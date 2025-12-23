김용 "공소장이 무슨 연애편지인 줄" 정치검찰 '디테일하게 파헤치니' 헉!

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장은 23일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

AD

OO 처벌 열변, 왜 조커·배트맨까지 언급했나?1심 법정 구속 때 김용 기가 막혔다? 그때 무슨 일 있었나 보니…어? 국힘 통일교 특검 제안 '이 의도' 보인다?■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:20~11:20)■ 진행 : 김현성 / 전 민주연구원 부원장■ 대담 : 김용 / 전 민주연구원 부원장◎ 김현성 > 그 사이에 우리 김용 부원장님 나와 계십니다. 박수.◎ 김용 > 안녕하세요. 예. 반갑습니다.◎ 김현성 > 너무 오래 기다리셨죠? 근데 못 들으셨죠? 김병주 의원님께서 김용은 무죄다. 그리고 공작 정치의 희생양이다. 국민들이 응원하고 있다. 힘내라. 여기 말씀하시고 끝나셨어요.◎ 김용 > 너무 감사합니다. 김병주 우리 의원님께서, 제가 최근에 민주당 지역위원회에서 강연 요청이 있어가지고 가서 강연을 하는데 거기까지 오셔가지고 이렇게 응원을 해주시고 이래가지고 너무 감사드립니다.◎ 김현성 > 어떻게 지내세요?◎ 김용 > 지금 이제 아까 말씀드린 강연을 좀 하고 있고요. 그리고 이제 어저께 우리 국회에서 토론회 그 준비가 좀 굉장히 좀 여러 패널들, 또 이제 발자라든가 이런 부분에 있어가지고 준비를 했었고. 또 이제 개인적으로는 책을 하나 좀 쓰고 있습니다. 책을 쓰고 있는데.◎ 김현성 > 그동안의 그 과정들을.◎ 김용 > 이게 제 최초 공개인데 오마이TV 기자분들하고 같이, 이제 제 사건을 많이 아시니까, 같이 지금 책을 쓰고 있는데, 빠르면 1월 중순 정도에 나올 예정입니다.◎ 김현성 > 그럼 오마이북에서 나오나요?◎ 김용 > 이제 출판은 메디치미디어. 출판을 굉장히 많이 하는 메디치미디어에서 이제 수고해주시고, 그래서 지금 바쁜 시간 보내고 있습니다.◎ 김현성 > 바쁘시더라고요. 저하고도, 저는 민주연구원 부원장 저도 출신이라서, 저는 개인적으로 제가 민주연구원 부원장일 때는 제가 부원장인지 잘 몰랐는데, 우리 김용 선배가 부원장 하면서 이 민주연구원 부원장의 일종의 뭐라 그래야 되나, 속된 말로 위치를 완전히 바꿔주셨어요. 그래갖고 제가 어디 꼭 쓰는 게 이제 민주연구원 부원장을 쓰거든요. 근데 옛날에는 별로 몰랐다가, 오 부원장 했었어? 되게, 되게 신기하게. 옛날부터 썼는데. 제가 먼저 했잖아요.◎ 김용 > 예. 맞습니다.◎ 김현성 > 근데 아무튼 그 뒤로, 그러니까 김용 부원장 이후로 민주연구원 부원장 자리가 엄청 뭐 하고 싶어하는 사람들도 많고. 그렇죠? 그랬던 제가 기억이 있습니다. 잠깐 말씀해주셨는데 어제 상당히 의미 있는 일이 있었어요. 조작 검찰 어떻게 봐야 되느냐, 어떻게 할 것이냐라는 제목으로 토론회가 국회에서 있었잖아요.◎ 김용 > 예. 그랬습니다.◎ 김현성 > 여당 의원 35명이 공동 주최했다 그러는데.◎ 김용 > 아, 저도 깜짝 놀랐어요. 진짜 많은 의원님들이 공동 주최 함께해주시고 준비 과정부터 굉장히 많이 도움을 주시고. 그래서 어저께 발제한 발제문이라든가 토론문은 어떻게 좀 기회가 된다면 좀 이렇게 많은 사람들이 공유할 수 있도록, 그 정도로 의미가 있는 좋은 내용이었고요.◎ 김현성 > 예. 저기 나오네요. 김성진 의원도 보이고.◎ 김용 > 네. 그렇습니다. 김성진 변호사가 이제 저거 했고.◎ 김현성 > 한준호 의원도 보이고, 김승원 의원님.◎ 김용 > 그다음에 민주당 조작기소대응 TF 맡아가지고 고생했던 한준호 의원님, 또 김승원 경기도당위원장님. 지금은 법사위가 아닙니다만 그동안 법사위에서.◎ 김현성 > 간사도 하고 그랬잖아요.◎ 김용 > 예. 그랬죠. 간사도 하면서 굉장히 고생을 많이 했고, 이제 오른쪽에 계신 분이 황문규 중부대 교수님. 어저께 발제 첫 번째 부분 맡으셔가지고 굉장히 좋은 말씀, 좀 있다 기회 되면 제가 우리 황문규 교수님께서 정리한 부분 잠깐 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 무엇보다 저의 재판을 갖다가 담당했었던 제 선임변호인 신알찬 변호사님하고 그다음에 정진상 실장 재판을 담당했던 좀 아까 화면에 나왔던 백종덕 변호사, 이 두 분까지 해가지고 정치검찰들의 조작 실정을 낱낱하게 또 고발하고 그다음에 제도적인 개선이라든가 그다음에 깊이 있게 이것에 대해서 좀 분석하는 그런 시간이 돼가지고 저로서는 그동안 뭐 여기 오마이도 나오고 이제 다른 팟캐스트 나가가지고 많이 정치검찰에 대한 얘기를 했습니다만, 어저께 토론회는 그거를 그야말로 집대성한.◎ 김현성 > 총정리.◎ 김용 > 예. 총정리한 부분이 돼가지고 굉장히 의미가 있었다고 생각합니다.◎ 김현성 > 오마이TV에서 중계했나요?◎ 김용 > 했습니다. 감사합니다.◎ 김현성 > 아, 했어요? 중계 그게 있으면 우리 시청자 여러분들 한번 따로, 어차피 지금 남아있으니까 보시면 좋을 것 같다라는 생각이 들고. 사실 내란, 지금 윤석열의 내란, 이 계엄의 출발은 이런 검찰들의 무분별한 기소, 무분별한 검찰의 조작, 정적을 제거하기 위한 검찰의 이런 행위에 대한, 결국은 보호하기 위해서 이것들을 좀 어찌 됐든 연속하기 위해서 이런 계엄과 내란을 통해서 연속 집권을 해야 된다.◎ 김용 > 맞습니다. 어저께 그렇지 않아도 저한테 현장에서 인사말을 좀 해달라 그래가지고 제가 지금 우리 진행자님 말씀하신 그분을 얘기했어요. 이게 작년에 12·3 내란이 그냥 윤석열이 무슨 뭐 여러 가지 지금 설이 있지 않습니까? 윤석열이 뭐 순간적으로 흥분해서 이랬다, 뭐 김건희를 지키기 위해서 그랬다.◎ 김현성 > 게임하라 그랬는데 계엄하라, 이렇게.◎ 김용 > 그러니까. 그런 줄 알았다. 근데 저는, 제가 일관되게 얘기합니다만 이제 윤석열이 집권하고 22년도 3월 9일날 그야말로 이제 정권을 어떻게 보면 도둑질해간 거죠. 검사 정권이.◎ 김현성 > 지금 생각해보면 완전히.◎ 김용 > 아 그렇습니다. 예. 대장동의 50억 클럽이라든가 검사 관련된 그 관계자들. 