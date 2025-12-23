다른 속도로 자라는 아이들, 지역이 함께 키운다

"책을 읽어도 이해가 안 가고 수학 시간에 시계 읽는 것도 싫어요. 엄마는 각자의 속도가 있으니 조급해하지 말라는데… 요즘 학교 가는 게 정말 싫어요" (지역아동센터충북지원단 나답게크는아이 웹툰 중)

큰사진보기 ▲지역아동센터충북지원단 소책자 표지 사진. ⓒ 지역아동센터충북지원단 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역아동센터충북지원단 이창희 단장이 이야기하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

AD

"궁극적으로 이 사업이 해야 할 목표는 바로 그 지점이라고 생각해요. 언젠가는 아이들이 홀로서기를 해야 하잖아요. 그 과정에서 가정이나 사회가 도움을 줄 수는 있지만, 결국 세상 안에서 아이들이 자립할 수 있도록 돕는 게 중요하다고 보거든요. 이 사업은 아이들이 하루 중 2~3시간이라도 스스로 책임지는 경험을 하게 하는, 일종의 씨앗이자 마중물 같은 역할을 하고 있죠."

큰사진보기 ▲왼쪽에서부터 이재련 팀장, 조하나 팀장. 두 사람은 지역아동센터충북지원단에서 나답게 크는 아이 지원사업을 담당하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난달 21일 충북 청주에서 열린 나답게 크는 아이 성과공유회. 파견전문가와 사업에 참여하고 있는 지역아동센터, 지역 내 유관기관들이 참석했다. ⓒ 전국지역아동센터협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역아동센터충북지원단이 제작한 웹툰 첫 화. ⓒ 지역아동센터충북지원단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.* 이 기사는 ‘2025 경계선지능(느린학습자) 아동 지원사업’의 일환으로, 통합지원센터를 운영하는 전국지역아동센터협의회와 함께 제작했습니다. 경계선지능 아동 지원사업은 느린학습자의 사회적응력 향상과 생활적응을 지원하기 위한 사업으로 사회복지공동모금회와 복권위원회가 지원합니다.

