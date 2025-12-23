"인생이 많이 달라졌다" 춤추는 어르신들의 자부심

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲제31회 충청남도 실버예술대회 최우수상 주인공들인 예산 실버댄스팀이 사진 촬영을 위해 멋진 모습을 연출하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

지난 17일 오전, 충남 예산군 예산읍 다목적노인회관 1층 강의실은 무대 조명도, 관객의 박수도 사라진 공간이지만 여전히 리듬이 살아 있었다. 일주일 전인 지난 9일 청양군문화예술회관에서 열린 '제31회 충청남도 실버예술대회'에서 최우수상을 거머쥔 (사)대한노인회 예산군지회 부설 노인대학 댄스스포츠반 어르신들이 다시 한자리에 모였다. 대회가 끝난 뒤 처음으로 갖는 공식 인터뷰 자리다.이번 대회는 노인의 여가와 문화 활동을 장려하기 위해 대한노인회 충남연합회가 주관해 매년 개최하는 권위 있는 행사다. 도내 15개 시군에서 선발된 약 30여 팀이 출전해 치열한 경쟁을 벌인 가운데, 댄스스포츠 종목에서 10명으로 구성된 예산군 대표팀은 가장 높은 평가를 받았다.이날 인터뷰는 대회가 끝난 뒤의 이야기에서 시작됐다. 최종화(85, 회장) 어르신이 가장 먼저 말문을 열었다. 그는 2010년부터 노인대학 댄스스포츠반을 이끌어온 인물이다. 그는 "등산을 30년 넘게 했다. 그러다 무릎이 망가졌다. 병원에서는 산에 가지 말라고 했는데, 그때 뭘 해야 하나 고민하다 노인대학 댄스반을 알게 됐다"며 "지금은 제2의 인생을 살고 있다는 생각이 든다"고 만족감을 드러냈다.최 회장은 2014년 수원에서 열린 전국 스포츠댄스대회 1위를 수상한 뒤, KBS <아침마당> 화요초대석 출연 경험을 떠올리며 "무대에 서면 아픈 것도, 나이도 생각나지 않는다"고 말했다. 그는 "어디를 가든 최우수상을 못 타고 돌아오면 차 안에서 우울해질 정도"라며 댄스스포츠 종목에 대한 진심을 전했다.신암면에 사는 김상연(79) 어르신은 13년째 이 반을 지키고 있다. 그는 "복지시설에 왔다가 우연히 정보를 알게 됐다. 젊었을 때 사교춤을 조금 춰본 적이 있어서 낯설지는 않았다"며 "무엇보다 건강이 유지되고, 친구들과의 우정이 깊어졌다는 점이 가장 크다"고 행복해 했다.신양면에 거주하는 성백운(82) 어르신은 비교적 늦은 2022년에 입문했다. 허리 통증과 외로움이 겹쳤던 시기, 민숙자 지도강사의 권유가 계기가 됐다. 그는 "여기서 배운 동작을 집에 가서도 계속 떠올린다"며 "걸어 다니면서 순서를 외운다. 그렇게 하다 보니 정신도, 몸도 많이 좋아졌다"고 엄지를 세우며 댄스스포츠의 장점을 자랑했다.덕산면에 사는 이승현(80) 어르신은 2018년부터 춤을 시작한 뒤 건강이 눈에 띄게 좋아진 경우다. 그는 "처음엔 순서가 어려웠지만 지금은 뇌졸중이 완전히 나은 것 같은 기분"이라며 "무엇보다 마음이 행복해졌다"고 말했다.봉산면 백서현(74) 어르신은 귀촌 이후 느꼈던 무료함을 춤으로 극복했다. 그는 "<무한정보신문>에 실린 노인대학 수강생 모집 공고를 보고 마지막 날 신청했다. 200명 모집에 198번째였다"며 "댄스스포츠반에 들어온 뒤 인생이 많이 달라졌다. 우울감이 사라지고, 무엇이든 긍정적으로 생각하게 됐다"고 전했다.예산읍에 사는 이영숙(83) 어르신은 2013년부터 활동 중인데, 지금은 댄스스포츠 전도사가 됐다.그는 "허리와 다리 통증 때문에 진통제를 달고 살았는데, 지금은 거짓말처럼 사라졌다"며 "만나는 사람들에게 댄스스포츠를 적극 추천하고 있다"고 자부심을 드러냈다.