경남교육감 선거 앞두고 보수진영 단일화 '법정 싸움'으로 번져

김상권 전 경남도교육청 교육국장, 23일 진주시청 기자회견.

경상남도 교육감선거를 앞두고 보수(중도) 진영 출마 예상자들의 후보 단일화 과정이 삐걱대는 가운데 이번에는 법적 문제로까지 번지고 있다.김상권 전 경남도교육청 교육국장은 "여론조사 결과가 왜곡 보도됐다"며 한 언론사와 '보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대' 대표를 경찰에 고발했다.단일화연대는 지난 10~11일 1차 여론조사를 실시해 12일 권순기 전 경상국립대 총장, 김상권 전 경남도교육청 교육국장, 김영곤 전 교육부 차관보, 최병헌 전 경남교육청 교육정책국장 등 4명으로 후보를 압축했다. 이후 2차 여론조사를 거쳐 단일후보를 결정할 계획이었다.1차 여론조사는 2개 여론조사업체에 의뢰해 진행됐다. 한때 보수 후보 단일화 대상으로 거론됐던 김광섭 경남교총 회장과 오경문 전 경남교육청 정책국장, 이군현 전 국회의원은 이번 단일화 과정에는 참여하지 않았다.1차 후보 압축 이후 김영곤 전 차관보와 김상권 전 교육국장은 지난 16일 공동 기자회견을 열고 "1차 여론조사 과정에서 한 여론조사업체가 모든 후보가 합의한 '조사기관별 1000명 표본 확보'라는 핵심 기준을 위반했다"며 문제를 제기했다. 이어 김 전 교육국장은 해당 사안을 공직선거법 위반이라며 고발했다.그는 23일 진주시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "2개 여론조사업체 조사결과의 '평균값'을 반영해 1차 여론조사 통과자를 결정하기로 사전에 합의한 바 있다. 그러나 한 언론사는 이러한 합의를 무시하고 두 업체의 조사결과를 단순 합산하여 보도했다"라고 주장했다.김 전 국장은 "평균값이 아니라 두 업체의 수치를 단순 합산함으로써 후보 간 격차가 두 배로 부풀려졌고, 서로 다른 두 차례의 조사를 하나의 조사인 것처럼 더해 보여준 것"이라며 "이는 단순한 실수가 아니라 통계의 기본을 무시한 왜곡"이라고 강조했다.그는 또 "교육감 선거는 정당 공천이 금지돼 있어 후보자의 인지도와 여론조사 결과가 선거에 미치는 영향이 매우 크다"며 "이러한 왜곡 보도는 선거의 공정성을 심각하게 훼손하는 행위다. 경남지방경찰청이 철저히 수사해 법에 따라 엄정하게 처벌해 줄 것을 요청한다"고 밝혔다.한편 진보 진영에서는 김준식(62) 전 지수중학교 교장, 송영기(60) 전 전교조 경남지부장, 전창현(60) 전 경남도교육청 교육활동보호담당관 등이 참여한 '좋은교육감만들기 경남시민연대'를 출범하고, 후보 단일화 논의를 진행하고 있다.