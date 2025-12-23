옥색 수의 입고 나타난 유동규 "용도변경이 성남FC후원금 대가? 추측에 가까워"

큰사진보기 ▲정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 지난 2월 6일 서울 서초구 서울고법에서 열린 항소심 선고에 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

성남FC 후원금 의혹 재판에서 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 두산 용도변경과 관련한 변호인 측 질문에 대해 "성남시는 성남 FC 후원과 별개로도 상권 활성화와 법인세 수입 증가 등 경제적 효과를 고려하면 용도변경을 검토할 충분한 상황이었다"고 증언했다.

유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 성남FC후원금 사건 관련 두산건설 토지 용도변경 특혜 의혹에 대해 "성남시는 성남 FC 후원과 별개로도 상권 활성화와 법인세 수입 증가 등 경제적 효과를 고려하면 용도변경을 검토할 충분한 상황이었다"고 증언했다.유 전 본부장은 23일 오전 수원지법 성남지원 형사1부(부장판사 허용구) 심리로 열린 성남FC 후원금 의혹 사건 공판에 증인으로 출석해 위와 같이 밝혔다.앞서 유 전 본부장은 정진상 전 더불어민주당 대표실 정무조정실장의 '대장동 개발비리 의혹' 재판에 증인으로 채택됐지만 거동 곤란과 정신적 충격을 이유로 불출석했다. 이에 재판부가 유 전 본부장에게 과태료 100만 원을 부과하고 유 전 본부장의 상태를 확인한 후 문제가 없으면 구인하겠다는 입장을 밝혀 이날 공판 출석에 이목이 쏠렸다.이날 옥색 수의를 입고 출석한 유 전 본부장은 두산건설 정자동 부지 용도변경과 관련해 성남 FC 후원이 없었더라도 성남시가 행정 판단을 할 만한 사유가 있었는지를 묻는 변호인 질문에 "기업 본사나 주요 계열사가 성남으로 이전하면 법인세가 늘고, 침체돼 있던 정자동 상권이 살아날 수 있다"며 "고용 창출과 주거 수요 증가 등도 지방자치단체가 충분히 고려할 요소"라고 말했다.이어 "이런 요인만 놓고 보더라도 성남시 입장에서는 정책적 판단으로 용도변경을 검토할 수 있었다"라며 "용도변경이 성남 FC 후원의 대가였다고 단정하는 것은 추측에 가깝다"라고 밝혔다.또한 평소 정진상 전 실장 등과의 술자리 등에서 관련 대화가 오간 사실은 부인하지 않으면서도 "(두산건설의 성남 FC 후원 과정에 대해) 직접 협의하거나 관여한 사실은 없다"며 "후원이 용도변경의 조건이었는지에 대해서도 확인한 바 없다"고 증언했다.유 전 본부장은 "두산건설 관계자들을 만난 적은 있으나, 의사결정 권한이 없는 인사들이어서 실질적인 논의 없이 돌려보냈다"며 "이후 정자동 부지 문제는 정진상과 성남시 라인에서 논의된 것으로 알고 있다"고 말했다.정진상 전 실장의 후원요청이 있었느냐는 검찰 측 질문에 유 전 본부장은 그의 요청에 따라 민간 사업자에게 성남 FC 후원을 요구했다고 증언했다.그는 "정진상으로부터 '후원금 좀 내게 하라'는 요청을 받았고, 이를 민간 사업자 측에 전달했다"며 "성남 FC는 재정이 매우 어려운 상황이었고, 후원금 확보에 대한 부담이 컸다"고 진술했다.유 전 본부장은 당시 상황에 대해 "정진상은 사실상 이재명을 대리하는 위치였고, 인사와 주요 의사결정을 주도했다"며 "요청을 거절할 경우 직위 유지조차 장담하기 어려운 상황이었다"고 말했다.또한 "성남도시개발공사는 성남시가 100% 출자한 공기업으로, 감사나 인사 조치에 매우 취약한 구조였다"며 "민간 사업자 입장에서도 인허가 지연이나 각종 행정 절차에서 불이익을 우려할 수밖에 없었을 것"이라고 덧붙였다.유 전 본부장은 대장동 개발 사업에 대해서도 "사업을 하지 않았다면 성남시는 단 10원도 얻지 못했을 것"이라며 "공공이 참여한 개발을 통해 성남시에 실질적인 이익이 남은 사업"이라고 말했다.그는 "결과적으로 논란은 있지만, 공사가 개입함으로써 민간 독식 구조를 막고 성남시에 수천억 원 규모의 재원을 확보했다"며 "공공 재정이 어려운 상황에서 성남시 입장에서는 의미 있는 성과였다"고 주장했다.또 "성남시는 해당 수익으로 재정 부담을 완화했고, 시민을 위한 정책 재원을 마련할 수 있었다"며 "대장동 사업 자체를 실패나 비리로만 규정하는 것은 사실과 다르다"고 덧붙였다.남욱 변호사가 증인으로 출석하는 다음 공판이 오는 1월 20일 오전에 열릴 예정이다. 법원은 남욱이 재판에 불출석할 가능성에 대비해 동행명령장을 발부한 상태다.