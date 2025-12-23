부당해고 이행강제금만 3300여만원, KBS 수신료는 쌈짓돈?

큰사진보기 ▲충북지역 노동계가 부당해고 판정을 받은 방송작가를 복직시키지 않고 수신료로 ‘해고자 복직이행금’을 납부하는 한국방송공사(이하 KBS)에 대해 “파렴치하다”고 비판했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북지역 노동계가 부당해고 판정을 받은 방송작가를 복직시키지 않고 수신료로 '해고자 복직이행금'을 납부하는 한국방송공사(이하 KBS)에 대해 "파렴치하다"고 비판했다.KBS가 지금까지 노동위원회로부터 부과받은 '부당해고자 복직 이행 강제금'만 3375만 원에 이르는 것으로 나타났다.23일 민주노총충북본부와 비정규직없는충북만들기운동본부 등 지역 노동계는 기자회견을 열고 KBS청주총국 앞에서 해고된 방송작가의 복직을 촉구했다.이들은 "공영방송사인 KBS는 어느 기관보다도 공정하고 헌법과 법률 위에 기반해야 한다"며 "패소가 뻔한 소송을 오로지 노동자를 괴롭히기 위한 목적으로 이용하며 막대한 이행강제금을 소중한 수신료로 납부하는 파렴치한 행위를 자행하고 있다"라고 주장했다.부당해고 당사자인 전 방송작가 A씨도 기자회견에 참석했다.A씨는 "2011년부터 10년이 넘는 세월 동안 KBS청주방송총국에서 라디오 작가로 일해오다 하루아침에 해고됐다"라며 "KBS는 저를 프리랜서라고 주장했지만, 충북지방노동위원회와 중앙노동위원회는 제가 KBS의 지휘·감독을 받는 노동자이며 이 해고는 명백한 부당해고라고 판단했다"라고 강조했다.그는 "노동위원회가 원직복직을 명령했지만 KBS는 이 복직 명령을 이행하지 않고 있다"며 "복직 대신 KBS가 선택한 것은 행정소송과 이행강제금이었다"라고 주장했다. 그러면서 "지금까지 납부한 이행강제금만 해도 이미 수천만 원에 이른다"라며 "더구나 이 돈은 KBS의 돈이 아닌 국민이 낸 수신료"라고 강조했다..더불어민주당 이용우 국회의원이 공개한 자료에 따르면 충북지방노동위원회는 이달 22일 KBS에 방송작가 A씨 부당해고 사건 관련 이행강제금으로 1912만 5000원을 부과했다. 이행강제금은 KBS청주방송총국 작가 A씨가 지난해 해고된 뒤 제기한 부당해고 구제신청 사건에서 부당해고로 판단하고 복직을 주문한 충북지방노동위원회(이하 충북지노위) 구제명령을 이행하지 않은 데 따른 조치다.이보다 앞선 지난 6월 20일 충북지노위는 1차 이행강제금 1462만 5000원을 부과했다. KBS는 지난 7월 9일 이 돈을 납부한 것으로 전해졌다.노동위원회가 1차와 2차에 걸려 KBS에 부과한 이행강제금 액수만 3300여만 원에 달한다.현행 근로기준법에 따르면 노동위원회는 구제명령을 받은 뒤 이행기한까지 구제명령을 이행하지 않은 사용자에게 500만 원 이상 3000만 원 이하 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다. 노동위원회 구제명령의 효력은 행정소송 제기 여부와 상관이 없다.KBS는 현재 노동위원회 판단에 불복해 행정소송을 제기한 상태다. 행정소송을 제기했다 하더라도 KBS는 노동위원회의 복직 명령을 이행해야 한다. 노동위원회는 최초 구제명령을 한 날을 기준으로 구제명령이 이행될 때까지 2년간 최대 4회까지 반복해 부과·징수할 수 있다. 이렇게 되면 KBS가 지급하게 될 이행강제금은 배 이상 늘어날 가능성도 있다.한편 A씨는 KBS청주방송총국에서 2011년 5월부터 라디오 방송작가로 일해왔다. 그러던 중 지난해 11월 프로그램 폐지를 이유로 갑작스럽게 해고됐다. A씨는 해고에 맞서 충북지방노동위원회에 "계약의 형식만 프리랜서일 뿐 사실상 방송국의 지시를 받아 방송사 직원과 다름없이 일했다"라며 부당해고 구제신청을 냈다.충북지방노동위원회는 A씨의 주장을 받아들여 '부당해고'로 판정하고 '원직에 복직시키라'고 명령했다. KBS는 충북지노위의 결정에 불복해 중앙노동위원회에 재심을 요청했다. 하지만 중노위도 충북지노위와 마찬가지로 부당해고라고 결정했다.