충남 서천 30대 남녀 '아동학대 혐의' 검찰 송치

충남 서천에서 30대 남녀가 아동 학대 혐의로 검찰에 송치됐다.<뉴스서천> 취재를 종합하면, 충남경찰청은 지난 11월 12일 서천의 한 유치원생을 학대한 혐의(아동복지법 위반 등)로 친모 A씨와 남자친구 B씨를 대전지검 홍성지청에 송치했다. 경찰은 이들이 피해 아동이 다쳤는데도 치료 없이 방치하고 중상을 입힌 것으로 의심하고 있다. 현재 피해 아동은 아동전문보호기관의 보호를 받고 있으며, 친모에게는 접근금지 처분이 내려졌다가 23일 현재는 종료된 것으로 알려졌다.경찰은 피해 아동은 친모와 '삼촌'으로 불린 남자친구 B씨로부터 지난 7월부터 수개월 동안 상습적인 폭행과 학대에 시달렸다고 보고 있다. 이번 사건은 피해 아동이 다니던 유치원 측이 신고하면서 지난 9월부터 경찰이 수사에 착수했다.경찰 관계자는 "피의자 둘 다 부인하다가 나중에 혐의 내용을 대부분 시인했다"고 밝혔다.유치원 측은 피해 아동 보호 시스템의 허점을 지적하며 대책 마련을 촉구했다. 유치원 관계자는 "말로 의사를 표현할 수 없는 취약 아동에 대해 서천군의 주기적인 모니터링이 필요하다"고 말했다. 특히 "보육·교육 기관에 소속된 아동이라면 해당 기관에 별다른 징후가 없는지 서천군이 정기적으로 확인해야 한다"고 덧붙였다.이 관계자는 "피해 아동이 즉각 분리되지 못해 약 2주간 유치원 관계자 자택에서 보호하기도 했다"면서 "서천군이 아이와 관련된 기관들과 상의하고 협력해 2차 가해를 막아야 하며, 이를 위한 협의체 구성 및 실질적인 활동이 필요하다"고 강조했다.