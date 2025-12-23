메뉴 건너뛰기

사회

대전충청

25.12.23 17:07최종 업데이트 25.12.23 17:07

직급 내려놓고 웃음 올렸다… 논산시 보건소 퇴직자 송별식 '눈길'

백성현 논산시장, 즉석 무대 참여로 화합 분위기 북돋아

논산시 보건소 퇴직자인 김형미 팀장(왼쪽부터), 백성현 논산시장, 윤석순 팀장, 이수경 팀장이 23일 논산시청소년수련관에서 열린 보건소 퇴직자 송별식에서 백 시장으로부터 공적패를 전달받은 뒤 기념촬영을 하고 있다.
논산시 보건소 퇴직자인 김형미 팀장(왼쪽부터), 백성현 논산시장, 윤석순 팀장, 이수경 팀장이 23일 논산시청소년수련관에서 열린 보건소 퇴직자 송별식에서 백 시장으로부터 공적패를 전달받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서준석

충남 논산시 보건소 퇴직자들을 위한 송별식과 송년회가 한 해의 마지막을 따뜻하게 장식했다. 형식에 머무르지 않고, 조직의 시간과 사람을 존중하는 방식으로 기획된 이번 행사는 많은 호응을 얻었다.

23일 오후 2시 논산시청소년수련관 3층 강당에서 '논산시 보건소 퇴직자 송별식 및 송년회'를 열고, 오랜 시간 지역 보건 현장을 지켜온 퇴직자들의 공로를 기렸다. 이날 행사는 보건소 직원과 간부들이 직급을 내려놓고 함께 어울리는 송별·화합의 자리로 꾸며졌다.

크리스마스 리본을 머리에 쓴 직원들 사이에서 김은주 논산시 보건행정팀장이 사회를 맡아 행사를 진행하고 있다. 이날 김 팀장은 기획부터 준비·진행까지 행사를 실질적으로 이끌며, 품격 있는 송별식이라는 평가를 받았다.
크리스마스 리본을 머리에 쓴 직원들 사이에서 김은주 논산시 보건행정팀장이 사회를 맡아 행사를 진행하고 있다. 이날 김 팀장은 기획부터 준비·진행까지 행사를 실질적으로 이끌며, 품격 있는 송별식이라는 평가를 받았다. ⓒ 서준석

행사는 김은주 보건행정팀장의 사회로 진행됐다. 김 팀장은 "오늘은 오랜 시간 함께한 선배님들을 보내드리는 송별식이자 한 해를 마무리하는 송년회"라며 "선배님들의 발자취를 마음에 담고, 2025년을 돌아보는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

이날 주인공은 김형미 지방간호주사, 윤석순 지방의료기술주사, 이수경 지방보건진료주사 등 세 명의 퇴직자였다. 이들은 각각 32년, 33년, 25년간 논산시 공직에 몸담으며 지역 주민의 건강 증진과 보건 행정 발전에 기여해 왔다. 논산시는 이들의 공로를 기려 공적패를 전달했다.

백성현 논산시장과 김배현 보건소장을 비롯한 보건소 직원들이 23일 열린 보건소 퇴직자 송별식에서 퇴직 직원들에게 축하 케이크를 전달하며 감사와 축하의 인사를 전하고 있다.
백성현 논산시장과 김배현 보건소장을 비롯한 보건소 직원들이 23일 열린 보건소 퇴직자 송별식에서 퇴직 직원들에게 축하 케이크를 전달하며 감사와 축하의 인사를 전하고 있다. ⓒ 서준석

백성현 논산시장은 퇴직자 한 명 한 명의 이름을 부르며 감사의 뜻을 전했다. 백 시장은 축사에서 "이별은 끝이 아니라 또 다른 시작을 위한 잠시의 헤어짐"이라며 "여러분이 남긴 발자취는 후배들에게 새로운 길이 될 것"이라고 말했다. 이어 "논산을 떠나는 것이 아니라, 늘 논산과 함께하는 삶"이라며 퇴직자들의 앞날을 응원했다.

백성현 논산시장이 23일 보건소 송년회 축하공연에서 과장·팀장·주무관이 함께한 ‘어울림’ 댄스 무대에 올라 직원들과 호흡을 맞추고 있다. 사전 예고 없이 무대에 오른 백 시장은 조직 화합의 메시지를 행동으로 보여주며 박수갈채를 받았다.
백성현 논산시장이 23일 보건소 송년회 축하공연에서 과장·팀장·주무관이 함께한 ‘어울림’ 댄스 무대에 올라 직원들과 호흡을 맞추고 있다. 사전 예고 없이 무대에 오른 백 시장은 조직 화합의 메시지를 행동으로 보여주며 박수갈채를 받았다. ⓒ 서준석

2부 송년회에서는 크리스마스 드레스코드에 맞춘 무대와 직원들의 축하공연이 이어졌고, 과장과 직원들이 함께 참여한 '어울림' 무대가 큰 호응을 얻었다. 특히 백성현 시장이 즉석에서 무대에 올라 직원들과 함께 춤을 추며 웃음을 이끌어냈다.

베스트 드레서 선발, 퇴직자를 위한 케이크 전달, "꽃길만 걸으세요"라는 응원의 메시지 등 세심한 프로그램도 눈길을 끌었다. 퇴직자들은 "형식적인 송별식이 아니라, 함께한 시간을 진심으로 기억해주는 자리였다"고 소감을 전했다.

백성현 논산시장을 비롯한 논산시 보건소 직원들이 행사에 앞서 국민의례를 하고 있다. 논산시 보건소는 올 한 해 ‘안 아픈 사람을 안 아프게’ 하는 예방 중심 보건행정을 추진해 다수의 기관 표창을 받는 성과를 거뒀다.
백성현 논산시장을 비롯한 논산시 보건소 직원들이 행사에 앞서 국민의례를 하고 있다. 논산시 보건소는 올 한 해 ‘안 아픈 사람을 안 아프게’ 하는 예방 중심 보건행정을 추진해 다수의 기관 표창을 받는 성과를 거뒀다. ⓒ 서준석

한편 논산시보건소는 2025년 한 해 동안 보건복지부 장관상 4건, 충남도지사상 7건 등 다수의 기관 표창을 수상하며 성과를 거뒀다. 이날 송별식은 조직의 성과와 시간을 함께 되돌아보는 자리로 마무리됐다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

서준석 (qzwxl) 내방
    • 주변에서 일어나는 일들이 그저 스쳐지나가버리는 것이 안타깝습니다. 저의 생각을 담아 보았습니다.

