ⓒ 김종신 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.

23일, 쉬는 날이었습니다. 집에만 있기엔 하루가 유난히 길게 느껴져, 산책 삼아 밖으로 나섰습니다. 목적지를 정하지 않아도 발걸음은 늘 그렇듯 익숙한 방향을 택합니다. 진주 하대동 옛 35번 종점에서 탑마트 진주점까지 걷다 보면, 이 동네가 품고 있던 시간들이 조용히 말을 걸어옵니다.오후 2시 30분, 한 커피전문점에 잠시 들러 커피를 마셨습니다. 넓은 매장은 한산했고, 노트북을 펼친 손님 한 분이 묵묵히 시간을 보내고 있었습니다. 창가에 앉아 수족관 물고기를 구경하듯 오가는 사람과 거리를 구경합니다. 이 동네에서 흘러 보낸 20여 년의 시간이 창너머로 스치듯 지납니다.하대동이라는 이름에는 꾸밈이 없습니다. 도심 아래쪽에 자리한 큰 마을. 행정구역은 나뉘었다가 다시 합쳐졌습니다. 사람들이 오가던 길과 생활의 중심은 크게 달라지지 않았습니다. 중심에는 늘 장을 보러 가던 탑마트가 있었고, 이제는 기능을 잃었지만 여전히 사람들 입에 남아 있는 35번 종점이 있었습니다. 종점은 사라졌지만 사람들은 여전히 "35번 종점"이라고 말합니다. 35번 종점이라는 말 속에는 위치보다 기억이 먼저 들어 있습니다.아이들이 어릴 적, 하대동은 우리 가족의 생활 지도였습니다. 그 시절 자주 가던 감자탕집에는 출입문 옆에 작은 오락기 한 대가 놓여 있었습니다. 동전을 넣지 않아도 되는 무료 게임이었습니다. 그래서였을까요. 감자탕을 더 열심히 먹으러 갔는지, 게임을 더 즐기러 갔는지 지금도 가끔은 헷갈립니다.화면 속 게임은 메탈슬러그였습니다. 아이들이 번갈아 조작했고, 저도 슬쩍 손을 얹어 한 판을 함께했습니다. 총을 쏘는 손놀림보다 아이들이 웃음을 터뜨리던 순간이 더 선명하게 남아 있습니다. 감자탕이 끓기를 기다리던 그 저녁은 음식보다 시간이 먼저 기억되는 날이었습니다.처음 걷는 길은 아니었습니다. 이 동네에서는 오래전부터 밥을 먹고, 아이와 걷고, 계절을 기록해 왔습니다. 두레숯불갈비에서의 저녁, 철가방 앞에서의 점심, 조마루감자탕에서의 한끼는 맛집 방문이라기보다 그 시절의 풍경으로 남아 있습니다. 주말이면 도래새미공원이나 남강 둔치를 걷고, 하대동 골목을 산책하며 아이들의 성장과 계절의 변화를 함께 적어 왔습니다.그래서 오늘 이 길을 다시 걸으며 느낀 변화는 상권의 흥망이 아니었습니다. 가게가 바뀌고 간판이 달라진 것보다, 그 자리를 채우던 우리 가족의 시간이 다른 형태로 흘러가고 있다는 사실이 더 또렷하게 다가왔습니다.이제 그 아이들 가운데 한 명은 직장을 구해 이 동네를 떠났고, 또 한 명은 군복무로 하대동을 벗어나 있습니다. 같은 길을 혼자 걷고 있다는 사실이, 이 동네에서는 유난히 선명하게 느껴집니다.큰길의 가게들은 바뀌었고, 골목은 다른 속도로 자랐습니다. 요란하지 않지만 분명하게. 옛 35번 종점에서 탑마트 진주점 사이 골목을 지나 도래새미 공원에 이르면, 소리는 한층 낮아집니다. 미끄럼틀은 잠시 쉬고 있고, 벤치는 겨울의 결을 받아 고요합니다.사라진 것은 가게가 아니었습니다. 사라진 것은, 아이 손을 잡고 그 앞에 서 있던 저의 한 시절이었습니다. 커피를 다 마시고 자리에서 일어섰습니다. 오늘 하대동에서 남아 있는 것은 건물도, 상권도 아니었습니다. 그 시간을 기억하며 다시 이 길을 걷고 있는 지금의 저였습니다.종점은 사라졌지만, 시간은 그렇게 남아 있었습니다.