직급 내려놓고 웃음 올렸다… 논산시 보건소 퇴직자 송별식 '눈길'

큰사진보기 ▲논산시 보건소 퇴직자인 김형미 팀장(왼쪽부터), 백성현 논산시장, 윤석순 팀장, 이수경 팀장이 23일 논산시청소년수련관에서 열린 보건소 퇴직자 송별식에서 백 시장으로부터 공적패를 전달받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲크리스마스 리본을 머리에 쓴 직원들 사이에서 김은주 논산시 보건행정팀장이 사회를 맡아 행사를 진행하고 있다. 이날 김 팀장은 기획부터 준비·진행까지 행사를 실질적으로 이끌며, 품격 있는 송별식이라는 평가를 받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장과 김배현 보건소장을 비롯한 보건소 직원들이 23일 열린 보건소 퇴직자 송별식에서 퇴직 직원들에게 축하 케이크를 전달하며 감사와 축하의 인사를 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 23일 보건소 송년회 축하공연에서 과장·팀장·주무관이 함께한 ‘어울림’ 댄스 무대에 올라 직원들과 호흡을 맞추고 있다. 사전 예고 없이 무대에 오른 백 시장은 조직 화합의 메시지를 행동으로 보여주며 박수갈채를 받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장을 비롯한 논산시 보건소 직원들이 행사에 앞서 국민의례를 하고 있다. 논산시 보건소는 올 한 해 ‘안 아픈 사람을 안 아프게’ 하는 예방 중심 보건행정을 추진해 다수의 기관 표창을 받는 성과를 거뒀다. ⓒ 서준석 관련사진보기

충남 논산시 보건소 퇴직자들을 위한 송별식과 송년회가 한 해의 마지막을 따뜻하게 장식했다. 형식에 머무르지 않고, 조직의 시간과 사람을 존중하는 방식으로 기획된 이번 행사는 많은 호응을 얻었다.23일 오후 2시 논산시청소년수련관 3층 강당에서 '논산시 보건소 퇴직자 송별식 및 송년회'를 열고, 오랜 시간 지역 보건 현장을 지켜온 퇴직자들의 공로를 기렸다. 이날 행사는 보건소 직원과 간부들이 직급을 내려놓고 함께 어울리는 송별·화합의 자리로 꾸며졌다.행사는 김은주 보건행정팀장의 사회로 진행됐다. 김 팀장은 "오늘은 오랜 시간 함께한 선배님들을 보내드리는 송별식이자 한 해를 마무리하는 송년회"라며 "선배님들의 발자취를 마음에 담고, 2025년을 돌아보는 시간이 되길 바란다"고 말했다.이날 주인공은 김형미 지방간호주사, 윤석순 지방의료기술주사, 이수경 지방보건진료주사 등 세 명의 퇴직자였다. 이들은 각각 32년, 33년, 25년간 논산시 공직에 몸담으며 지역 주민의 건강 증진과 보건 행정 발전에 기여해 왔다. 논산시는 이들의 공로를 기려 공적패를 전달했다.백성현 논산시장은 퇴직자 한 명 한 명의 이름을 부르며 감사의 뜻을 전했다. 백 시장은 축사에서 "이별은 끝이 아니라 또 다른 시작을 위한 잠시의 헤어짐"이라며 "여러분이 남긴 발자취는 후배들에게 새로운 길이 될 것"이라고 말했다. 이어 "논산을 떠나는 것이 아니라, 늘 논산과 함께하는 삶"이라며 퇴직자들의 앞날을 응원했다.2부 송년회에서는 크리스마스 드레스코드에 맞춘 무대와 직원들의 축하공연이 이어졌고, 과장과 직원들이 함께 참여한 '어울림' 무대가 큰 호응을 얻었다. 특히 백성현 시장이 즉석에서 무대에 올라 직원들과 함께 춤을 추며 웃음을 이끌어냈다.베스트 드레서 선발, 퇴직자를 위한 케이크 전달, "꽃길만 걸으세요"라는 응원의 메시지 등 세심한 프로그램도 눈길을 끌었다. 퇴직자들은 "형식적인 송별식이 아니라, 함께한 시간을 진심으로 기억해주는 자리였다"고 소감을 전했다.한편 논산시보건소는 2025년 한 해 동안 보건복지부 장관상 4건, 충남도지사상 7건 등 다수의 기관 표창을 수상하며 성과를 거뒀다. 이날 송별식은 조직의 성과와 시간을 함께 되돌아보는 자리로 마무리됐다.