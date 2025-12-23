"대전시, 학교급식 친환경 기준 하향 조정 즉각 철회하라"

큰사진보기 ▲대전지역 14개 시민사회단체로 구성된 친환경무상급식대전운동본부는 23일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 대전시의 일방적 학교급식 공동구매 품질기준 하향 조정을 규탄하며 철회할 것을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 학부모 및 시민단체들이 대전시가 학교급식 공동구매 친환경 식재료 기준을 하향 조정했다며 반발하고 나섰다. 이들은 "아이들의 밥상을 효율의 논리로 후퇴시킬 수 없다"며 이장우 대전시장이 자신이 내세웠던 친환경 급식 공약을 스스로 파기했다고 비판했다.대전지역 14개 단체가 참여하고 있는 친환경무상급식대전운동본부(이하 운동본부)는 23일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "대전시는 2026년도 학교급식 공동구매 품질 기준을 명확한 근거 없이 하향 조정했다"며 "즉각 철회하라"고 촉구했다.운동본부에 따르면, 지난 10월 30일 열린 '제3차 대전시 친환경학교급식지원센터 운영위원회'에서 대전시는 곡류 기준을 기존 '무농약 이상'에서 '무농약 또는 GAP(농산물우수관리)'로, 축산물 기준을 기존 '무항생제 1등급'에서 '무항생제 1등급 또는 일반 1등급'으로 완화했다.이로 인해 2026년부터는 대전지역 200여 개 학교의 공동구매 급식에 일반 쌀과 항생제를 투여한 돼지고기가 공급될 가능성이 열렸다는 게 운동본부의 우려다.운동본부는 이러한 하향 조정이 민선 8기 이장우 시장이 내세운 '친환경 쌀 100%, 친환경 농산물 50% 공급, GMO 없는 안전한 급식'이라는 자신의 공약을 스스로 뒤집은 것이라면서 "학생의 건강권보다 공급 효율을 우선시한 탁상행정"이라고 비판했다.운동본부는 기자회견문을 통해 "이장우 시장은 지난 2월 '미래세대에게 질 좋은 식재료를 공급하겠다'고 밝혔지만, 실제로는 품질기준을 낮추는 기만적 행정을 펼치고 있다"고 지적했다.그러면서 "친환경 식재료 기준 하향 조정은 명백한 친환경 급식 기준의 후퇴로 급식질 하향 평준화를 불러일으킬 것"이라며 "뿐만 아니라 친환경 식재료를 적정가격에 공급하여 학교급식 질을 향상 시킨다는 대전시 친환경학교급식지원센터 설립 취지에도 어긋난다"고 주장했다.이어 "대전시는 지역에 친환경 쌀 생산 농가가 없고, 무항생제 돼지고기 수급이 어렵다는 이유를 들지만, 이는 학생 건강보다 공급업체 편의를 우선하는 안일한 발상"이라며 "광주·서울·경기 등 타 지역은 오히려 친환경 쌀과 무항생제 축산물 공동구매를 확대하고 있다"고 강조했다.운동본부는 또 대전교육청의 소극적인 태도도 함께 비판했다. 현재 일부 학교에서 1년 가까이 급식종사자와 학교 간의 갈등으로 급식이 지연되거나 중단되는 급식 공백 사태가 이어지고 있으며, 학부모 민원이 급증하고 있다는 것이다.이들은 "교육청은 주무기관으로서 갈등 조정과 인력 충원 등 실질적인 대책을 마련해야 하지만, 현재까지 뚜렷한 해결 의지를 보이지 않고 있다"며 "학생 건강권이 위협받는 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다"고 주장했다.운동본부는 설동호 대전시교육감의 공약인 '5무(無) 친환경 급식(GMO·방사능·잔류농약·합성첨가물·항생제 없는 급식)'도 무색해졌다고 지적하면서 "이장우 시장의 공약 파기와 설동호 교육감의 무능이 맞물려 학생들의 밥상이 위태로워지고 있다"고 비판했다.이들은 ▲대전시는 2026년 급식 공동구매 품질 기준을 기존 친환경 쌀·무항생제 돼지고기 이상으로 유지 할 것 ▲이장우 시장은 '친환경 쌀 100%, 친환경 농산물 50% 공급' 공약을 즉각 이행할 것 ▲설동호 교육감은 급식 대체 인력을 충원하고, 노사 교섭을 통해 급식 공백 사태를 해결할 것 ▲학교급식은 행정 효율이 아닌 학생 건강권을 최우선으로 할 것 등을 촉구했다.이날 규탄발언에 나선 강영미 참교육학부모회 회장은 "쌀은 생명이고, 학교급식은 단순한 끼니가 아니라 교육의 일부"라며 "대전시와 교육청은 아이들의 밥상을 책임져야 할 철학이 없다"고 비판했다. 이어 "이장우 시장이 공약했던 '친환경 쌀 100% 공급'을 스스로 바꾼 것은 시민 기만"이라며 "기후위기 핑계를 대지 말고, 개발예산을 줄여 학생들에게 질 좋은 급식을 제공하라"고 촉구했다.이혜선 인권교육공동체 숲 사무국장도 "먹거리는 시혜가 아니라 인권이며, 학교급식은 선택 가능한 복지가 아니다"라고 강조한 뒤 "급식 품질 기준 하향은 단순한 행정 조정이 아니라 아이들의 건강권과 생존권을 위협하는 인권 침해다. 한 번 보장된 권리를 정당한 사유 없이 낮추지 말고, 급식 공백이 없는 책임 행정을 펼쳐야 한다"고 목소리를 높였다.한편, 이러한 주장에 대해 대전시는 학교급식 공동구매 품질 기준 변경 이유는 지난 3월 개정된 '대전시 친환경 무상학교급식 지원 조례'에 따른 '지역 생산 농산물 우선구매' 조항 때문이라고 설명하고 있다.조례에 따라 지역 농산물을 우선 구매해야 하는데, 대전지역 내 무농약 쌀 재배 농가가 없고, 무항생제 1등급 돼지고기의 안정적 수급이 어려워 기준을 변경하게 됐다는 설명이다.