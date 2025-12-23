경남도, 2년 연속 종합청렴도 상위권 달성

큰사진보기 ▲경상남도청 전경. ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

경상남도(도지사 박완수)가 종합청렴도에서 2녀 연속 상위권을 달성했다. 경남도는 국민권익위원회가 주관한 올해 공공기관 종합청렴도 평가에서 청렴노력도 1등급과 종합청렴도 2등급으로, 전국 17개 광역시‧도 중 상위권 성과를 거뒀다고 23일 밝혔다.경남도는 "그동안 '청렴환경 변화에 따른 맞춤형 시책 추진', '취약 분야 개선을 위한 청렴 책임 강화', '맞춤형 교육을 통한 소통 확대,' '도민과 함께하는 청렴문화 정착' 등 다양한 정책을 추진해 왔다"라며 "모든 직원의 적극적인 참여가 이번 성과로 이어졌다"라고 설명했다.또 "대내외 청렴환경 변화에 대응해 취약 분야 개선을 위한 젊은층MZ) 맞춤형 청렴활동, 청렴 리더십을 통한 솔선수범, 구성원이 함께하는 청렴문화 확산 시책 등을 중점 추진했다"라는 것이다.경남도는 20~30세대의 청렴 가치 공감대를 넓히기 위해 '경남 청렴 노래'를 제작해 매주 수요일 경남도청 내 방송으로 송출해 직원들의 큰 호응을 얻었다.또 '3무(無) 업고 3행(行)'이라는 구호를 내건 경남도는 "직무 관련자 식사 접대·선물·갑질 등 하지 말아야 할 행동과 공정·공익·공존 등 실천해야 할 가치를 명확히 제시하고, 다양한 청렴 콘텐츠에 활용했다"라고 소개했다.'청렴 리더십을 통한 솔선수범' 관련해 경남도는 "고위직의 관심과 참여가 청렴도 향상의 핵심 과제로 도출됨에 따라, 간부 공무원이 직접 참여하는 청렴 시책을 강화했다"라고 밝혔다.'함께하는 청렴문화 확산'을 위해 경남도는 "공무원노동조합과 공동으로 '청렴문화 확산 캠페인'을 개최해 갑질 행위 예방과 부패행위 신고·상담 제도에 대한 직원들의 인지도를 높였다"라고 설명했다.또 경남도는 지역 공공기관과 '청렴 동행 토론회'를 열어 기관별 조직문화 개선 방안과 청렴활동 사례를 공유하기도 했다.한편, 경남도는 인사혁신처 주관 '공직윤리제도 운영실태 평가'에서 5년 연속 최우수기관으로 선정됐다.배종궐 경남도 감사위원장은 "경남도는 도민으로부터 신뢰받는 도정을 위해 청렴이 기본이 되는 조직문화 조성에 노력해 왔다"라며 "도민의 목소리에 더 귀 기울여 투명하고 공정한 도정을 구현해 나가겠다"고 밝혔다.