느린학습자라 불리는 경계선지능 아동은 인지능력이나 학습속도, 문제해결력이 또래보다 느린 특성을 보인다. 수업을 따라가거나 또래 관계를 맺는 데 어려움을 겪지만, 적절한 교육과 정서적 지원이 이뤄지면 자신의 속도에 맞춰 충분히 성장할 수 있다. 이런 아동들을 위해 꾸준히 지원을 이어오고 있는 곳들이 있다. 지역아동센터충북지원단도 그중 하나다.충북지원단은 사회복지공동모금회와 복권기금의 지원을 받아 경계선지능 아동 사회적응력 향상 지원사업 '나답게 크는 아이 지원사업'을 6년째 운영하고 있다. 올해는 충북 지역 내 지역아동센터 40개소가 참여했고, 센터마다 파견전문가 1명이 아동 4명을 맡아 총 160명의 아동을 지원했다.나답게 크는 아이 지원사업의 성과공유회가 열린 지난달 21일, 지역아동센터충북지원단 이창희 단장과 '나답게 크는 아이' 사업을 맡고 있는 이재련, 조하나 팀장을 만나 자세한 이야기를 나눴다.지원단은 사업을 설명하며 "모니터링을 하다 보면 아이들에게 공통적으로 보이는 어려움이 있다"고 말했다. 학습 속도 이전에, 자신의 하루를 어떻게 보내야 할지 계획하고 실행하는 기술이 부족하다는 것이다. 정해진 시간에 센터에 오고, 계절에 맞는 옷을 입고, 해야 할 일을 시작하는 데 어려움을 느끼는 아동들이 많았다.나답게 크는 아이 사업 이후 변화를 가장 또렷하게 확인할 수 있었던 순간은 '선생님이 없는 날'이었다. 참여 아동들은 매일 같은 시간, 같은 장소에서 파견전문가 선생님과 함께 공부하고 다양한 활동을 이어왔다. 이런 습관이 쌓이다 보니, 파견전문가 선생님이 자리를 비운 날에도 아이들은 수업하던 자리에 모여 스스로 공부를 시작했다. 이런 모습을 보면서 6년째 수행하고 있는 사업이 잘 자리를 잡고 있다는 걸 느낄 수 있었다고 한다.지원단은 "사업에 참여하고 있을 때의 변화뿐 아니라, 우리의 역할이 사라진 이후까지 고민해야 한다"고 강조했다. 현재 지원사업은 초등학생까지를 대상으로 하고 있다.다만 이런 변화가 항상 상향 곡선을 그리는 건 아니다. 지원단이 사업 수행 전반을 지원하고 관리하지만, 아이들의 성장을 가장 가까이서 함께하는 건 파견전문가다. 파견전문가들은 3월부터 11월까지 9개월간 주 20시간 동안 담당 센터에서 아이들을 만났다. 인지, 학습 능력과 정서, 사회성 향상을 위한 프로그램을 진행하고, 수업 시간 외에도 가정, 학교와 소통하며 아이들의 성장을 도왔다.아이들의 변화를 가까이서 지켜보는 만큼, '열심히 했는데 아이들이 다시 제자리로 가는 것 같다'고 어려움을 토로하는 파견전문가들도 있었다. 그럼에도 지원단은 아이들의 성장이 잠시 '리셋'되는 것처럼 보여도, 그동안 쌓은 작은 성취들은 사라지지 않는다고 봤다.정하나 팀장은 "사업이 끝난 뒤 아이들이 다시 예전으로 돌아오는 것처럼 보여도, 그 지점이 처음 출발선과 같지는 않다"며 "수업에 참여하며 저마다 탄력성을 키우게 되니, 저마다 속도로 성장해 있는 아이들을 볼 수 있었다"고 말했다.지원단은 아동들의 성장을 이어가려면 지역아동센터의 역할만으로는 충분하지 않다고 이야기했다. 느린학습 아동의 어려움은 학교, 지역아동센터, 가정 등 한 공간에만 머무르지 않기 때문이다. 충북지원단은 이런 문제의식에서 시작해 지역 내 복지관, 성문화센터, 학교 등과 협력해 느린학습 아동을 중심으로 한 네트워크를 구축해 왔다.성격이 다른 기관들이 함께하다 보니 조율이 쉽지 않은 순간도 있었다. 그럼에도 네트워크를 지속하고, 확대하려는 이유를 묻자 "안 할 이유가 없다"라는 답이 돌아왔다. "지원단만의 고유한 역할도 있지만, 더 중요한 건 서로 어떻게 도움을 주고받을 것인가에 대한 방향을 만드는 일"이라고 설명했다.이렇게 네트워크가 생기면 각 기관은 자신들이 잘할 수 있는 영역에 집중하고, 그렇지 않은 부분은 다른 전문 기관과 연계해 촘촘한 지역 내 지원체계를 만들 수 있다. 지원단은 "의사가 진단을 분야별로 나누듯, 사회복지사도 각자 잘 아는 영역이 있다"며 "외적인 부분은 다른 전문가 단체에 도움을 요청하고, 그 과정에서 자연스럽게 유관기관들이 모이게 됐다"고 말했다. 한 아동을 키우기 위해서는 온 마을이 필요하다는 말이 있듯이, 느린학습 아동을 지원하기 위해서는 결국 여러 기관이 함께 움직일 수밖에 없다는 것이다.네트워크의 힘은 현장에서 빛을 발했다. 올해 '나답게 크는 아이' 사업에 참여하던 한 지역아동센터가 기관 사정으로 중도에 사업을 지속하기 어려워졌고, 파견전문가도 퇴사하면서 아동 4명의 지원이 중단될 상황에 놓였다. 일반적으로는 대기 중이던 다른 기관을 선정해 새로운 아동을 지원하게 되지만, 충북지원단은 센터 인근의 한 초등학교와 연계를 시도했다. 해당 학교에서는 학교사회복지사가 느린학습 아동 사업을 맡고 있었고, 마침 기존 인원에 여유가 생기면서 지원을 이어갈 수 있었다.다만 넘어야 할 과제도 남아 있다. 아동이 경계선지능 판정을 받더라도 보호자 입장에서는 실질적인 도움이 무엇인지 체감하기 어렵다. 느린학습 아동에 대한 낙인감은 여전히 크지만, 이후 연결되는 지원은 많지 않다. 지원단은 "이 부등호의 방향을 바꾸는 것이 네트워크가 해야 할 일"이라고 말했다. 또한, 경제적 여건에 따른 차이, 수도권과 지방 간 정보 접근성 격차, 보호자가 가진 인적 네트워크의 차이 등 격차를 줄이기 위해서는 시스템이 마련돼야 한다고도 강조했다.지역사회 인식 확산 역시 중요한 과제다. 충북지원단은 올해 지역 웹툰 작가와 협업해 느린학습 아동을 주제로 한 웹툰을 제작했다. 경계선지능 아동에 대한 이해를 넓히고, 보호자들에게 사업에 대한 진입 장벽을 낮추기 위한 시도다.지원단은 자신들을 "그냥 이곳에 존재해야 하는 사람들"이라고 표현했다. 지역사회에서 지원이 필요한 아이가 몇 명이든, 미리 준비된 구조가 있어야 한다는 의미다. 계단 하나를 없애면 노인과 임산부 모두에게 도움이 되듯, 이런 지원 체계는 누구에게나 필요해질 수 있다. 지역사회가 미리 준비하고 기다려야 필요한 아이가 나타났을 때 제대로 지원할 수 있다고 말했다.현재는 민간 영역에서 이런 지원 체계를 먼저 만들어가고 있다. 이날 오전 열린 성과공유회에서 한 파견전문가는 "책임감, 사명감이 없었다면 하기 어려운 일"이라면서도 "내년에도 사업이 이어져 아이들의 성장을 함께할 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.사회복지공동모금회와 복권기금의 지원으로 내년에는 더 많은 지역에서 아이들이 '나답게' 성장할 수 있는 발판이 마련될 예정이다. 충북지원단도 지역 안에서 가능한 연결을 이어가며, 느린학습 아동이 자신의 속도로 성장할 수 있는 기반을 만들어갈 계획이라고 전했다.