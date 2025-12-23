"모두를 위한 성교육" 시립성북청소년성문화센터의 통합성교육

큰사진보기 ▲지난 19일 시립성북청소년성문화센터가 장애·비장애 통합성교육 성과공유회를 열었다. ⓒ 시립성북청소년성문화센터 관련사진보기

서울 시립성북청소년성문화센터(센터장 김보람)가 지난 19일 개소 10주년을 맞아 장애·비장애 통합성교육 성과공유회를 개최했다.센터는 장애 구분을 넘어 경계선지능, ADHD 등 교실 속 모든 학생이 차별 없이 성교육을 받을 수 있는 통합성교육을 지향하고 있다. 이번 성과공유회는 10년간 추진해 온 통합성교육 성과를 공유하고 향후 교육현장에서 모든 청소년을 포용할 수 있는 통합성교육 모델을 확산하기 위해 마련됐다.이날 행사에서는 센터가 추진해 온 통합성교육의 구체적인 운영사항과 성과가 발표됐다. 센터는 올해 사회복지공동모금회의 지원을 받아 다감각 스토리텔링 성교육 '오!감각 성교육'을 운영했다. 오감각 성교육은 교실 속 다양한 특성을 가진 학생들이 모두 쉽고 재미있게 참여할 수 있도록 구성된 성교육으로, 쉬운 언어와 활동지, 감각교구와 역할놀이를 활용한다. 1년간 총 15개교에서 75학급에서 교육이 진행됐으며, 총 6294명의 학생들이 참여했다.교육은 교구 개발과 전문 강사 양성을 거쳐 ▲사춘기(다양하게 성장하는 몸의 가치 이해) ▲경계 존중(동의의 의미 이해)을 주제로 진행됐다. 그룹 수업에는 경계선지능, ADHD, 학습장애, 발달장애 등 다양한 학습 특성을 가진 학생들이 함께 참여했다. 학생들은 교육에서 사춘기 성장에 대한 고민을 함께 나누고, 놀이 활동을 통해 동의의 의미를 자연스럽게 익히면서 자신의 감정과 경계를 말로 표현할 수 있도록 연습했다. 교육에 앞서 강사는 교사와 소통하며 사전 정보 인터뷰지를 작성하고, 수업에 참여하는 학생들의 흥미와 특성을 반영했다.김보람 센터장은 "통합교육은 장애학생과 비장애학생이 상호작용하며 서로를 이해하고 존중하는 태도를 배울 수 있는 중요한 장"이라며 "특히 성교육은 관계와 경계, 동의와 다양성을 실제 사회적 맥락 속에서 배우는 교육이기 때문에 다양한 학생들이 함께할 때 그 가치가 더욱 커진다"고 말했다.이어진 2부에서는 통합성교육을 위한 제언과 사례를 나누는 토론회가 열렸다. 토론에서는 조주희 총신대학교 교수, 김명희 강명초등학교 교사, 고다령 시립성북청소년성문화센터 통합성교육 강사, 김보람 센터장이 발표자로 나섰다.조주희 총신대학교 교수는 '단 한 명도 놓치지 않는 통합교육'을 주제로 발표했다. 그는 "장애포용적 통합교육은 '차이'를 중심으로 수업과 구조를 재설계하는 교육 혁신"이라며 "성교육에 있어 별도의 프로그램이 아닌 통합교육 교실에서 모든 학생이 관계와 감정, 안전과 존중을 배우는 수업이 필요하다"고 강조했다.학교 현장에서 통합교육을 실천했던 교·강사들의 목소리도 이어졌다. 김명희 강명초 교사는 자폐스펙트럼 학생과 함께했던 '신경다양성 교실'의 통합교육 사례를 공유하며 "반 아이들과 함께했던 통합교육으로 모두가 성장하고, 일상의 민주주의를 배울 수 있었다"고 말했다. 이어 "통합교육을 통해 가장 약한 사람들과 함께하는 가치를 아이들이 배울 수 있을 것"이라고 덧붙였다.고다령 시립성북청소년성문화센터 강사는 직접 통합성교육을 하며 학생들을 만나온 경험을 나눴다. 그는 "통합성교육은 장애아동이나 특정 학생만을 위한 교육이 아니"라며 "자신과 다른 친구를 존중하고 함께 어울리는 방법을 찾아가는 과정"이라고 말했다.마지막으로 김보람 센터장은 "성교육의 궁극적인 목표는 단순한 정보 전달을 넘어 삶의 질을 높이고, 성에 대한 긍정적 태도와 기술들을 발달시키는 것"이라며 "신경다양성을 가진 학생들도 이 목표에서 벗어나지 않아야 한다"고 강조했다. 김 센터장은 "교실에는 이미 '일반'의 범주가 깨지고 장애와 비장애, 경계선지능, 정신건강 취약군 등 넓은 범주의 학생들이 교차되는 다양성을 지니고 있다"며 통합교육이 가진 '특성에 맞는 지도'가 학생들에게 어울림과 존중을 가르칠 수 있다고 전했다.한편 시립성북청소년성문화센터는 장애·비장애·경계선지능 청소년을 포괄하는 통합 청소년성문화센터로서 모든 청소년의 성적 권리와 안전을 보장하는 체계를 구축하고자 노력하고 있다. 센터는 통합 월경교육 '모두를 위한 월경 이야기', 통합성교육 프로젝트 '다:가치 성교육' 등 다양한 통합성교육 실천의 장을 마련해 왔으며, 앞으로도 성교육 사각지대를 발굴하고 지원하는 통합성문화센터로서의 역할을 이어갈 계획이다.