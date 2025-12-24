20년간 매년 쌀 나눈 농부의 말 "기분 좋잖아요"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲20년째 소외 계층에 해마다 쌀 나눔을 이어오고 있는 김태석·배정희 부부. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

AD

"기분 좋잖아요. 내가 조금 덜 먹더라도 남을 돕고 살면 마음이 그렇게 편할 수가 없어요. 죽을 때까지 이 쌀 자루는 내려놓지 않을 겁니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

수확이 끝난 충남 예산군 오가면 드넓은 빈 논 위로 매서운 추위가 스쳐 지나갔지만, 이곳에서 20년째 이어지고 있는 온정의 불씨는 지역 사회 온기를 불어넣고 있다.지난 15일 8만평 논에서 벼농사와 120마리 규모의 한우 농장을 운영 중인 김태석(70)·배정희(66) 부부를 농장에서 만났다. 그들의 손은 거친 흙일과 가축을 돌보느라 투박했지만, 그 손으로 빚어낸 나눔의 가치는 그 어떤 보석보다 빛나고 있었다.김태석씨의 나눔은 지난 2006년부터 시작돼 올해로 꼭 20년째를 맞이했다. 당시 50세였던 김씨는 평생 어렵게 일해 모은 돈으로 집을 짓고 이사를 하던 날, 아내 배정희씨와 마주 앉아 인생의 새로운 목표를 세웠다고 한다."우리가 젊어서 참 어렵게 살았는데, 이제 집도 지었으니 죽기 전까지 의미 있는 일을 해보자"는 김씨의 제안에 아내 배씨도 "우리가 가진 게 쌀이니 쌀을 나누자"며 화답했다. 그렇게 시작된 '쌀 기부'는 첫 10년 동안 매년 400kg(10kg 40포)씩 지역의 어려운 이웃에게 전달됐다.2016년부터는 소외계층의 고통을 조금이라도 더 덜어주기 위해 양을 늘려 그 해부터 매년 500kg(10kg 50포)을 기탁해 오고 있다. 그렇게 20년간 한 해도 거르지 않고 이웃에게 전달된 쌀은 총 9000kg에 달하며, 이는 80kg 가마니로 환산하면 112가마가 넘는 엄청난 양이다.하지만 이 기부의 여정이 늘 순탄했던 것만은 아니라고 한다. 10여 년 전, 기록적인 태풍이 불어닥쳐 200여 마지기의 논에 벼들이 모두 쓰러지는 대참사가 발생했다. 수확을 포기해야 할 만큼 처참한 상황이었고, 논 임대료조차 낼 수 없어 거액의 융자를 받아야만 했다. 그런 순간에도 김씨 부부는 기부를 멈추지 않았다.김씨는 당시를 회상하며 "나눔은 내 마음과의 약속이었다"며 "어려운 상황이라고 기부를 거르면 죄를 짓는 기분이 들 것 같아 빚을 내서라도 쌀을 마련해 전달했다"고 말했다.김씨의 선행은 비단 쌀 기부에만 국한되지 않는다. 그는 1990년대 중반부터 20년 넘게 오가면 의용소방대원으로 활동하며 이웃의 안전을 지켰고, 자율방범대원으로 지역 치안 강화에도 힘을 보탰다. 또한 농업경영인회 회장을 6년간 역임하며 농업인의 권익 향상을 위해 평생을 헌신했다. 현재는 국립종자원 충남지원 원천단지 회장을 맡아 우수한 종자 보급에도 앞장서고 있다.아내 배정희씨 역시 남편 못지않은 봉사 정신으로 이웃을 돕는 일을 자신의 일처럼 여기는 사람이다. 배씨는 적십자봉사회 활동을 10년 넘게 이어오며, 일주일에 서너 번은 복지회관과 장애인복지관을 찾아 빵을 굽고 어르신들을 돌보는 등 묵묵히 사랑을 실천해 왔다. 남편은 "아내의 성격이 나와 비슷해 내가 바쁠 때도 봉사 활동을 가라고 독려한다"며 아내에 대한 고마움을 전했다.부부의 나눔 철학은 확고하다. 자신이 직접 땀 흘려 농사지은 쌀이 소외된 이웃의 따뜻한 한 끼 식사가 되는 것에서 인생의 가장 큰 행복을 느낀다. 김씨는 "내가 농사를 지을 수 있는 기력이 있는 한 이 기부는 계속될 것"이라며 "남을 위해 밥 한 끼 사주고 베푸는 것이 내 천성인 것 같다"며 너털웃음을 지었다.이들의 삶을 들여다보면 진정한 봉사란 무엇인지를 보여주고 있다. 1983년 간암으로 투병 중인 부친을 돌보기 위해 고향으로 돌아온 김씨는 소 두 마리로 시작해 120마리 규모의 축사를 일구어낸 자수성가형 인물이다. 고생을 해본 사람만이 타인의 고통을 이해한다는 말처럼, 그는 풍요를 일구어낸 뒤 가장 먼저 주변을 살폈다.부부의 이러한 헌신은 예산 지역사회의 커다란 귀감이 되고 있다. 최재구 군수는 지난 10일 "20년 동안 변함없이 나눔을 실천해 온 김태석·배정희 부부의 선행은 우리 사회를 밝히는 등불과 같다"며 경의를 표한 바 있다. 인터뷰를 마치며 김씨에게 소감을 묻자 그는 다시 한번 강조했다.70세의 노농(老農)이 건넨 이 한마디에는 흙과 함께 살아온 정직한 세월과 이웃을 향한 뜨거운 연민이 고스란히 녹아 있었다. 그가 일궈낸 황금빛 들녘보다 더 찬란한 것은, 매년 겨울 소외된 이웃의 밥상을 채워주는 그 투박한 정성이 아닐까?