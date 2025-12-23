탄소중립 기여...'환경보건기술연구원' 기관 표창

큰사진보기 ▲진교훈 강서구청장과 백영만 환경보건기술연구원 원장 ⓒ 환경보건기술연구원 관련사진보기

환경부, 대한 적십자사, 광명시로부터 탄소중립 기여 공로를 인정받아 상을 받은 재)환경보건기술연구원(원장 백영만)이 23일 서울특별시 강서구청(구청장 진교훈)으로부터 기관 표창을 받았다.생태계교란 생물 제거, 나무 심기 등의 활동으로 탄소중립과 기후변화 대응에 기여한 공을 인정받은 것이다.진교훈 강서구청장은 시상식에서 "환경보건기술연구원이 평소 투철한 사명감과 헌신적인 노력으로 '건강과 환경이 숨쉬는 세상' 구현에 앞장서 왔으며, 지역사회 환경보호 활동을 꾸준히 실천해 온 점을 높이 평가했다"고 밝혔다.백영만 원장은 "이번 표창은 연구원이 지역사회와 함께 쌓아온 노력의 결과"라며 "앞으로도 환경 전문기관으로서 현장에서 필요한 활동에 꾸준히 참여하고, 지역 환경 개선에 실질적인 도움이 되도록 역할을 이어가겠다"고 화답했다.환경보건기술연구원은 지난 2011년 설립된 환경부 소관 환경보건 분야 유일의 비영리 재단법인이다. 대기, 물, 토양, 폐기물 등 환경 관련 물질 시험 분석을 주 업무로 하는 연구원이다.지난달 12일 '대한적십자사 창립 120주년 기념 경기도지사 연차대회'에서 대한적십자사 최고 명예장과 표창패를 수상한 바 있다. 이어 17일에는 광명시로부터 ESG 활성화 유공을 인정받아 상을 받았다. 이에 앞서 10월에는 환경부 장관상도 받았다.환경보건기술연구원은 광명시, 대한적십자사와 협력해 '광명 에코페스타(Eco Festa)', '에코버스타요(Eco Bus Tour)' 등 탄소중립 실천 프로그램을 추진한 바 있다. '2025 광명시 환경교육주간 행사' 후원 및 주요 프로그램에도 참여했다. 대한적십자사에 5000만 원을 기부 하는 등 적극적인 환경보건 활동을 펼친 것으로 알려졌다.