김용태, 광주교육감 출마 선언... "무너진 교육신뢰 회복"

큰사진보기 ▲광주교육감 선거 출마 선언하는 김용태(61) 전 전국교직원노동조합 광주지부장. 2025. 12. 23 ⓒ 김용태측제공 관련사진보기

김용태(61) 전 전국교직원노동조합 광주지부장이 내년 지방선거와 함께 치러지는 광주광역시 교육감 선거 출마를 23일 선언했다.김 전 지부장은 이날 광주시교육청에서 출마 기자회견을 열고 "잃어버린 신뢰와 희망을 회복하고, 사람을 키우는 교육, 모두를 위한 교육으로 광주교육의 대전환을 이루겠다"고 밝혔다.그는 이정선 교육감 체제의 광주교육에 대해 "신뢰 붕괴에 따른 위기를 맞고 있다"며 "청렴도 하락과 불통 행정으로 광주교육이 큰 상처를 입었다"고 지적했다. 그러면서 "실효성 있는 비리 근절 대책과 민주적 교육행정으로 청렴 광주교육의 명예를 반드시 되찾겠다"고 말했다.광주교육의 핵심 과제로는 교권과 학습권 회복을 제시하면서 "교육감 직속으로 찾아가는 교권 보호팀을 설치하고, 학교별 학생 통합지원팀 운영을 통해 교사·학생·학부모 간 신뢰를 회복하겠다"고 약속했다.아울러 인성교육 강화, 가짜뉴스 대응, 비판적 사고력 교육, 공감과 존중이 살아 있는 학교 문화 조성 등을 공약을 제시하며 "품격 있는 학생, 품격 있는 학교를 키우는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.그는 학생 교육 관련 공약으로 ▲일반고·직업계고 입시·취업 전문관 배치 ▲특수교육원 설립을 제시하면서 "학자, 예술가, 기술장인 등 모든 학생의 꿈이 공교육 안에서 존중받아야 한다"고 강조했다.김 전 지부장은 "교육은 결국 사람의 문제이며, 학생 한 명을 살리는 일이 교육 전체를 살리는 일이다. 광주의 아이들이 인성과 실력을 고루 갖춘 미래 시민으로 성장할 수 있도록 끝까지 책임지는 교육감이 되겠다"고 말했다.김 전 지부장은 전남 함평 출신으로 전남대 물리교육과를 졸업한 뒤 전남공고와 광주공고에서 약 30년간 근무했다. 전교조 광주지부장, 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장 등을 지냈다.