이런 사람들이 모두 다 드러났는데도 불구하고 이거를 역으로, 성남에서 이뤄졌기 때문에 이거는 이재명 당시 후보가 벌인 일이다. 이러면서 전방위적인 공격을 하면서 0.7% 이렇게 정권을 가지고 나서 바로 두 달 있다가, 6월달인가 5월달인가 수사팀이 완전히 바뀝니다.◎ 김현성 > 집권하고 나서.◎ 김용 > 윤석열 사단으로 바뀝니다. 그게 이제 제2기 수사팀이라 그러는데 거기에 지금 유명한, 실무적인 책임자들은 뭐 엄희준 검사, 강백신 검사, 이제 특수 1부, 3부.◎ 김현성 > 엄희준도 쿠팡하고도 연결된.◎ 김용 > 그렇습니다. 저는 그 실무진 정도가 아니라 그 위에, 뭐 서울중앙지검장, 그다음에 그 위에 뭐 거슬러 올라가면, 이게 제가 받은 혐의가 대선 경선자금 불법 수수 사건 아니겠습니까? 그 정도면 뭐 어마어마하게 대선과 연관된 사건인데 이거를 그 윤석열의 하명이 없었을까? 그래서 저는 윤석열, 한동훈, 이 사단이 버린 조작 행위고 이게 이제 이거를 시작으로 해서 결국은 정적을 사냥하기 위해서 이재명 당시 후보를 갖다가 잡으려고 엄청난 그런 공격을 했지 않습니까? 그런데도 결국은 뭐 360번 넘게 압수수색을 했는데도 실체가 없고, 이제 진술을 받고 그 사건을 만들고 이랬는데도 결국은 이재명 당시 우리 민주당 대표를 잡지 못하니까 이게 윤석열이 군인을 동원해서 물리적으로 이재명 당대표와 그다음 민주당을 압살해야겠다. 저는 그렇기 때문에 이 내란의 시작이, 출발이 검란이었고, 검찰들의 준동이었고 조작이었고 그리고 내란의 종결 중에 가장 중요한 부분의 하나가 이거를 척결하는 거다. 반드시 진상을 밝혀서 이들을 단죄하고 역사의 심판을 갖다가 보여주는 게 내란 종결의 저는 첫 번째 과제다. 어저께 이제 그런 취지로 인사말을 드렸습니다. 많이 공감해주시더라고요.◎ 김현성 > 그러니까 이제 원인을, 원인을 제거하는 게 이 문제의 끝이다. 뭐 그런 거잖아요?◎ 김용 > 그렇습니다.◎ 김현성 > 내란 종식이야말로 이런 계엄과, 아니, 검찰의 이런 척결...◎ 김용 > 그렇죠. 이제 내란을 종결하는 게 아니죠. 내란 종결의 시작인 거죠.◎ 김현성 > 그렇죠. 시작인 거죠. 진정한 종식의.◎ 김용 > 사건을 조작하고 그다음에 무고한 사람들을 갖다가 범죄자로 만들고. 그리고 진짜 중요한 범죄자들은 다 풀어주고. 그다음에 기소도 안 하고 그들의 중요한 여죄는 다 덮어버리고. 이런 뭐 전형적인 그동안 검찰들의 행태가 반드시 처벌돼야지 이제 그 내란 종결의 시작이 이루어지는 거다. 그래서 할 일이 너무 많습니다, 지금.◎ 김현성 > 그러니까 유일하게 저는 이 과정에서 윤석열 정부가 했던 일은 정적 죽이기밖에 없지 않나. 어찌 됐든 22년 선거에서 경쟁을 한 후보였잖아요. 그렇죠? 한 번 경쟁을 뜨겁게 했고 그 차이가 아주 크지 않았고. 그러니까 이제 그것을 제거해야 본인들의 연속된 집권이든, 아니면 본인들의 지금 이런 권력이 유지된다고 생각했던 거 아닐까요?◎ 김용 > 맞습니다. 그러니까 영구 집권을 위해서 가장 눈앞에 있는 눈엣가시.◎ 김현성 > 눈엣가시인 거죠.◎ 김용 > 경쟁했던 후보. 대장동으로 갖다가 이거 완전히 이 사건을 만들었는데도 불구하고 0.73%. 24만 표 차이로 간신히 이겼던.◎ 김현성 > 맞습니다. 23만.◎ 김용 > 예. 그 정적을 제거, 앞에 있는데 계속 자기들의 김건희 뇌물 사건이라든가 명태균 의혹이라든가 이런 게 계속 밝혀지니까, 야 이거 큰일 났다. 안 되겠다. 저기를 갖다가 완전히 우리가 잡아버리자. 그러면서 했던 게 이제 결국은 국회를 갖다가 침탈해서, 국민을 대표하는 국회의 이재명, 우원식 의장, 이런 우리 민주당 의원들을 갖다가 체포, 그다음에 뭐 백령도에다가 이렇게 수거하겠다. 이런 작전까지 나왔던 게 저는 그 출발이라고 봅니다.◎ 김현성 > 정상적인 민주적 절차로는 해볼 수 없으니, 비민주적인, 정말로 듣도 보도 못한 어떤 계엄을 통해서 문제를 해결하려고 했던 게 어떻게 보면 원인이다.◎ 김용 > 네. 그래서 저는 어저께 토론회가, 앞으로도 그렇습니다만, 가장 좀 아쉬운 점이 시간이 지나면 잊더라고요. 어저께도 토론회에 참석하신 우리 서영교 의원님이 그런 말씀을 하셨는데, 우리는 너무 쉽게 잊는다. 이게 사건 조작하고 이러는 게 그 어마무시한 그러한 일들이 벌어져서, 지금 근데 계속 이제 좀 시간이 지나니까 또 잊으려 그런다. 그럼 절대 안 된다. 그래서 이제 뭐 어떻게 보면 뭐 제가 검찰 조작의, 제가 3년 동안 세 번 구속됐고, 또 세 번 보석 당했고, 아직도 사건이 끝나지 않은 당사자임에도 불구하고, 저도 사실은 이렇게 대중 앞에 나가서 이런 거를 뭐 얘기하고 싶겠습니까? 제가 당한 일들을. 그런데 저라도 얘기하지 않으면 잊혀지지 않을까 생각해가지고 제가 지금 열심히 계속 지금 다니고 있습니다.◎ 김현성 > 그러니까 결국은 이런 사건들이 사실 진실이 뭔지 정확하게 파악하고, 그다음에 이제 책임자가 처벌돼야 되고, 그리고 이제 재발 방지책이 만들어져야, 이게 이제 사실 일종의 프로세스이고 필요한 일이잖아요. 그래서 그 재발 방지, 이제 앞으로 이런 것들이 제도적으로 없게 하기 위해서 뭐 법왜곡죄라든가 이런 것들이 지금 입법화하려고 하는 건데, 이거를 자꾸 또 뭐 이재명 정부랑 엮어서 얘기하려는 야권에 대해서는 어떻게 생각하세요? 방탄용이라고 막 그러는데.◎ 김용 > 그러니까 어저께 바로 뭐 논평이 나와가지고, 이게 검찰 수사를 갖다가 우리가 막으려는, 그다음에 곡해하는 이 방탄용 작업이다 이렇게 하는데, 저야말로 저기 저 이거는 국민의힘 쪽에서 조작 검찰을 갖다가 비호하고 방탄해주는 그런 일련의 행동들을 갖다가 계속하고 있다고 봅니다. 그래서 한 번이라도 그 내란 이후에 국민의힘에서 이 조작된 검찰에 대해서 명확하게 여기에 대한 입장을 낸 적이 한 번도 없어요. 계속 조작 검찰들을 갖다가 옹호하고, 그게 뭐 법사위에서 나오지 않습니까? 법사위에서 검사들이 나와서 민주당 의원들이 정확하게 사건에 대한 진상과 사실을 갖다가 물어 질문하는데 오로지 그 검사들의 망동을 보호하려는. 그래서 저는, 좀 아까 화면 보니까 저기 장동혁 국민의힘 대표가 필리버스터에서 기록을 세운다 그러는데, 그런 뭐 기록도 중요합니다만, 정말 진실에 대한, 좀 근접해서, 접근해서, 다가가서, 역사에 조금이라도 좀 이렇게 기여하는 그런 야당의 모습을 좀 보여줬으면 좋겠다. 이런 생각을 합니다.◎ 김현성 > 그러니까 뭐 이창수 지검장, 과거 이창수 지검장 같은 경우 지금 특검에서 부르는데.