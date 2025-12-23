보성군, 전국 최초 공공기관 종합청렴도 4년 연속 1등급

큰사진보기 ▲전남 보성군이 국민권익위원회에서 주관한‘2025년 공공기관 종합청렴도’평가에서 4년 연속 1등급을 달성했다. ⓒ 보성군 관련사진보기

전남 보성군이 23일 국민권익위원회에서 주관한 '2025년 공공기관 종합청렴도' 평가에서 4년 연속 1등급을 달성했다.이번 평가는 전국 709개 공공기관을 대상으로 실시됐으며, 4년 연속 1등급을 달성한 지자체는 전국에서 보성군이 유일하다.국민권익위원회 종합청렴도평가 결과 발표에 따르면 보성군은 청렴체감도(81.7점), 청렴노력도(94.9점)로 종합청렴도 1등급의 평가를 받았다.종합청렴도는 전국 기초자치단체(218) 평균인 78.2점보다 8점 높은 86.2점으로 전국 최고 수준으로 나타났다.특히 청렴노력도 부문에서 ▲반부패 추진계획 수립 및 추진 기반 마련 ▲청렴교육 실효성 제고, ▲부패 유발요인 정비 ▲부패 방지 제도 구축 등 4개 평가 항목 모두에서 만점을 획득했다.행정서비스를 이용하는 군민, 민원인, 직원 등이 평가하는 청렴체감도 부문에서는 전년 대비 1.5점 상승한 81.7점을 받았다. 청렴정책 추진 성과를 평가하는 청렴노력도 부문에서는 전년 대비 3.5점 상승한 94.9점을 기록했다.보성군 관계자는 "4년 연속 종합청렴도 1등급 달성은 청렴을 최우선 가치로 삼고 한마음으로 실천해 온 보성군 공직자와 군정을 믿고 응원해 주신 군민 여러분이 함께 만들어 낸 기적"이라며 "앞으로도 군민에게 신뢰받는 투명하고 책임 있는 행정을 통해 보성다운 미래를 열어가겠다"고 밝혔다.