강은희 대구교육감 "3선 도전, 교육 완성을 위한 최소한의 시간"

큰사진보기 ▲강은희 대구시교육감이 23일 대구시교육청에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

강은희 대구시교육감이 내년 지방선거 3선 도전에 대한 강한 의사를 밝혔다.강 교육감은 23일 대구시교육청에서 열린 송년 기자간담회에서 3선 출마에 대해 "지금 선거법을 알아보고 있다"며 "(출마)선언은 가능한 시기에 하려고 한다"고 밝혔다.이어 그는 "처음 대구시교육감이 되었을 때부터 어느 정도 책임 있게 교육 정책을 완성하려면 최소한의 기간이 필요하지 않나(라고 생각했다)"라며 "3선을 향해 꾸준히 정책을 연계하고, 흔들림 없이 진행하겠다"고 덧붙였다.강 교육감은 다른 발언에서도 3선을 염두에 두고 있음을 분명히 했다. 그는 "다가오는 2026년은 지난 10년간 공고히 다진 '대한민국 교육수도'의 위상을 바탕으로 '글로벌 교육수도'로 한 단계 더 도약하는 원년"이라고 표현했다.그러면서 글로벌 교육수도로 나가기 위해 ▲세계적 배움 ▲세계적 가르침 ▲세계적 교육문화를 이뤄내겠다고 약속했다. 자신의 3선을 통해 대구교육을 세계교육으로 발전시키겠다는 구상을 드러낸 것이다.강 교육감은 세계적 교육으로 모든 아이들의 학습 나침반인 대구학습법 개발과 교사용 실천 가이드북 제작, 깊이 있는 학습을 지원하고 수업과 평가 역량을 강화하기 위한 IB 프로그램과 대구미래학교 수업과 평가 일반화, 깊이 있는 탐구수업 내재화, 인성·마음교육 강화, 한 아이도 소외되지 않는 맞춤형 교육, AI(인공지능) 학습 생태계 구축 등을 들었다.세계적 가르침은 교사가 학생을 가르치는 지식 전달자가 아닌 삶과 성장을 돕는 '러닝 디자이너'이자 '학습촉진자'라며 학생들의 성장을 돕는 상담·코칭 중심의 '휴먼터치'를 통해 인간 고유의 가치를 길러준다고 밝혔다.이를 위해 교사들을 위한 수업·평가 설계 직무연수와 맞춤형 교수역량 강화 컨설팅 확대 등 역량 중심의 성장 지원과 교육과정 자율성 강화, 교사 주도성 강화, 가르침이 존중받는 교육 환경 조성 등을 추진할 것이라고 말했다.세계적 교육문화는 경쟁을 넘어 연대와 공존, 지속가능성으로 완성된다며 세계와 연결된 포용적 교육문화 조성, 책임과 신뢰의 배움 중심 학교문화 정착, 미래형 학습환경 구축, 지속 가능한 배움터 조성 등을 약속했다.배움과 성장의 교육공동체를 기반으로 세계와 협력하는 법을 배워 책임 있는 미래를 만드는 교육 문화를 조성한다는 것이다. 이를 위해 국제교류 교육활동을 확대하고 봉사와 나눔의 배움을 세계로 확장하는 한편, 지속가능한 가족공동체 형성 교육을 실천해 학생의 성장을 최우선으로 '지속가능한 배움터'로 조성할 계획이다.강 교육감은 "아이들의 주도적 배움이 존중받고 선생님의 가르침이 존경받으며 학부모의 교육에 대한 믿음을 바탕으로 함께 성장하는 배움터를 지키겠다"며 "대한민국 교육을 바꾸어 가겠다"고 강조했다.AI교육과 관련해선 "새 정부도 AI 강국을 선언했기 때문에 AI 교육을 현장에서 어떻게 확대할지에 대한 고민이 깊은 것은 사실"이라면서도 "대구시교육청은 대부분 선제적으로 하고 있는 정책들이어서 큰 어려움은 없다"고 말했다.강 교육감은 AIDT(AI 디지털교과서) 사용률이 저조하다는 지적에는 "사회적 분위기가 상당한 역할을 하지 않았나 생각한다"며 "AIDT가 교과서가 아닌 교육자료로 되면서 의무적 사용보다 참고서 수준으로 인식을 하는 것 같다"고 했다.그러면서 "아이들이 AIDT를 활용할 수 있도록 하고 방학 때도 전체적으로 복습할 수 있도록 촘촘하게 안내를 하고 있다"며 "교육현장에서 활용할 수 있는 방안을 더 연구하고 샌생님들의 연수도 강화시켜 현장에서 조금 더 손에 잡을 수 있는 형태로 발전시키겠다"고 강조했다.