◎ 김용 > 안 나가지 않습니까. 예.◎ 김현성 > 가지도 않잖아요.◎ 김용 > 그러니까. 저거는 뭐, 지금 말씀하신 작년 12월 3일 우리가 한 두세 달 전만 돌아가 보자고요. 그 윤석열 사단이 임명한 검찰들이 전부 다 덮었지 않습니까? 근데 그런 그 어떻게 보면 그 행위의 정점에 있었던 그런 정치검찰들이 지금도, 지금도 지난번 항소 포기라든가 이랬을 때, 그다음에 최근에 법무부에서 인사권을 갖다가 행사하니까 마치 무슨 뭐 대단한 영웅이 된 것처럼. 그래서 이게 저는, 아 이 전혀, 그러니까 제가 좀 아쉬운 게 그거예요. 국민들이 분노하고 조작 사건들이 밝혀졌습니다. 저는 밝혀졌다고 봅니다. 그러면 최소한 양심 있는 검사들 한두 명이라도, 이거 정말 우리가 너무했던 것 같다, 이런 진심 어린 성찰과 최소한의 반성 정도는 나와줘야 되는데. 그게 어떻게 보면 사람 살아가는 사회의.◎ 김현성 > 양심고백 같은 게.◎ 김용 > 그렇죠. 인지상정 아니겠습니까? 아니, 애들도 잘못했으면, 야 내가 잘못했다. 미안하다. 이러는 거 아니겠습니까?◎ 김현성 > 맞습니다. 맞습니다.◎ 김용 > 그래서 저는 이게 그냥 단순하게 그냥 검찰의, 이 정치검찰의 일탈 행위가 아니라, 저는 그동안 역사적으로 이 검찰, 특히 이 조작에 있어 당사 검찰들은 전부 다 검찰의 최고 엘리트들입니다. 옛날에 시험 봐가지고 성적순으로 제일 위에부터 잘라서 검사 지원하는 사람들은 맨 처음에 보내는 게 중앙지검 아니겠습니까, 그렇죠? 중앙지검, 그다음에 뭐 남부지검, 동부지검, 수원지검. 이 친구들이 전부 다 지금 정점에서 범죄 집단처럼 사건을 조작했어요. 이게 다 지금 드러나고 있습니다. 뭐 저기 대북 송금해서 이재명 대표를 제3자뇌물죄로 이거를 갖다가 엮기 위해가지고 김성태를 갖다가 그 주가 조작범 김성태랑 쌍방울 회장을 갖다가 마치 무슨 뭐 그 사람이.◎ 김현성 > 맞아요. 검사실에서 파티 벌이고.◎ 김용 > 그러니까. 검찰에서 뭐라 그랬습니까? 입장 발표할 때. 법원도 그랬고, 그 당시에. 김성태 회장은 사회적인 지위가 있어가지고 그럴 사람이 아니다. 그러면서 저기 이화영 부지사 같은 경우는 제3자뇌물 이거를 갖다가 혐의를 갖다가 몇 개로 쪼개가지고 지금 3년 7개월째 지금 구치소, 교도소에서 햇빛을 못 보고 있습니다. 뭐 그다음에 뭐 제 사건 뭐 여러 번 얘기했으니까. 제 사건에 대한 거는 뭐 워낙 많이 알려져 있으니까 그랬고. 대장동 사건 마찬가지로 최근에 그 진실이 다 나오지 않습니까? 아니 어떻게, 뭐 다들 아시는 얘기입니다만, 이 부분도 뭐 오마이에서 이제 단독으로 특종을 했습니다만, 검사가 피의자를 갖다가 구치감에. 교도소도 아니에요. 구치소도 아니고, 임시로 잠깐 조사하려면 잠깐 대기해야 되는, 그 검찰청 중앙지검에 지하실이 있습니다. 거기다가 2박 3일 동안 두면서 아이 사진 보여주고 이러면서 협박하고.◎ 김현성 > 회유하고 협박하고.◎ 김용 > 그렇죠. 회유하고 이러니까 그 당사자가 최근 재판에서 울면서 얘기한 거 아니겠습니까? 울면서. 자기가 이런 걸 당했다. 이렇게 사건을 조작했는데도 여전히 반성도 없이, 성찰도 없이. 그래서 저는 이거는 반드시 우리가 정말 발본색원해서. 이게 제가, 어저께도 제가 최근에 강연 가서도 얘기하는데, 마치 이게 김용 개인의 억울함으로 생각하는 사람이 있어요. 그런 분들도 많고. 또 이제 저를 생각해 주는 분들께서는, 야 용아, 너 저기 저 김용 너, 이다음에 정치해야 되는데 이렇게 계속 이렇게 억울한 거만 강조하면 안 돼. 그런데 저는 이게 저의 개인적인 억울함이 아니라고 생각합니다. 이게 그 기간 동안에 이루어졌던, 아까도 얘기했던 정치검찰들의 이 사건이 정말 단죄되고 처벌받지 않으면 앞으로 또, 또 이런 일이 발생하고. 제가 누누이 얘기합니다만, 이제 거의 새해 돼가지고 신년 돼서 한 8, 9개월 되면 기소청, 공소청. 공소청, 기소청. 이게 이제 제도 분리가 되는데, 제가 그런 걱정이 드는 거예요. 이 정말, 이 제도라는 좋은 옷을 만들었습니다. 그렇죠? 만들었는데, 아니 그 조커가, 조커가 배트맨의 망토를 입으면 어떻게 되겠습니까? 더 강력해진 조커가 되는 겁니다.◎ 김현성 > 나쁜 놈이 되는 거죠. 더 힘센 나쁜 놈.◎ 김용 > 그러니까. 그렇죠. 그래서 저는 지금 숨죽이고 있는 검찰 잔당들이 처벌 없이 이대로 가게 되면, 또 여론이라든가 여러 기득권층의 힘을 갖다가 등에 업고 어떻게 돌변할지 모른다. 그래서 저는 반드시 처벌이 좀 빨리 진행됐으면 좋겠다. 그래서 제가 이렇게 방송에 나와서, 또 강연에서, 그다음에 여러 지면이라든가 이런 걸 통해서. 그런데 다행히 여러 분들이 그런 데에 많이 동참해주시고.◎ 김현성 > 아니 아까 보면 우리 김병주 의원조차도 부당하고 무죄다. 그리고 이건 진짜 조작된 사건이다라고 얘기하고. 진짜 어떻게 보면 과거, 윤석열 정부뿐만 아니라 과거에 부당하게 조사당하고 부당한 재판을 받았던 많은 사람들의 이런 억울함을 김용이라는, 김용 부원장이라는 이 사람을 통해서 마무리가 되고 이제 끝내야 된다. 그렇잖아요?◎ 김용 > 아, 저는 그렇게 돼야 된다고 봅니다.◎ 김현성 > 그러니까 부원장 같은 분이 없었던 게 아닐 거예요.◎ 김용 > 아 그럼요.◎ 김현성 > 지금도 있을 거고.◎ 김용 > 지금도 많습니다.◎ 김현성 > 지금도 있을 건데, 이것을 공론화하면서 그런 사람들의 억울함을 한 번에 해결해 준다. 근데 이제 고통스러우시더라도 어찌 됐든 그걸 감당하시고 가시겠다고 결심하신 거잖아요.◎ 김용 > 그렇습니다. 뭐 저 같은 경우는 그래도 뭐 정치를 했던 사람이고, 또 외부에서는 대통령의 측근이었다. 그다음에 뭐 민주연구원에서 상근 부원장을 하면서 이런 저기 활동을 했다. 이런 것 때문에 그래도 뭐 다뤄주고, 이렇게 와서 얘기도 할 수 있습니다만, 일반 시민들이 억울한 일을 갖다가 검찰로부터 당했다 이랬을 때 과연 누구한테 호소할 것인가. 누구한테 얘기할 것인가. 그 분노와 그 좌절과 절망은 누가 책임질 것인가. 그게 결국은 사회적인 신뢰 아니겠습니까? 그래서 저는, 저는 이제 그런 부분에 있어가지고 제가 직접 경험했기 때문에. 우리가 이제 진짜 진정한 민주주의라는 게 가장 기초적인 거죠. 공권력을 갖다가 행사하는 그런 권력 집단이 진짜 바로 서서 정말, 뭐 헌법에 나와 있지 않습니까? 공익의 대변자. 아니죠, 검찰청법에 나와 있나요? 어쨌든 공익의 대변자라는 그러한 권력을 행사하는 집단이 최소한 거기에 부합하는 활동들을 해야지, 권력 많이 갖고 있는 엘리트들이 완전히 집단처럼 돼가지고. 