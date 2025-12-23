이 대통령 발언 문제 삼은 울산 동구 지방의원들, 왜?

총 7조8천억원의 예산을 투입해 6천t급 미니 이지스함 6척을 건조하는 한국형 차기 구축함(KDDX)사업자 결정을 앞두고 국민의힘 울산 동구 시의원·구의원들이 이재명 대통령의 발언을 문제 삼고 나섰다.
최근 이재명 대통령의 '군사기밀을 유출한 곳에 수의계약을 줄 수 없다'는 취지의 발언을 문제 삼은 것인데, 국민의힘 지방의원들은 "이 발언을 한 후 사업자 선정은 더 이상 기술 경쟁이 아닌 정치적 메시지에 좌우되는 과정으로 변질됐다는 의구심을 지울 수 없다"고 주장했다.
앞서 사업자 선정을 앞두고 방위사업청이 HD현대중공업 보안사고에 대한 '보안감점 적용 기간'을 올해 11월에서 내년 12월까지로 1년 이상 연장하면서 HD현대중공업이 지역경제 주축인 울산광역시 동구에서 여야 할 것 없이 "'보안감점 연장 철회' 요구 목소리가 나온 상태다.(관련기사 : 울산 동구의회 " 방사청, HD현대중공업 수주 기회 박탈 말아야")
특히 방사청이 지난 22일 방위사업추진위원회에서 KDDX 상세설계 및 선도함 건조를 맡을 사업자 선정 방식을 '경쟁입찰'로 의결하자 국민의힘 시의원·구의원들이 23일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "더 이상 침묵하지 않겠다"고 나선 것.
이들은 "국가 방위사업이 대통령의 즉흥적 발언에 흔들린다면 그 피해는 고스란히 산업현장과 지역경제로 돌아 올 수밖에 없다"고 지적했다.
또한 22일 방사청의 '경쟁입찰' 결정에 대해 "수년 간 차질 없이 진행되던 국가 핵심 방위사업이 대통령의 한마디 발언 후 급격히 방향을 틀고 결국 기본설계 수행업체가 사실상 배제되는 구조로 귀결되어 울산 조선업계와 노동자들에게 심각한 우려를 안겨주고 있다"고 지적했다.
이에 국민의힘 울산 동구 시의원·구의원들은 "정부와 방위사업청이 지금이라도 정치적 고려가 아닌 기술 경쟁력과 산업 연속성, 지역 고용 안정을 기준으로 다시 판단해야 한다"며 "특히 기본설계를 수행한 업체의 기술 축적과 노하우를 정당하게 평가하는 책임 있는 제도적 보완이 반드시 필요하다"고 밝혔다.
그러면서 "KDDX사업의 정상적 추진과 공정한 사업자 선정 기준 마련, 대통령 발언으로 촉발된 사업 혼선에 대한 정부의 책임 있는 해명 울산 조선업과 노동자 고용을 지키기 위한 실질적 대책 마련"을 요구하면서 "지역산업과 노동자의 생존이 걸린 문제 앞에서 더 이상 침묵하지 않겠다"고 주장했다.
한편 국민의힘 4명, 더불어민주당 2명, 진보당 1명 등 7명으로 구성돼 있는 울산 동구의회 여야는 앞서 결의문을 발표하고 "방위사업청은 동일 사건에 대해 최초 형 확정일을 기준으로 3년간 보안감점 조치를 부여한다는 기준과 입장을 손바닥 뒤집듯이 바꿔 행정의 신뢰성을 스스로 훼손했다"며 "HD현대중공업이 받아 온 형사처벌과 행정 제재에 추가로 불이익을 주는 이중 제재 논란도 제기되고 있다"고 지적했다.
그러면서 "신규 수주 기회 박탈로 이어지게 된다면 이는 지역의 고용 안정과 경제 활성화에도 악영향을 미치게 될 것"이라는 우려를 내놨다.