[영상] "먼저 온 통일, 당신이 주인공입니다"

▲“먼저 온 통일, 당신이 주인공입니다” 서산석림사회복지관이 지난 20일 서산시민체육관에서 ‘북한이탈주민 제9회 명랑운동회’를 개최했다. 방관식 관련영상보기

AD

큰사진보기 ▲서산석림사회복지관이 지난 20일 서산시민체육관에서 ‘북한이탈주민 제9회 명랑운동회’를 개최했다. ⓒ 정주은 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산석림사회복지관이 지난 20일 서산시민체육관에서 '북한이탈주민 제9회 명랑운동회'를 개최했다.'먼저 온 통일, 당신이 주인공입니다!'라는 주제로 열린 행사에는 이완섭 시장과 김일동 구세군 서해지방장관, 조동식 의장, 성일종 국회의원, 유관기관 관계자, 북한이탈주민 등 150여 명이 참석했다.명랑운동회는 북한이탈주민과 지역 주민 간 화합을 도모하고 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 마련했다. 특히 코로나19로 대면 행사가 어려웠던 시기에도 비대면 방식으로 이어오며 해마다 쉼 없이 진행해 의미를 더했다.행사장에서는 바람꽃 가숙진 작가의 캘리그라피로 '통일 염원 메시지와 새해 소망'을 담아보는 프로그램을 운영했다.참여자들은 한 글자 한 글자에 간절한 바람을 담으며 통일에 대한 염원을 나눴다. 이와 함께 운영한 청춘작가의 무료 사진촬영 부스는 큰 인기를 누렸다.충남하나센터의 지원으로 무대에 오른 제온예술단('제주에서 온성까지')의 공연 중에는 고향을 떠올리며 눈물을 흘리는 참가자도 있었다. 한 북한이탈주민은 "공연을 보니 자연스럽게 고향 생각이 나 눈물이 났다"고 말했다.참가자 차 모 씨는 "오늘 너무나도 즐거운 하루였다. 우리에게 복지관 자체가 큰 행운이라는 사실을 다시 느꼈다. 늘 고맙고 감사하다"는 문자를 보내기도 했다.이용장 관장은 "오늘만큼은 걱정과 근심을 내려놓고 즐겁게 하루를 보내시길 바란다"며 "내년 제10회 명랑운동회는 더욱 내실 있게 준비하겠다"고 말했다.