이게 제가 이전에는 지금 말씀하셨지만 여러 사건이 있었습니다. 뭐 저 서울시 공무원 유우성 씨 간첩 사건.◎ 김현성 > 맞습니다. 여성 간첩.◎ 김용 > 그다음에 저기 저 최근에는 한명숙 총리 사건. 한 7, 8년 전에. 그리고 우리가 국민들이 너무나 잘 아시는 김학의. 이것도 검찰들이 봐준 거 아니겠습니까? 국민들이 새파랗게 눈을 뜨고 목격한 화면에 나오는, 비디오에 나오는 김학의가 지금 어떻게 됐습니까? 무혐의에요. 무혐의에다가 지금 국가 형사보상금을 지금 청구한다 합니다. 이게 말이 되는 사회입니까? 그래서. 이런 사건들은 근데 개별적인 접근이었습니다. 근데 22년도 제가 얘기하는 윤석열 사단이 벌인 행각들은 검찰 집단 엘리트가 전부가 결합을 했어요.◎ 김현성 > 조직적 범죄네요. 완전히.◎ 김용 > 중앙지검의 특수 1부, 3부. 드러난 것만. 그다음에 저기 수원지검. 그다음에 남부지검. 이런 검찰 조직의 핵심 집단들이 모여가지고 정적을 죽이기 위해서 했던 거. 그래서 오죽하면 저기 수사권도 없는 우리 민주당의 조작기소대응 TF. 여기서 그 짧은 시간 동안에 정말 고생해서 이분들이. 뭐 한준호 단장님, 그다음에 우리 김기표 의원, 이건태 의원님, 그다음에 전용기 의원님, 이주희 의원님. 이분들이 수사권도 없이 그냥 맨몸으로 밝힌 것만 어마어마한 이 사안들을 밝혀서. 제가 알기로 법무부에 감찰을 요구한 게 6건입니다. 그다음에 공수처라든가 경찰에다가 이제 뭐 검찰들 못 믿으니까 고발을 한 게 4건이에요. 근데 이런 부분들을 좀 빨리, 발 빠르게 좀 이런 부분에 대해서 진행이 좀 됐으면 좋겠다. 그래서 저는 뭐 이거는 지금 좀 와전돼서 말씀드리는데, 공수처 같은 경우도 빨리 결단을 내려서 진짜 역할을 못 할 것 같으면 공수처장이 빨리 본인이 그만두든가 이렇게 해서 공수처에서, 뭐 어저께 그저께인가 보도를 보니까 3만 건 넘게 공수처에 사건이 지금 물려있다고 그러는데.◎ 김현성 > 진행이 안 되고 있습니다.◎ 김용 > 아 이게 도대체 뭐 하는 건지 저는 답답합니다.◎ 김현성 > 예. 지금 대장동 사건, 그다음에 대북 송금 사건, 그리고 이제 부원장님 사건, 이런 것들을 보면, 진짜 이 AI 시대에 이 녹취록만 이렇게 비교를 해도. 거기에서 뭐 녹취록 이렇게 풀었다라고 써놓는 것이 실제 녹취 내용하고 달라갖고, 뭐 윗분의 지시가 있었다 해서 이재명 지금 현직 대통령을 그렇게 걸고넘어진다라든가. 누가 봐도 진짜 옛날 같으면 진짜 그냥 넘어갈 수 있는데, 지금은 아마 그게 비교가 되기 때문에 쉽지는 않은 건데. 진짜 그래서 낱낱이 더 밝혀지는 것도 있죠.◎ 김용 > 그러니까. 예, 맞습니다. 그러니까 그런 녹취록을 심지어 조작할 정도의 이런 행태를 벌인다는 거는 과거에 어떻게 했나. 검찰 수사 과정에서. 그래서 어저께 토론회에서도 우리 황문규 교수님이 이거는 명백한 허위 공문서 작성과 행사에 대한 이거는 범죄행위다, 이렇게 규정해주셨는데. 이게 제가 지금 저기 어디야, 그 뉴스타파 거기에 그 녹취록이 있습니다. 지금도 올라와 있을 거예요. 그게 아마 분량이 1,400페이지 정도 될 겁니다. 1,400페이지 중에서 딱 세 군데예요. 세 군데를 위조, 변조, 추가 이렇게 했습니다. 대표적으로 위례신도시라는 데를 윗어르신으로 이렇게 바꿨죠. 윗어르신. 그거는 누가 봐도 이재명 당시 대표를 갖다가 연상하게 하는 그런 작업인 거죠. 그다음에 재창이 형. 그 정재창이라는 분이 아주 어떻게 보면 초기부터 대장동 깊숙한 그 업자예요. 막 협박을 해가지고, 대장동 업자를 또 협박해서 막 80억을 막 돈을 강취하는 이런 사람인데, 그 재창이 형이라는 이름을 갖다가 실장님으로 바꿔버립니다. 그거 누가 봐도 정진상 실장 얘기하는 거 아니겠습니까? 또 한 부분. 저는 용이라 그래가지고 그 녹취록에다가 제 이름을 추가를 합니다. 그래서 용이, 실장님, 윗어르신. 아니 1,400페이지 중에서, 이게 무슨 뭐, 아주 이 검찰의 의도가 너무 보이지 않겠습니까? 그래서 만약에 진짜 뭐 저나 뭐 이재명 대표라든가 정진상 실장한테 금품이 오갔고 그랬으면 난리가 나지 않겠습니까? 대장동에서. 저기 50억 클럽 이런 데는 상세하게 다 나와 있어요. 정영학이 거기다 메모까지 합니다. 녹취록에다가. 누구 50억, 뭐 검사 출신 누구 50억. 아들 얼마. 그리고 녹취록에 객관적인 증거에 없으면 없는 거죠. 그런데 그거를 그렇게 조작해서 했다는 거는 이거는 뭐 그냥 단순한 범죄가 아니라 진짜 어마어마한 중범죄고, 또 뭐 이거는 빙산의 일각이고 그 외에도 공문서를 갖다가 이제 조작한 행위들. 이런 것도 뭐 굉장히 많죠.◎ 김현성 > 맞아요. 근데 그런 것들을 했다고 처벌을 받는 검사가 있다, 이런 얘기는 또 들어보지도 못했어요. 그렇죠. 그거에 대해서 예를 들면 지금 이렇게 지적을 하셔서, 그게 실제로 사실이고 그게 팩트잖아요. 근데 그렇게 했던 검사들은.◎ 김용 > 그게 이제, 그래서 아까 이제 제도 얘기를 잠깐 했는데. 이게 검사나 판사나 탄핵 외에는 처벌할 수 있는 방법이 없지 않습니까? 이제 그래서 이거를 갖다가 지금 가장 빠른 방법은 법무부 감찰에서 지금 이 수사로 전환해가지고 가장 먼저 시작했던 감찰 대북 송금에서 박상용 검사라든가 이런 친구들이 거짓말한 거, 그다음에 국회에 나와서 위증한 거, 사건을 조작한 거. 이런 부분에 대해서 저는 빨리 결론을 좀 내줬으면 좋겠습니다. 빨리 결론을 내고 좀 인력을 좀 추가해가지고 지금 드러난 대장동 사건이나 제 사건, 여기에 대해서도 빨리 여기에 대한 진실을 좀 밝혀주고. 그다음에 여러 가지 지금 뭐 대안들이 나오고 있습니다. 심지어 특검까지 하자고 그러는데. 모르겠습니다. 저는 특검을 하게 됐을 때 검사들의 범죄를 또 저기 검사 출신이 와가지고 사건을 한다? 그런데 조금만 우리가 깊이 보면, 7월달에 윤석열 정권에서 검사들이 권력을 오남용해가지고 이 사건을 만든 조작 행위에 대한 처벌과, 그다음에 피해자 회복에 대한 이런 법률안이 이미 발의돼 있습니다. 그 당시에 민주당, 그다음에 조국혁신당, 그다음에 진보당, 사회민주당까지 해가지고 여야 굉장히 많은 의원님들이 발의했는데. 저는 그런 게 빨리 국회에서 조금 더 거기다가 심혈을 기울여서, 뭐 시간 지나니까 지금 이게 더 급한 거야, 이게 더 급한 거야. 워낙 뭐 윤석열에 대한 폐해가 많다 보니까.◎ 김현성 > 그렇죠. 너무, 너무 많아요, 지금.