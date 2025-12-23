송인헌 괴산군수, 법인카드 부정 사용 의혹 검찰 송치

큰사진보기 ▲충북인뉴스DB. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

송인헌 괴산군수의 법인카드 부정 사용 의혹을 수사해 온 대전 유성경찰서가 23일 송 군수를 업무상배임 혐의로 검찰에 불구속 송치했다.송 군수는 지난 2023년 2월 3일 대전 한 호텔 음식점에서 식사를 한 뒤 괴산군 업무추진비 법인카드로 139만 5000원을 결제했다.이후 괴산군 공무원이 해당 음식점을 재방문해 결제를 취소한 뒤, 100만 원은 다른 직원의 개인 카드로 결제하고 나머지 금액은 다시 법인카드로 처리한 것으로 조사됐다.이 과정을 두고 경찰은 송 군수가 법인카드를 부적절하게 사용한 뒤 사후적으로 이를 수습한 것으로 보고 있다.이에 대해 송 군수 측은 지역 현안 사업 해결을 위해 중앙부처 공직자들과 자리를 가진 것이라며 "중앙부처 공무원의 신상을 공개할 경우 불필요한 오해를 살 수 있어 그렇게 처리한 것일 뿐 다른 의도는 없었다"고 해명했다.또 직원이 대신 결제했던 금액도 곧바로 돌려받아 문제 될 것이 없다는 입장을 밝혀왔다.이러한 해명에도 불구하고 경찰은 법인카드 사용 과정에 문제가 있다고 보고 사건을 검찰에 송치했다.