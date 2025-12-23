메뉴 건너뛰기

사회

대전충청

25.12.23 15:06최종 업데이트 25.12.23 16:12

송인헌 괴산군수, 법인카드 부정 사용 의혹 검찰 송치

충북인뉴스DB.
충북인뉴스DB. ⓒ 충북인뉴스

송인헌 괴산군수의 법인카드 부정 사용 의혹을 수사해 온 대전 유성경찰서가 23일 송 군수를 업무상배임 혐의로 검찰에 불구속 송치했다.

송 군수는 지난 2023년 2월 3일 대전 한 호텔 음식점에서 식사를 한 뒤 괴산군 업무추진비 법인카드로 139만 5000원을 결제했다.

이후 괴산군 공무원이 해당 음식점을 재방문해 결제를 취소한 뒤, 100만 원은 다른 직원의 개인 카드로 결제하고 나머지 금액은 다시 법인카드로 처리한 것으로 조사됐다.

이 과정을 두고 경찰은 송 군수가 법인카드를 부적절하게 사용한 뒤 사후적으로 이를 수습한 것으로 보고 있다.

이에 대해 송 군수 측은 지역 현안 사업 해결을 위해 중앙부처 공직자들과 자리를 가진 것이라며 "중앙부처 공무원의 신상을 공개할 경우 불필요한 오해를 살 수 있어 그렇게 처리한 것일 뿐 다른 의도는 없었다"고 해명했다.

또 직원이 대신 결제했던 금액도 곧바로 돌려받아 문제 될 것이 없다는 입장을 밝혀왔다.

이러한 해명에도 불구하고 경찰은 법인카드 사용 과정에 문제가 있다고 보고 사건을 검찰에 송치했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

#충북인뉴스