◎ 김용 > 너무 많죠. 그래서 좀 하나하나 좀 차근차근하게 짚고 넘어가서, 그래서 좀 국민 여러분들께서 역시 민주당은 정말 치밀하고 정말 잘하고 있다, 이런 평가를 받았으면 좋겠습니다. 그래서 결국은 디테일의 승부 아니겠습니까? 그러니까 검찰들은 사건을 놓고 봤을 때 막 의견서를 갖다가 막 형광펜으로 줄을 쳐가면서 칼라로 별지를 붙여가면서 이렇게 의견서를 냅니다. 일반 사건의 변호사들은 그렇게 할 수가 없어요. 피고인들은. 그러니까 지금 저는 뭐 이거를 갖다가 거기에 비유하는 거는 맞지 않습니다만 검찰들은 광범위하게 사건을 조작, 축소, 왜곡하고 증거를 인멸하면서 자신들의 법 기술을 활용하고 있을 겁니다. 그런데 우리는 그냥 수사권도 없고 그냥 국회에서 의원들이 그 고생해가지고 했으면 거기에 대한 결과를 갖다가 내기 위해서, 또 의원님들이 같이 힘을 합쳐서 낸 그러한 특별법이라든가 이런 법안에 대해가지고 심도 있게 얘기해서 계속 국민들한테 브리핑도 하고, 그 당사자, 대상자들에 대한 명확한 지명도 하면서 그렇게 저는 좀 국민을 좀 더 보고 좀 담대하게, 강하게. 물론 뭐 힘드시겠죠. 일이 워낙 많으니까. 그래서 좀 그런 것들이 좀 같이 병행됐으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다.◎ 김현성 > 하, 진짜 윤석열 때문에 국민들이 몰라도 될 일들을 너무 많이 아는 것 같아요. 특히 법 지식이 엄청 늘어나는 것 같아요.◎ 김용 > 그렇습니다.◎ 김현성 > 그러니까 진짜 민주주의에 대해서 너무 기여도 안 한, 진짜 이 반민주적인 사람들이 민주주의 덕을 너무 보고 있는 느낌이.◎ 김용 > 이제 반면에 또 어떻게 보면 그 덕분에 우리 국민들이 그 민낯을 보게 된 거죠. 우리가 이제 그야말로 뭐 법꾸라지라고 그러지 않습니까? 그렇죠. 법꾸라지. 법꾸라지. 법비. 법 도적이라 그러죠. 정말 뭐 심한 표현입니다만, 그 법비라는 표현이 오히려 응당 수긍할 수 있을 정도의 지금, 이런 지금 상황이 됐지 않습니까?◎ 김현성 > 지금 사법부의 위기는 우리가 생각하는 이상인 것 같아요. 제가 보면 이 사법부 신뢰가 엄청 많이 무너진 게 아닌가. 그리고 지금 뭐 특히 검사뿐만 아니라 판사들까지도 굉장히 지금 신뢰가 무너져서. 이 신뢰 회복이 먼저인데, 지금 여전히 조희대 대법원장 오늘 아침에 출근길 갑자기, 뭐 갑자기 잡힌 것 같아요. 갑자기 한마디하고 간 거 보면 여전히 순서를 모르고 있다. 일단 본인들의 과오를 먼저 사과하고 잘못을 인정하고 이제 바로잡겠다 해야 되는데, 본인의 연관된 일에 그냥 득달같이 저렇게 말하고 정작 내란 때는 아무 말도 안 하고 입 꾹 닫고 있고.◎ 김용 > 그러니까 이게 참 어떻게 보면 아까 얘기했던 검찰의 이러한 조작과 그러한 일탈, 그다음에 범죄행위가 이렇게 크게 된 원인 중에 하나가 어떻게 보면 사법부의 최소한의 동조였습니다. 판결에서 사법부가.◎ 김현성 > 영장 쳐주고.◎ 김용 > 그러니까. 조작된 피고인이 조작된 이 사건의 검찰의 어떻게 보면 비호를 받는 그 당사자가 재판에서 어떻게 증언하겠습니까? 검찰이 원하는 대로 하겠죠. 그러면 그런 게 감지되면 꼼꼼히 사건 기록을 찾아가지고 봐야 되는데 그냥 뭐 검찰은 어떻게 보면 우려와 같이 법조인으로서 직업적인 동조 의식 이렇게 해가지고 완전히 검찰의 편이 돼 버리는 거죠. 검찰이 내는 의견서를 갖다가 그냥 믿어버리고. 그러면 결국은 이게 어떻게 되냐 하면, 원래는 판사는 판결하는 사람이고, 그렇죠?◎ 김현성 > 그렇죠.◎ 김용 > 형사 사건에서 원고는 국가를 대리해가지고 사건을 고발해서 범죄자를 갖다가 사건을 기소해서 이거를 밝히는 사람이고. 그다음에 혹여 여기에 희생자가 있으면 피고는 여기에 대해서 자기의 억울함과 그다음에 이거를 갖다가 얘기해서 그 모든 자료를 모아서 재판부가.◎ 김현성 > 재판중심주의니까.◎ 김용 > 그러니까. 이 공판주의가 그래서 중요한 거 아니겠습니까? 그런데 이게 조작한 게 조금이라도 의심이 돼. 검사가. 그러면 어떻게 돼야 됩니까? 의심스러울 때는 피고인의 이익으로 하는 대원칙이 있지 않습니까?◎ 김현성 > 그렇죠. 억울하지 않게.◎ 김용 > 그래서 제가, 제가 이제 사건을 하면서 너무나 기가 막혔던 게, 하다 보니까 제가 1심에서 법정 구속되고 2심 가고 이러다 보니까 우리 변호사들이 막 이제 1심 끝나고 나서 제가 법정 구속되니까 난리가 난 거예요. 어떻게 이런 말도 안 되는. 다 이거 다 조작, 진술을 회유해가지고, 그다음에 저놈이 돈을 썼고 이런 걸 다 밝혔는데. 근데 어느새 그 변호사들이 제 무죄를 입증하는 책임을 갖다가 지고 있는 거예요. 등기부등본을 떼가지고 유동규가 돈 쓴 거를 찾고 있고.◎ 김현성 > 수사를 하는 거네.◎ 김용 > 수사를 하는 거예요. 수사관처럼. 그래서 제가 너무 고마우면서도 한편으로는 야, 이게 대한민국 형사 법정에 어떻게 재판의 원칙이 이렇게 변호사들이 수사관처럼 하고, 그다음에 저기 저 검찰들은 니네가 입증해. 이렇게 얘기했으니까 이거 밝혀봐. 그래서 여기에 대한 책임은 사법부도, 그래서 저는 아까 말씀하셨지만 사법부의 독립을 얘기하기 전에 사법부의 신뢰가 우선 아니겠습니까? 신뢰 없는 독립이 어디 있습니까? 그래서 저는 사법부가 내란 이후에 지금까지 1년 넘도록, 대표적인 게 저기 내란 수괴를 갖다가 풀어주고, 그다음에 그 당사자 판사가 접대를 받았다 그러고, 그다음에 뭐 접대받은 거를 조사한다 그러니까 핸드폰을 새벽에 뭐 5시에 한 세 번을 바꿨다면서요. 이런 일련의 국민들의 법 감정의 평균치에 한참 모자라는 판사가 이거를 갖다가 지금 1심을 거의 마지막까지 하는 불안감을 도대체 어떻게 해소하란 말입니까?◎ 김현성 > 아니, 진짜 내란전담재판부 만들 거였으면 처음에.◎ 김용 > 진작 했어야죠.◎ 김현성 > 아니, 난, 나 같으면 조희대, 내가 대법관이었으면 그랬을 것 같아요. 아니, 대법원장이었으면 이게 진짜 급하고 대한민국의 이거 불확실성을 빨리 해소해야 되니까 우리 대한민국을 위해서라도 재판부 전담을 만들어서 다른 사건 배치 안 하겠다. 이것만 집중해라. 진작 했어야 되는데. 이 법률안 통과될 그 하루 전날 예규 바꿔서 우리 하겠다. 이제 법률 취소해라. 진짜 저는.◎ 김용 > 이제 작년 내란을 계기로 해가지고 정말 이제 정말 국민들이 어마어마한 충격을 받았고, 반면에 또 충격받은 국민들이 정신 차리고 국회 앞에서, 또 남태령에서, 그다음에 경복궁 앞에서 그렇게 추위와 싸우면서 지켰던 저는 가장 큰 게 민주주의고, 그 기본은 저는 신뢰라고 봅니다. 