임월선(84) 어르신은 17년째 무대를 지켜온 베테랑이다. "재미있고, 건강하게 지낼 수 있다. 무릎 아팠던 것도 언제 그랬냐는 듯 사라졌다"고 확연히 나아진 건강 상태를 설명했다. 신유순(88) 어르신은 "귀가 조금 불편할 뿐, 몸도 마음도 건강하다"며 "건강이 허락하는 한 90세가 넘어도 계속하고 싶다"는 바람을 전했다.예산읍에 거주하는 이양호(83) 어르신은 "집에 혼자 있을 때보다 성격이 밝아졌다"며 "나이에 비해 잘한다는 말을 들을 때 가장 기쁘다"고 말했다. 댄스스포츠반에서 막내 격인 박병길(73·오가면) 어르신은 "성격이 차분해지고 다리 통증도 사라졌다"며 "자녀들이 더 좋아한다"고 말했다. 그는 활동 3년 만에 대회에 출전해 수상한 경험을 "인생의 큰 선물"이라고 표현했다.이 모든 이야기를 묶는 중심에 민숙자(68·신양면) 지도강사가 있다. 지난 2009년 노인대학 개설 때부터 16년째 댄스스포츠반을 이끌고 있는 그는 지도자·심사 자격증을 갖춘 전문 강사다. 현재 초급·중급반 각각 40명씩, 총 80여 명이 그의 지도를 받는다.그에 따르면 처음에는 20명도 채 되지 않았던 수강생이 늘어, 지금은 초급반(월·목) 40명, 중급반(화·금) 40명이 대한노인회 노인대학 3층 세미나실에서 매주 4회 댄스스포츠를 배운다. 그는 "초급반은 어르신들이 즐거워하시는 모습을 보는 게 가장 큰 보람이고, 중급반은 말이 잘 통한다"고 설명했다.지도 비결을 묻자 민 강사는 잠시 망설이다가 '마음'이라는 말마디를 꺼냈다. "결혼해서 30년 동안 시부모님을 모시며 배운 노하우로, 어르신들 마음을 많이 읽어드린다"며 "기쁠 때 함께 기뻐하고, 속상해할 때는 어루만져 드리는 방식, 실력이 좋아서가 아니라 마음을 읽어드리는 게 제일"이라고 했다. 이어 "어르신들은 저 때문에 행복하다고 말하지만, 사실은 제가 더 행복하다"며 "어떤 날은 감동이 벅차올라 가슴이 뭉클해질 때도 있다"고 강조했다.민 강사는 이번 대회 수상의 요인으로 어르신들이 서로간에 쌓은 신뢰에 바탕한 '팀워크'를 꼽았다. "댄스스포츠 종목은 라인 댄스와 달리 처음부터 끝까지 같은 동작이 하나도 없는 춤 동작으로 구성됐다"며 "서로를 믿지 않으면 불가능하다"고 단언했다.공연 전 대기실에서 서로 옷매무새를 봐주고 서로의 손을 살짝 잡아주며, 음악이 시작되면 각자의 긴장을 상대의 호흡에 맞춰 흘려보낸다. 무대 위에서는 누구도 과하게 앞서지 않고, 누구도 뒤처지지 않는다. 박자에 맞춰 움직이되, 서로의 움직임을 보정하며 한 장면을 완성한다. 개인의 삶이 서로에게 기대어 서 있다. 이 모습이 민 강사가 강조하는 어르신들의 '팀워크'다.인터뷰 끝에, 최 회장은 "서로 화합하는 마음, 선생님의 지도를 믿고 따르는 태도가 오늘의 결과를 만들었다. 특히 여성 회원들의 집중력이 이번 수상에 큰 힘이 됐다"고 동료 어르신들의 역할을 치켜세웠다.어르신들은 '춤을 배우러'만 오는 것이 아니라, '오늘을 살러' 온다. 김상연 어르신이 말한 우정, 성백운 어르신이 길에서 외우던 동작, 이승현 어르신이 되찾은 행복감, 백서현 어르신이 얻은 적극성, 이영숙 어르신이 사라졌다고 말한 통증, 임월선 어르신이 17년간 쌓은 꾸준함, 신유순 어르신이 90을 넘어도 하겠다는 계획, 이양호 어르신이 밝아졌다고 한 성격, 박병길 어르신이 자녀에게서 받은 자랑, 이 모든 것이 춤으로 이어져 있었다.무대가 끝나고 조명이 꺼져도, 예산 실버댄스팀의 시간은 끝나지 않는다. 수업 시간이 되면 누군가는 다시 연습실 문을 열 것이고, 누군가는 신발 끈을 질끈 조일 것이다. 또 누군가는 "오늘은 동작이 잘 외워지네"라고 말할 것이다. 그리고 그 소소한 시작들이 모여, 또 다른 3분 48초의 역사를 만들어낼 것이다.