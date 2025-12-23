이장우 "오월드 재창조로 '핫잼 도시 대전' 완성하겠다"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 23일 브리핑을 통해 '보물산 프로젝트’의 일환으로 추진 중인 ‘오월드 재창조사업’ 계획을 발표하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 23일 브리핑을 통해 '보물산 프로젝트’의 일환으로 추진 중인 ‘오월드 재창조사업’ 계획을 발표하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전의 대표 테마파크 '오월드'가 2031년까지 3300억 원을 투입해 전면 리뉴얼되는 '재창조 프로젝트'에 들어간다.대전시는 이번 사업을 통해 오월드를 전 세대가 즐길 수 있는 종합형 테마파크로 탈바꿈시키고, 원도심 활성화와 체류형 관광도시 전환의 기폭제로 삼는다는 구상이다.이장우 대전시장은 23일 시청 브리핑실에서 '보물산 프로젝트'의 일환으로 추진 중인 '오월드 재창조사업' 계획을 발표했다. 이 자리에서 이 시장은 "오월드 재창조 사업이 행정안전부 산하 지방공기업평가원의 타당성 검토를 통과하며 본격 추진된다"며 "노잼도시에서 꿀잼도시로 변모한 대전이 이제 글로벌 관광도시로 도약할 것"이라고 밝혔다.대전시에 따르면, 2002년 개장 이후 누적 입장객 2500만 명을 기록한 오월드는 한때 중부권 대표 관광지로 자리 잡았지만, 시설 노후화와 인구 구조 변화로 입장객이 급감했다.이 시장은 "2013년 120만 명에 달하던 방문객이 올해 68만 명으로 줄었고, 누적 적자도 1300억 원에 이르고 있다"며 "이제는 기존 방식으로는 더 이상 운영이 불가능하다"고 진단했다.이에 대전시는 2023년부터 3년에 걸쳐 해외 테마파크 사례를 조사하고 시민 포럼, 전문가 용역 등을 거쳐 '오월드 재창조'의 밑그림을 완성했다는 것. 또한 지난 18일 타당성 평가를 통과하면서 2026년 착공, 2031년 완공을 목표로 '오월드 재창조사업'이 본격화된다.이 시장은 "오월드 재창조의 핵심은 단순한 보수공사가 아니라 새로운 대전의 상징을 만드는 것"이라며 "모든 세대가 즐길 수 있는 세계적 수준의 테마파크로 거듭날 것"이라고 강조했다.대전시는 기존 33만㎡ 규모의 오월드를 37만㎡로 확장하고, 구역별 특화 콘텐츠를 도입한다. '익스트림 어뮤즈먼트 구역'에는 세계적 규모의 대형 롤러코스터 4기를 포함한 다양한 어트랙션을 설치해 청년층과 가족 단위 방문객을 함께 끌어들인다는 계획이다. 또 '패밀리 어뮤즈먼트 구역'은 어린이와 부모가 함께 즐길 수 있는 가족형 놀이공간으로 조성한다.동물원 구역도 7700평에서 1만 평으로 확장된다. 사육 환경을 개선하고, 국내 유일의 한국 늑대 사파리를 조성해 20동 규모의 글램핑장을 운영할 예정이다. 이와 함께 대전의 추억을 테마로 한 '노스텔지어 구역', 최신 트렌드를 반영한 복합형 워터파크도 새롭게 선보인다.이날 이 시장은 "오월드는 반경 100km 내 1800만 명의 잠재 고객을 확보하고 있다"며 "재창조 사업이 완료되면 연간 300만 명 이상이 찾는 전국 최고의 테마파크로 자리매김할 것"이라고 내다봤다.그는 또한 "케이블카·모노레일·전기차 순환교통망 등 보물산 프로젝트와 연계해 원도심 상권이 살아나고, 대전이 머물고 싶은 체류형 관광도시로 변모할 것"이라고 말했다.이 시장은 오월드 재창조를 '노잼 도시' 오명을 벗고 '핫잼 도시'로 거듭나는 핵심 전략으로 규정하며 "시민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 대전의 랜드마크를 만들겠다"고 밝혔다.