결국은 대한민국 사회가 지금 우리가 발전하기 위해서는 그 신뢰를 빨리 되찾아야 되는데 거기의 핵심은 저는 검찰, 그다음에 사법, 이쪽에서 결자해지 해야 된다. 그래서 더 좀 정말 근본에 천착해가지고 세상을 좀 바라봤으면 좋겠다, 이런 말씀을 드리고 싶습니다.◎ 김현성 > 부원장님, 법률가는 아니시죠?◎ 김용 > 아닙니다. 저는 법률가는 아닌데 이 사건을 갖다가 3년 동안 구치소 안에서 교도소 안에서 뭐 자료를 보고 책을 보고 이러다 보니까 형사 사건은 뭐 저 만주 검사 정도는 됐습니다.◎ 김현성 > 수사되고 수사하는 거 기소되고 공판하고 이거 다 경험하신 거잖아요, 지금.◎ 김용 > 다 경험했죠.◎ 김현성 > 그것도 억울한 일이기 때문에 더 집중해서.◎ 김용 > 그게 지금 굉장히 중요한 말씀이었어요. 이게 다 연결됩니다. 이제 수사를 맨 처음에 하지 않습니까? 근데 우리가 영화 보면 이제 그림 그리지 않습니까? 아 여기 마약 사범 누가 있고 밑에 저기 부두목 김현성이 있고 여기 오른쪽에 김용이 있고. 이렇게 그림을 그려서 거기에 맞춰가지고 이제 수사를 해서 짜 맞춥니다. 그러니까 처음부터 기소용 수사죠. 그러기 때문에 수사를 해서 진짜 철저하게 수사를 해서 증거가 나오면 증거에 따라가지고 기소를 해야 되는 거 아닙니까? 그게 원칙 아닙니까? 근데 기소를 위해서 수사를 하는데 하다 보니까 증거가 하나도 없어. 상대방이 돈 쓴 게 다 나와. 내연녀한테 막 포르쉐를 사줘. 그다음에 저기 집을 17평에서 47평으로 옮겨. 근데 김용이는 저기 저 골프 한 번 안 쳐, 평생. 10년째 중고 쏘나타를 지금도 타고 다녀. 그러니까 털어도 털어도 없어. 주변에 실무 했던 후배들까지 다 털어도 아무것도 안 나와. 그러니까 어떡합니까? 집중으로 저기 저 면담하면서 진술을 바꾼 거 아니겠습니까? 그래서 남욱이 지금 얘기하는 그거 아닙니까. 사실은 자기가 겪었던 게 아니라 검사님들이 면담하면서 너 이렇게 했지, 이렇게 했지, 그 얘기 듣고 얘기한 거다.◎ 김현성 > 아 그냥 소설 짜맞추기를 하는 거네요.◎ 김용 > 짜맞추기를 한 겁니다. 제가 1심 때부터 그랬어요. 1심 때부터 제가, 야 이게 말이 되냐. 왜 면담했어, 니네들? 그래서 제가 1심부터 면담에 대한 문제제기를 했고. 근데 뭐 이게 구치소 안에서 뭐 그런 걸 얘기해봤자 누가 알아줍니까. 제가 심지어 지금 이제 그 현근택 변호사, 제 후배가 제 1심 때.◎ 김현성 > 네. 얼마 전에 부시장, 수원 부시장 했던.◎ 김용 > 네. 수원 부시장 이제 그만뒀는데, 현 변호사가 저를 접견 와서, 제가 이제 검찰들이 정치자금법이 자기들이 봐서 이상해. 이러니까 이제 뇌물을 갖다 붙입니다. 십몇 년 전에 김용이가 뇌물을 받았다. 유동규는 하나도 안 쓰고. 그래서 제가 기가 막혀서, 근데 그것도 공소장을 바꿔요. 처음에는 그게 무슨 뭐 선거가 필요해서 정치자금으로 이랬다가, 그러면 뇌물죄가 안 되지 않습니까? 그러니까 그걸 지워버리고 뭐 뇌물을 갖다가 받았다. 이런 식으로. 그래서 제가 그때, 제가 하도 기가 막혀서, 그때는 제가 좀 이제 좀 호기롭게 좀 이렇게 기운이 있었죠. 그래서 야, 무슨 뭐 저기 내가 사랑은 연필로 쓴다는 얘기는 들었다. 그렇지만 공소장을 갖다가 뭐 연애편지냐? 썼다 지웠다 하게. 이러면서 제가 이제 현근택 변호사한테 입장문도 내고 이랬는데. 저는 뭐 그렇게 워낙 조작한 사실을 처음부터 알았기 때문에 빨리 끝날 줄 알았어요. 그래서 뭐 1심도 저는 변호사분들한테 그다음에 총선 있고 이래가지고 변론 종결 빨리 해 달라. 왜냐면 다 나왔거든. 뭐 철거업자한테 3억을 받아서 써. 집을 옮겨. 그랜저 차를 사. 근데 그런 거는 다 덮어버려요. 초동 수사 때 나온 거는. 그리고 진술을 바꿨던, 저를 체포한 그즈음에, 10월 이후에 그 진술들만 의견서에다가 한 30개, 40개를 갖다가 수천 페이지를 갖다가 내니까 판사가 그거 보고, 야 저 김용 나쁜 놈이네. 이렇게 돼 버리는 거죠. 그래서 또 이제 제가 좀 죄송합니다. 이렇게 좀 오전 시간에 제 사건에 대한 이런 뭐 분노 어린 얘기를 하는데. 근데 제가 이제 엊그저께 강의에서도 좀 그랬습니다. 이 분노가 중요하죠. 우리가 분노가 뭐 전체 문형배 우리 헌법재판관님 말씀하신 대로 분노가 내용이 될 수 없지만 분노가 그래도 우리가 세상을 바꾸는 동력은 돼야 된다. 그래서 잊지 말고 처벌하고 새로 만들고 그다음에 신뢰를 되찾자. 저는 뭐 이렇게 좀 얘기를 함축하고 싶습니다.◎ 김현성 > 아 이거 좀 이렇게 너무 또 뜨거워져갖고 오늘 핫스팟이.◎ 김용 > 아 죄송합니다.◎ 김현성 > 아니, 너무 좋아요. 핫스파라고 이렇게 뜨거운 곳이다. 여기가. 아무튼 핫스파가 돼가고 있긴 한데. 제가 조금 이렇게, 조금 아이스 브레이킹 하는 차원에서, 지금 들어보면 너무 억울하고, 지금 몇 년이에요? 지금 3년.◎ 김용 > 아 지금 3년이 지났어요.◎ 김현성 > 지났죠.◎ 김용 > 제가 22년도 10월 19일날 체포됐으니까 벌써 지금 3년하고도 지금 두 달 넘어가고 있습니다.◎ 김현성 > 그러니까 이제 우리 흔한 말로 천불난다 그러잖아요. 속에 막 불이 나잖아요. 그럼 불을 좀 어떻게 끄세요? 그냥 불 난 대로 그냥 가만히 계시면 안 되잖아요. 병 생겨요, 그러면 막.◎ 김용 > 맞습니다. 그래서 이제 못 봤던 사람들도 좀 지인들도 만나서 이렇게. 제가 옛날에는 제 별명이 경청이었어요, 경청. 사람들의 얘기를 많이 듣는다 해서. 그래서 김용의 장점은 경청이다, 이런 굉장히 좋은 소리를 들었는데 지금은 제가 수다맨이 됐습니다. 만나면 막 떠들어요, 그냥.◎ 김현성 > 근데 그게 또 도움이 돼요. 도움이 돼요.◎ 김용 > 예. 그렇더라고요. 이렇게 한 번 얘기하고 나면.◎ 김현성 > 저도 아프다가 했는데 되더라고요.◎ 김용 > 예. 그렇죠. 그래서 저도. 근데 뭐 제가 그런 수다라고 표현을 했는데, 어떻게 보면 제가 겪었던 역사적인 사실이고. 그래서 이거를 갖다가 좀 많은 분들이, 우리가 이거를 왜 김용이 저렇게 얘기하지? 무슨 의미가 있지? 어떤 일이 벌어졌지? 그럼 우리가 앞으로 어떻게 해야 되지? 이게 과연 김용, 정진상, 이재명의 일일까? 아닙니다. 이게 전체 일이죠. 그래서 저는 뭐 아까도 말씀드렸습니다만, 정말 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 그래서 어저께 토론회 때문에 불러주신 것 같은데, 토론회 관련된 내용들 좀 많이 지켜봐 주시고요. 