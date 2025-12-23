충북시민사회노동단체 "쿠팡에 대한 인내심, 한계 넘었다"

큰사진보기 ▲23일 충북지역 노동시민사회단체는 충북도청 서문앞에서 기자회견을 열고, 최근 물의를 빚고 있는 쿠팡 행태에 대해 분노를 표출했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

민주노총충북본부와 충북지역 시민사회단체가 대기업 쿠팡에 대한 수사를 촉구했다.23일 충북지역 노동시민사회단체는 충북도청 서문 앞에서 기자회견을 열고, 최근 물의를 빚고 있는 쿠팡 행태에 대해 분노를 표출했다.이들은 기자회견 배경에 대해 "대한민국 물류와 유통 시장을 장악한 거대 플랫폼 기업 쿠팡의 무책임과 위법 행위를 규탄하고, 우리 사회의 안전과 정의를 바로 세우기 위해 이 자리에 모였다"고 밝혔다.노동시민사회단체는 "쿠팡은 혁신이라는 이름 뒤에 노동자의 피눈물과 소상공인의 고혈, 그리고 전국민의 개인정보 유출이라는 참혹한 대가를 감추고 있다"며 "노동자를 죽음으로 내몰고, 산재마저 조직적으로 은폐하는 쿠팡을 규탄한다"고 전했다.이어 "쿠팡은 압도적인 시장 지배력을 남용해 입점업체들에게 '최혜 대우'를 강요하고, 자사 우대 알고리즘으로 공정한 경쟁 생태계를 파괴하고 있다"며 "로켓 그로스 등 각종 명목으로 부과되는 과도한 수수료와 정산 지연은 소상공인의 생존권을 위협하고 있다"고 저적했다.그러면서 "자신들의 배를 불리기 위해 지역 경제의 실핏줄인 자영업자들을 고사시키는 행위는 혁신이 아니라 약탈"이라고 비판했다.쿠팡의 고객 개인정보 유출 사태도 비판했다.이들은 "3370만 명의 개인정보 유출 사태는 대한민국 역사상 전례를 찾아보기 힘든 대규모 보안 사고"라며 "이름, 주소, 전화번호 등 민감한 정보가 통째로 유출되었음에도 쿠팡은 제대로 된 사과는커녕 청문회에 외국인 임원을 내세워 '한국말을 모른다'며 책임을 회피하는 촌극을 보였다"고 지적했다.그러면서 "쿠팡은 유출 경위를 투명하게 공개하고, 피해 시민들에게 실질적인 보상 대책을 마련하라"고 촉구했다.노동시민사회단체는 "쿠팡 경영진과 관계자들이 보여준 오만하고 기만적인 태도에 분노를 금할 수 없다"며 "쿠팡은 더 이상 법 위에 군림하려 하지 마라"고 요구했다.