계속 관심 가져주시면 좋겠습니다.◎ 김현성 > 아, 그냥 말씀만 들어도 제가 너무 막 느껴져요. 저도 이제 쪼그만 기관장 하다가 이제 올라왔는데. 진짜 여러 일이 있었거든요, 저도. 근데 아무튼 말씀 들으니까 막 이입이 되고 막 느껴집니다. 근데 아무튼 그 책에서 구체적으로 또 이제 방법론까지 뭐 좀 나오는 거죠? 검찰 개혁과 관련된 부분이라든가 종식.◎ 김용 > 저는 이제 제가 책을 쓰니까, 제가 책을 제 사건 관련된 거 위주로 쓰고 싶었는데 주변에서 뭐 이렇게 오마이에서 다뤄주는 기사도 있고 김종훈 기자가 해준 빨간아재 이것도 있는데 굳이 또 책까지 그걸 쓸 필요가 있냐 그래서 책에는 이제 일부분만, 일부분만 제가 담고, 나머지는 이제 이재명 대통령하고 뭐 우리 성남에서부터, 또 이제 경기도에서, 그다음에 뭐 정치 철학이라든가 이런 거를 이제 서로 얘기하는 그런 내용을 담으려고 하고 있습니다.◎ 김현성 > 출마용은 아니시죠?◎ 김용 > 예. 출마용은 아닙니다. 하하하.◎ 김현성 > 하하하. 멀리 보면 출마를 위한 또. 아니 제가 알기로는 우리 김용 부원장님께서 사실 참 이런 고초를 겪고 있어서 그렇지 만약에 이런 일 없이 이재명 정부가 이렇게 있었다면 정말로 큰 전략가신데. 이제 몇 가지 현안들 좀 그냥 한번 훑어볼게요. 이건 지금까지 뭐 검찰의 문제는 검찰의 문제로, 그리고 이제 김용 부원장님 이제 책을 쓰신다니까 그 책에 또 더 많이 담아주시면 좋겠고. 지금 민주당 이런 원내 전략이나 이런 것들에 대해서 어떻게 좀 보고 계세요? 옛날 어찌 됐든 부원장도 하셨기 때문에.◎ 김용 > 첫째는 이제 사안이 너무 많아요. 너무 많고. 그다음에 저는 나름대로 이제 민주당을 어떻게 보면 한 정점에 있었던 전 대표가 대통령이 돼가지고 이제 행정권, 국가의 행정권을 갖다가 총괄하시면서 집행하고 계시지 않습니까? 그렇기 때문에 민주당에서 그 대통령이 빠진 그 공백이 있을 겁니다. 그럼에도 불구하고 너무 여러 가지 현안들이 있어가지고 다소 혼란은 좀 있는 것 같습니다만, 저는 충분히 하나하나 지혜롭게 극복하는 과정이라고 생각하고 있고요. 더 아마 시간이 지날수록 잘되지 않을까, 이렇게 생각합니다.◎ 김현성 > 지금 사실 저도 이게 진행을 하면서 헷갈리는 게, 내란전담재판부, 여러 위헌 요소들을 많이 제거해서 오늘 이제 통과가 되잖아요. 오늘 아마 장동혁 필리버스터 끝나면. 이미 11시인가요? 11시 넘었네. 이제 곧 통과될 것 같은데. 지금 과정에서 좀 여러 가지 얘기가 있었는데 그럼에도 불구하고 내란전담재판부가 통과된 건 의미가 있다고 보시는 거죠? 어떠세요?◎ 김용 > 아 그럼요. 어쨌든 아까 말씀드렸던 신뢰에 따른 이런 국민적인 기대는 좀 아쉬움은 있습니다. 아쉬움은 있고 또 이제 이게 수정안의 수정안을 내고 우리가 좀 그렇게 했습니다만, 일단은 다음 단계로 가기 위해서 또 핵심적인 부분들, 이제 2심 재판부부터 구성이라든가 이런 거에 대해가지고 저는 뭐 개인적으로 그 위헌의 부분에서 최소한 법관회의에서 재판부를 갖다가 추천하는 이런 거 정도는 왜 이게 위헌이 될까 그런 아쉬움은 있습니다만, 뭐 헌법에 제가 전문가가 아니기 때문에 그런 부분은 제가 얘기하는 거는 마땅치 않습니다만, 어쨌든 영장재판부 이 부분도 거기다 내용을 담고 그러기 때문에 저는 우리 민주당의 이 통과하는 안을 갖다가 좀 지켜봐야 되지 않을까. 이렇게 생각합니다.◎ 김현성 > 그리고 지금 어제 가장 얘기됐던 게 통일교 특검. 특검 수용한 거에 대해서는 어떤 입장이세요?◎ 김용 > 아 저는 100% 찬성입니다. 저는 이게 12·3 내란을 기점으로 해서, 아까 얘기 드렸습니다만, 민주주의의 회복, 정상적인 질서, 사회적인 신뢰, 이런 거를 바탕으로 했을 때는 그 통일교에서 그렇게 막대한 자금을 이렇게 살포하면서, 그런 이제 의혹이 있는 거죠, 지금. 그러면서 정치권을 갖다가 로비 대상으로 하고 거기에 정치권이 휘둘렸다. 정말 잘못된 일이라고 생각하고요. 그리고 뭐 제가 아직 뭐 무슨 결과가 나온 건 아닙니다만, 지난 대선에서 통일교가 그랬다는 거 아니겠습니까? 윤석열로 가자. 그만큼 윤석열하고 더 많은 교류가 있었다. 그렇기 때문에 그런 정도의 차이를 떠나가지고 저는 이거를 갖다가 아주 정치 문화를 일신할 수 있는 계기로 해서 지금 말씀하신 신천지라든가 그다음에 전광훈의 태극기 부대. 저는 전광훈 지난번에 경찰청에서, 경찰에서 한 것도 영장 반려되지 않았습니까? 저는 이런 부분에 있어가지고 정말 보완 수사를 갖다가 요구하는 형식으로 해가지고 너무 잘못됐다고 보는 거죠. 그래서 이런 부분을 갖다가 정리하는 그런 계기로 해서, 이제 단지, 아까 제가 말씀드렸습니다만 순서대로 좀 차근차근하게, 좀 내란 확실하게 제거하고, 검란 저거 하고, 그다음에 통일교 제거하고. 이게 막 섞여버리면 순서가, 그래서 저는 통일교 특검을 우리는 아주 철저하게 이거를 특검을 통해서 규명한다는 데 찬성합니다만 그게 희석되면 안 된다. 그런데 지금 국민의힘에서는 제가 봤을 때 이거를 희석시키는 전략으로 삼는 그런 의지가 좀 보여요, 솔직히.◎ 김현성 > 그렇죠. 정쟁으로 만들려고 하는 거죠.◎ 김용 > 그래서 뭐 이걸 넣고 저걸 빼고 그러면서 지금 계속 통일교 관련 특검을 갖다가, 그동안은, 지금까지는, 우리가 이제 받겠다고 하기 전까지는 정쟁의 수단으로 본 게 역력했는데 이거를 깨기 위해서라도 우리가 정말 철저하게 규명을 해야 된다고 보고, 그 말씀 드린 대로 순서별로, 그다음에 이전에 했는데 지금 결과 못 낸 것들. 이런 것도 점검하면서 결과 내가면서 하면, 저는 국민들의 압도적인 지지와 또 사회 질서가 회복되지 않을까. 이렇게 생각됩니다.◎ 김현성 > 지금까지 상황만 보면, 사실 지금 부위원장님이 말씀하셨던 신천지 문제, 통일교 문제, 이런 것들이 홍준표가 얘기했어요, 사실.◎ 김용 > 예. 그래요. 예. 그랬죠.◎ 김현성 > 홍준표가 당시에 윤석열과 당내 경선을 하면서 그 이후에 이제 얘기를 하신 거예요. 본인이 신천지와 통일교에 졌다. 뭐 이런 식의 얘기를. 저는 근데 오히려 진짜 국민의힘은 이 문제도 빨리 밝혀야 되는 게 아닌가. 당내 질서를, 공당의 어찌 됐든 후보 선출 과정을 완전히 형해화시킨 거잖아요. 본인들 조직을 활용해갖고. 그리고 우리도 사실 그때 이재명 대통령 후보 결정될 때, 뭐 3차 경선인가 그때 갑자기 이낙연 후보가 많이 표가 나와서 그때 막 그런 얘기도 나오고 막 그랬잖아요, 사실.◎ 김용 > 신천지 배후설이라든가 이런 류가 많이 있었죠.◎ 김현성 > 그래서 아무튼 저는 이건 여든 야든 이 공당의 공천 시스템을 무력화하고. 근데 최강욱 의원 얘기 들어보니까 뭐 18대 의원 때부터 통일교 장학생이 있고 막 그랬다고 또 최강욱 의원 얼마 전에 유튜브 나와서 얘기하더라고요.◎ 김용 > 그러니까 이제 그런 거를 갖다가 규명을 해야죠, 진실을. 그래서 잘못된 거는 밝혀서, 아까도 말씀드렸지만 내란 때 국민들이 지킨 대한민국을 갖다가, 그런 것들을 그대로 묻어둔 채로 가면 또 반복되지 않겠습니까? 그래서 뭐 고름은 살이 되지 않는다고.◎ 김현성 > 맞습니다. 고름은 살이 되지 않죠.◎ 김용 > 고름은 도려내야죠. 저는 그런 측면에서 저는 통일교 특검 찬성하고 거기에 대해서 절대적으로 지지합니다.◎ 김현성 > 예. 2차 종합 특검, 지금 내란과 김건희, 채 해병까지 해서 2차 종합 특검 얘기가 있는데. 지금 조국 대표 같은 경우는 어제인가요, 종합 특검보다는 국수본을 통해서 지금 수사본부를 만들어서 좀 빠르게 가자. 종합 특검 만드는 절차나 과정에 보내는 시간보다 이제는 국수본이 수사본부를 만들어서 좀 더 더 철저하게 비용도 들이지 않고 하자. 뭐 이런 얘기가 있는데 2차 종합 특검에 대해서는 어떻게 생각하세요?◎ 김용 > 글쎄요. 조국 대표님 말씀하신 그 부분은 제가 정확히 확인을 못 했습니다만.◎ 김현성 > 예. 최근에 나온 얘기예요.◎ 김용 > 어쨌든 2차 특검은 지금 특검 종료하는 과정에서 여전히 아쉬운 부분들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 저는 형식이 어떻게 됐든 간에 반드시 국민들이 미진한 부분. 대표적인 게 아까 말씀해주신 사법부에 대한 이런 부분은 전부 지금 빠져 있는 것 아니겠습니까? 그래서 이런 부분은, 미진한 부분은 철저하게 더 밝혀야 된다. 저는 그렇게 이 대원칙에 동감합니다.◎ 김현성 > 예. 우리 또 귀한 분 모셨는데 이 얘기를 안 할 수가 없어요. 이재명 대통령과 상당히 긴 시간 같이 하셨고 이재명 대통령을 가장 잘 아시는 분 아니세요?◎ 김용 > 그렇죠. 아무래도 뭐 긴 시간 같이 곁에서 성남시, 그다음에 경기도, 또 이제 당대표 시절 전에 후보 시절에 하셨기 때문에 조금 좀 일반적인 분보다는 좀 많이 안다, 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.◎ 김현성 > 최근 논란이 되고 있는 업무 보고. 보셨어요?◎ 김용 > 봤습니다. 다는 못 봤고.◎ 김현성 > 많은 분들이 대체로는 다 이제 잘하고 있다. 좀 신선하다. 이런 과정을 공유하는 게 자신감이다. 뭐 이런 얘기 하시는데, 대통령을 아시는 입장에서 보면 이런 업무 보고를 공개하고 타운홀 미팅을 공개하고 이런 것들이 맥락적으로 대통령은 어떤 의도를 가지고 이런 일을 하시고 계실까요?◎ 김용 > 아마 대통령께서는 대한민국의 공무원 조직, 여기에다가 저는 뭐랄까 엄청난 활력과 그다음에 사명감을 불어넣어 주는 그런 목적으로 하실 겁니다. 이게 경기도에서도 보면 통상적으로 이제 우리가 뭐 실장, 그다음에 국장, 이런 분들을 갖다가 공개 회의에서, 지금 업무 보고처럼 이렇게 꼬치꼬치 사안에 대해서 물어보시게 되면, 제가 그 당시에 대변인을 했는데, 그게 밑으로 내려갑니다. 그게 이제 저기 과장, 그다음에 팀장, 그래서 전체 조직이 움직이게 됩니다. 대한민국의 공무원 조직이 얼마나 방대합니까? 그래서 저렇게 각 부처별로, 또 심지어 산하기관까지, 이런 데까지 이렇게 질문을 던지고 거기에 대해서 말씀을 주시는 거는 우리 저기 저 김현성 원장님도 잘 아시겠지만, 긴장하는 거죠. 긴장하고 현안에 대해서 더 공부하고 그러다 보면 통치 철학이 뭘까? 정치 철학이 뭘까? 결국은 국민을 위한 정치, 국민을 위한 행정. 그러면 실무에서 바뀌는 거죠. 그래서 저는 굉장히 그런 의미에서, 다행히 또 국민 여러분들께서 거기에 많이 지지해 주시더라고요. 그래서 아주 긍정적으로 필요한 부분이다 하고 저는 지지하고 원합니다.◎ 김현성 > 예. 예측대로 가고 계신 거죠?◎ 김용 > 네. 그렇습니다.◎ 김현성 > 아. 예측대로 가시고 계시구나.◎ 김용 > 감히 뭐 제가 예측할 수는 없고, 더 큰 그림으로 이렇게 다양하게 하시는 것 같고, 또 국민 여러분들께서 높은 지지를 보내주시기 때문에 정말 힘들게 그동안 지내왔는데 너무 잘하셔서 저도 아주 기분 좋습니다.◎ 김현성 > 가끔 밖에 나오셔서 이렇게 어찌 됐든 이런 의견들이나 이런 것들, 생각들이나 이런 것들은 어떤 분들하고 이렇게 좀 교류하고 전달하고 계세요?◎ 김용 > 저는 이제 20대, 지난번에 21대 국회에 이제 들어갔던 분들도 지인들 많고. 또 이제 그 외에 이제 공부하시는 교수님들, 그다음에 옛날부터 그냥 일반인들, 이런 분들하고 얘기하고. 또 책을 많이는 보지 못합니다만 책도 좀 보려고 노력하고 있고 이렇게 지금 시간을 보내고 있습니다.◎ 김현성 > 예. 아무튼 뭐 천불이 나시지만 이렇게 또 이야기 나누시고 같이 만나시고 하는 과정에서 더 나은 대한민국을 만들어가는 과정에 기여할 수 있지 않겠나라는 생각을 합니다. 아이고, 뭐 우리 작가님 막 가려고 준비 엄청 하시네. 하하하. 빨리 그만두라고. 작가님 퇴근 시간을 제가 또 보장해 드려야 되니까. 아니 진짜 부원장님 봬서 할 얘기가 너무 많은데, 이게 짧네요. 저는 이게 생각보다 이게 2시간이 길다고 생각한 것도 있는데 이게 후딱 가요.◎ 김용 > 오늘 박정호 앵커님 대신 오신 거죠?◎ 김현성 > 예. 제가 박정호 앵커 휴가 대신 왔는데. 시간이 아유 2시간 어떻게 하지 했는데, 생각보다 훨씬 빨리 가요. 그리고 특히 우리 부원장님 오랜만에 뵙고 얘기 나누니까. 그 3년 이상의 이런 것이 느껴져서 저도 좀 어찌 됐든 좀 이렇게 그런 약간은 부원장님만큼은 아니지만 그런 일들이 있고 그래서 약간 좀 마음에 와닿았다라는 말씀드리고요. 쿠팡 탈퇴하셨죠?◎ 김용 > 쿠팡, 저는 계정이 없어요. 저는 계정이 없어가지고.◎ 김현성 > 예. 아무튼 오늘도 추운 날 뜨거운 방송 되려고 노력했습니다. 박정호의 핫스팟을 대신할 수는 없지만, 김현성의 핫스파. 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 탈팡하세요. 감사합니다.◎ 김용 > 감사합니다.